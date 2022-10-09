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    Navigasyondaki hatanın sonu ölümle bitti! İşte o trajik kaza

    ABD'de filmlere konu olacak cinsten bir kaza yaşandı. 47 yaşındaki talihsiz bir baba, kızının doğum günü kutlamasından dönerken navigasyonun yanlış yönlendirmesi sebebiyle hayatını kaybetti. 
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    Navigasyondaki hatanın sonu ölümle bitti! Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, filmlere konu olacak cinsten trajik bir kaza yaşandı. Kızının doğum günü partisinden dönen 47 yaşındaki bir baba, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sebebiyle köprüden düşerek hayatını kaybetti. 

    29 Eylül'de meydana gelen kaza, navigasyonun Phil Paxson adındaki talihsiz adamı dokuz yıl önce yıkılan ve bir daha tamir edilmeyen bir köprüye yönlendirmesi sonucu yaşanmış. Her şeyden habersiz navigasyonun yönlendirmelerini takip eden talihsiz adam ise, kırık köprüden nehre düşerek aracı içerisinde hayatını kaybetmiş. Bir araştırmaya göre ise GPS sistemlerindeki yanlış yönlendirmeler, ABD'de her yıl 200.000'den fazla kazaya neden oluyor.

    Paxson'ın ailesi, uzun zamandır tamir edilmeyen köprüde önlem alınsaydı bu kazanın yaşanmayacağını belirtiyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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