    Yeni Nissan Xterra, kaslı yüzünü ilk kez gösterdi

    Nissan, efsane SUV modeli Nissan Xterra’yı geri getiriyor. 2028’de yollara çıkması beklenen model, güçlü tasarımı ve V6 motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.       

    Nissan'ın efsane modeli geri dönüyor! Yüzünü ilk kez gösterdi
    Nissan Xterra geri dönüyor. Nissan, ikonik SUV modelinin ürün gamına yeniden ekleneceğini resmen doğruladı. Büyük olasılıkla 2028 model yılı olarak yollara çıkacak araç için ilk resmi ipuçları da paylaşılmış durumda. İlk görüntülere göre yeni Xterra oldukça sert ve kaslı bir tasarım diliyle karşımıza çıkacak.

    Nissan, yeni Xterra’nın ön yüzünü gösteren tek bir ipucu görseli yayınladı. Detaylar henüz sınırlı olsa da bazı önemli tasarım unsurları dikkat çekiyor. Ön tampon boyunca uzanan büyük “NISSAN” yazısı, kaput çizgisinin hemen altında konumlanan aydınlatmalar ve dikkat çekici sarı gövde rengi öne çıkan detaylar arasında. Ayrıca yeni modelde bölünmüş far tasarımının da kullanılabileceği görülüyor.

    Yeni Xterra’nın şasi tarafında da sağlamlık ön planda olacak. Modelin, merdiven tipi şasi üzerine inşa edileceği ve kaputun altında atmosferik bir V6 motor bulunacağı şimdiden doğrulanmış durumda. Bunun yanı sıra V6 hibrit motor da seçenekler arasında olacak.

    Yeni Nissan Xterra’nın 2028 yılı içerisinde resmi olarak tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu modelin üretimi ABD'de gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Erhan KUMAS 1 saat önce

    Haberdeki destek güzel bir başlangıç farklı fırsatlarda var. Mobil oyun ve uygulama sektörü için Türkiye'nin 2026'da yürürlüğe koyduğu 10962 sayılı karar, E-TURQUALITY Programı kapsamında yıllık 500 milyon TL'ye kadar destek sunuyor. Yurt dışı pazarlama, lokalizasyon, UA reklam giderleri — hepsi %50-70 oranında geri ödemesiz. Haberde bahsedilen KOSGEB destekleri + e-Turquality + Yatırım Teşvik Belgesi birlikte kullanılabildiğinde önemli bir kaldıraç oluşuyor. Proteşvik olarak bu süreçleri yöneten bir firmayız; konu hakkında daha fazla bilgi isteyen olursa web sitesinden blog yazılarımızı okuyabilir.

