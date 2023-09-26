Nissan, 2030 yılı itibarıyla Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak

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Nissan, 2030 yılından itibaren Avrupa pazarında sadece elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Bu plan, dün Nissan CEO'su Makoto Uchida tarafından duyuruldu. Bununla birlikte, Avrupa'da içten yanmalı motorlu araçlara yönelik yasağın 2035 yılında uygulamaya konulması bekleniyor.

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Nissan, 2030'a kadar dünya genelinde 19 tam elektrikli ve 8 hibrit model sunacak. Şirket beş yıl içinde kobalt içermeyen batarya teknolojilerine geçiş yaparak maliyetlerini %65 oranında azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, bu süre zarfında yeni teknolojilerle şarj sürelerini üçte bir oranında azaltmayı amaçlıyor.

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40 milyon euro'luk yatırım planı

Nissan ayrıca, Londra'daki tasarım stüdyosunu ve yanındaki Nissan Avrupa teknik merkezini geliştirmek için 40 milyon euro'luk bir yatırım yapacak. Bu para personel eğitimi, teknoloji güncellemeleri ve ekipman modernizasyonuna gidecek. Söz konusu miktarın 26 milyon euro'su, özellikle araçların elektrifikasyonu için harcanacak.

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Duyuru, Londra'da gerçekleşen Nissan Concept 20-23'ün lansmanında yapıldı. Genç tasarımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen elektrikli otomobil, şehirde kullanımına yönelik "performans hatchback" vizyonunu temsil ediyor. Araçta dikkat çekici kapılar ve aerodinamiği artıran bir dizi unsur mevcut.

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Nissan, 2030 itibarıyla Avrupa'da sadece elektrikli model satacak