Nissan'ın en güçlü elektriklisi: Nismo Ariya

Nissan'ın Nismo adlı performans departmanı, şimdi de firmanın elektrikli SUV modeli Ariya üzerinde bir çalışma yaptı. Bunun sonucunda da ortaya Nissan'ın bugüne kadarki elektrikli otomobilleri arasında en güçlüsü olan Nismo Ariya çıktı. 430 beygir güç üreten bu elektrikli performans SUV'si, Formula E'den türetilmiş bir yapay motor sesine dahi sahip. Fakat Nissan, basın açıklamasında bu aracın an itibariyle sadece Japonya'da satılacağını da belirtti.

Tam Boyutta Gör 2024 Tokyo Auto Salon fuarı kapsamında tanıtılan Nissan Ariya Nismo, Japonya'da iki farklı seçenek hâlinde satılacak. Bunlardan birisi 367 beygir güç ile 560 Nm tork üreten ve bir çift elektrik motoru ile 66 kWh bataryaya sahip olan bir versiyon şeklinde. Diğeri ise daha güçlü olan yani 436 beygir güç ile 600 Nm tork üreten ve 91 kWh'lık daha büyük bir bataryaya sahip olan bir versiyon.

Nismo Ariya, elektrikli bir SUV olmasından dolayı da yüksek bir ağırlık değerine sahip. Bu değer de 2.080 kg şeklinde. Hatta aracın büyük bataryalı versiyonunda bu değeri 2.219 kg'a kadar yükseldiği görülüyor. Fakat bu ağırlık değerlerine rağmen Nismo Ariya, güçlü versiyonunda sadece 4.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor.

Aracın diğer özelliklerine baktığımızda güçlendirilmiş 20 inç'lik jantlar ve 255/45 R20 ölçülerinde lastaikler görülüyor. Yani bu sayede aracın viraj kabiliyetinin de oldukça iyi olacağının ipuçları verilmiş gözüküyor. Aracın sürüş modları arasında "Nismo" modu da yer alıyor ve bu mod gaz tepkisini fazlasıyla artırırken, bir de opsiyonel olarak Formula E'den türetilmiş yapay bir motor sesine olanak tanıyor. Aracın geri kalanında kırmızı detaylar, spor koltuklar ve Nismo amblemleri gibi şeyler görülüyor.

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Önümüzdeki bahar aylarından itibaren Japonya'da satışta olacak olan Nismo Ariya, Kia EV6 GT ve Hyundai Ioniq 5 N gibi araçları rakip alıyor olacak. Tabii aracın ilerleyen zamanlarda Japonya'nın dışına açılıp açılmayacağı ise hâlâ merak konusu.

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