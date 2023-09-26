Nissan, 2030 yılı itibarıyla Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak

Nissan, 2030 yılından itibaren Avrupa pazarında sadece elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Bu plan, dün Nissan CEO'su Makoto Uchida tarafından duyuruldu. Bununla birlikte, Avrupa'da içten yanmalı motorlu araçlara yönelik yasağın 2035 yılında uygulamaya konulması bekleniyor.
Nissan, 2030'a kadar dünya genelinde 19 tam elektrikli ve 8 hibrit model sunacak. Şirket beş yıl içinde kobalt içermeyen batarya teknolojilerine geçiş yaparak maliyetlerini %65 oranında azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, bu süre zarfında yeni teknolojilerle şarj sürelerini üçte bir oranında azaltmayı amaçlıyor.
40 milyon euro'luk yatırım planı
Nissan ayrıca, Londra'daki tasarım stüdyosunu ve yanındaki Nissan Avrupa teknik merkezini geliştirmek için 40 milyon euro'luk bir yatırım yapacak. Bu para personel eğitimi, teknoloji güncellemeleri ve ekipman modernizasyonuna gidecek. Söz konusu miktarın 26 milyon euro'su, özellikle araçların elektrifikasyonu için harcanacak.
Duyuru, Londra'da gerçekleşen Nissan Concept 20-23'ün lansmanında yapıldı. Genç tasarımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen elektrikli otomobil, şehirde kullanımına yönelik "performans hatchback" vizyonunu temsil ediyor. Araçta dikkat çekici kapılar ve aerodinamiği artıran bir dizi unsur mevcut.Kaynakça https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Nissan-Motor-to-sell-only-EVs-in-Europe-by-2030 https://www.bbc.com/news/business-66915440 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.