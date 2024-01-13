Nissan'ın en güçlü elektriklisi: Nismo Ariya

Nissan'ın Nismo adlı performans departmanı, şimdi de firmanın elektrikli SUV modeli Ariya üzerinde bir çalışma yaptı. Bunun sonucunda da ortaya Nissan'ın bugüne kadarki elektrikli otomobilleri arasında en güçlüsü olan Nismo Ariya çıktı. 430 beygir güç üreten bu elektrikli performans SUV'si, Formula E'den türetilmiş bir yapay motor sesine dahi sahip. Fakat Nissan, basın açıklamasında bu aracın an itibariyle sadece Japonya'da satılacağını da belirtti.
Nismo Ariya, elektrikli bir SUV olmasından dolayı da yüksek bir ağırlık değerine sahip. Bu değer de 2.080 kg şeklinde. Hatta aracın büyük bataryalı versiyonunda bu değeri 2.219 kg'a kadar yükseldiği görülüyor. Fakat bu ağırlık değerlerine rağmen Nismo Ariya, güçlü versiyonunda sadece 4.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor.
Aracın diğer özelliklerine baktığımızda güçlendirilmiş 20 inç'lik jantlar ve 255/45 R20 ölçülerinde lastaikler görülüyor. Yani bu sayede aracın viraj kabiliyetinin de oldukça iyi olacağının ipuçları verilmiş gözüküyor. Aracın sürüş modları arasında "Nismo" modu da yer alıyor ve bu mod gaz tepkisini fazlasıyla artırırken, bir de opsiyonel olarak Formula E'den türetilmiş yapay bir motor sesine olanak tanıyor. Aracın geri kalanında kırmızı detaylar, spor koltuklar ve Nismo amblemleri gibi şeyler görülüyor.
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Önümüzdeki bahar aylarından itibaren Japonya'da satışta olacak olan Nismo Ariya, Kia EV6 GT ve Hyundai Ioniq 5 N gibi araçları rakip alıyor olacak. Tabii aracın ilerleyen zamanlarda Japonya'nın dışına açılıp açılmayacağı ise hâlâ merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.