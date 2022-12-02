The Mandalorian 3. Sezonunun çıkış tarihi açıklandı

Mando ve Grogu tekrar bir araya geliyor
Çiftin yeniden bir araya gelmesinin ardından, üçüncü sezonda Djarin (Pedro Pascal) ve Grogu, Mandalorianların ana gezegeni olan Mandalore'a seyahat edecek. Evrenin diğer bir dizisi olan The Book of Boba Fett'in devamında yaşananları konu alınacağı yapımda gelecek sezon Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Christopher Lloyd, Amy Sedaris, Omid Abtahi, Bill Burr, Timothy Olyphant, Book of Boba Fett'in yıldızlarından Temuera Morrison ile Ming-Na Wen, Titus Welliver ve Rosario Dawson (Ahsoka Tano) da rol alıyor.
Disney, Eylül ayında düzenlenen D23 Expo’da üçüncü sezon fragmanı yayınlanmıştı. Fragman bize Mando'nun miğferini çıkarmanın ve yüzünü diğer insanlara göstermenin sonuçlarıyla nasıl başa çıktığına dair bir fikir verirken, yeni sezonda Darksaber yüzünden de Bo-Katan ile arasındaki sürtüşmeler de konu alınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam