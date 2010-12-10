Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan, elektrikli Leaf için çizgi karakterlerin rol aldığı eğlenceli bir web sitesi hazırlattı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,1b
1
3
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nissan, elektrikli Leaf için çizgi karakterlerin rol aldığı eğlenceli bir web sitesi hazırlattı
Tam Boyutta Gör

Nissan, tamamen elektrikli iddialı modeli Leaf'in tanıtımlarına hızla devam ediyor.Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Japonya ve Amerika'da satışa çıkarılması planlanan yüksek teknolojili model için farklı bir web sitesi daha hazırlatan Japon otomobil üreticisi bu sefer çocukların kalbini fethetmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Dışarıya çıkacakları bir gün eski arabalarının bozulmasıyla yeni bir araba arayışına giren çizgi aileyi anlatan hikayede; aile sonunda çevre dostu olduğu, kendi evlerinde şarj edebilecekleri ve 0 emisyon ve yakıt tüketimi değerlerine sahip olduğundan dolayı Nissan Leaf almaya karar veriyor. ''Evimizdeki Elektrikli Otomobil'' sloganıyla hazırlanan web sitede, Leaf'in tamamen sessiz oluşu, şarj edildikten sonra çeşitli ziyaretlere Leaf ile hiç yakıt tüketmeyip çevreye zarar vermeden gidilebileceği vurgulanıyor.

Sitenin eğlenceli bir web sitesi olsa da daha çok çocukları elektrikli otomobiller ve çevre kaygısı konusunda bilinçlendirmek için hazırlandığı belirtiliyor. Nissan, Leaf'in tanıtımlarına çeşitli yollarda devam edecek. Haberimize konu olan bu ilginç siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Nissan, elektrikli Leaf için çizgi karakterlerin rol aldığı eğlenceli bir web sitesi hazırlattı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
suriyede 5 litresi 1 tl ye geliyor farka bakın....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
site beni nissandan soğuttu.Canımı sıktı elektrikli araçlardan soğudum. Benzin 4lira oldu.En iyisi türkiyeden kaçıp başka yere gitmek :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
bir şarjda ne kadar yol alıyor ki bunlar insanları heveslendiriyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1: AeroCool Xpredator video inceleme 9 yıl HTC Desire HD ve Desire Z ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Aldatılmışmıyımdır fikirlerinize ihtıyacım
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Google Haritalar navigasyon ekranına
DonanımHaber
Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok
DonanımHaber
Polestar 1 neredeyse üretime hazır
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Tesettürlü kadını plajdan kovdular
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim