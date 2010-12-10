Nissan, elektrikli Leaf için çizgi karakterlerin rol aldığı eğlenceli bir web sitesi hazırlattı

Nissan, tamamen elektrikli iddialı modeli Leaf'in tanıtımlarına hızla devam ediyor.Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Japonya ve Amerika'da satışa çıkarılması planlanan yüksek teknolojili model için farklı bir web sitesi daha hazırlatan Japon otomobil üreticisi bu sefer çocukların kalbini fethetmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Dışarıya çıkacakları bir gün eski arabalarının bozulmasıyla yeni bir araba arayışına giren çizgi aileyi anlatan hikayede; aile sonunda çevre dostu olduğu, kendi evlerinde şarj edebilecekleri ve 0 emisyon ve yakıt tüketimi değerlerine sahip olduğundan dolayı Nissan Leaf almaya karar veriyor. ''Evimizdeki Elektrikli Otomobil'' sloganıyla hazırlanan web sitede, Leaf'in tamamen sessiz oluşu, şarj edildikten sonra çeşitli ziyaretlere Leaf ile hiç yakıt tüketmeyip çevreye zarar vermeden gidilebileceği vurgulanıyor.

Sitenin eğlenceli bir web sitesi olsa da daha çok çocukları elektrikli otomobiller ve çevre kaygısı konusunda bilinçlendirmek için hazırlandığı belirtiliyor. Nissan, Leaf'in tanıtımlarına çeşitli yollarda devam edecek. Haberimize konu olan bu ilginç siteye buradan ulaşabilirsiniz.