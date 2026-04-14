Yeni Nissan Xterra, kaslı yüzünü ilk kez gösterdi

Nissan, yeni Xterra’nın ön yüzünü gösteren tek bir ipucu görseli yayınladı. Detaylar henüz sınırlı olsa da bazı önemli tasarım unsurları dikkat çekiyor. Ön tampon boyunca uzanan büyük “NISSAN” yazısı, kaput çizgisinin hemen altında konumlanan aydınlatmalar ve dikkat çekici sarı gövde rengi öne çıkan detaylar arasında. Ayrıca yeni modelde bölünmüş far tasarımının da kullanılabileceği görülüyor.
Yeni Xterra’nın şasi tarafında da sağlamlık ön planda olacak. Modelin, merdiven tipi şasi üzerine inşa edileceği ve kaputun altında atmosferik bir V6 motor bulunacağı şimdiden doğrulanmış durumda. Bunun yanı sıra V6 hibrit motor da seçenekler arasında olacak.
Yeni Nissan Xterra'nın 2028 yılı içerisinde resmi olarak tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu modelin üretimi ABD'de gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
