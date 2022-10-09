Navigasyondaki hatanın sonu ölümle bitti! İşte o trajik kaza

Tam Boyutta Gör ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, filmlere konu olacak cinsten trajik bir kaza yaşandı. Kızının doğum günü partisinden dönen 47 yaşındaki bir baba, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sebebiyle köprüden düşerek hayatını kaybetti.

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Navigasyondaki hata hayatına mâl oldu

29 Eylül'de meydana gelen kaza, navigasyonun Phil Paxson adındaki talihsiz adamı dokuz yıl önce yıkılan ve bir daha tamir edilmeyen bir köprüye yönlendirmesi sonucu yaşanmış. Her şeyden habersiz navigasyonun yönlendirmelerini takip eden talihsiz adam ise, kırık köprüden nehre düşerek aracı içerisinde hayatını kaybetmiş. Bir araştırmaya göre ise GPS sistemlerindeki yanlış yönlendirmeler, ABD'de her yıl 200.000'den fazla kazaya neden oluyor.

Paxson'ın ailesi, uzun zamandır tamir edilmeyen köprüde önlem alınsaydı bu kazanın yaşanmayacağını belirtiyor.

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