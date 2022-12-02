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    Anlık Bildirim

    The Mandalorian 3. Sezonunun çıkış tarihi açıklandı

    Disney, The Mandalorian serisinin üçüncü sezonunun yayın tarihini resmen açıkladı. Üçüncü sezonda Mando ve Grogu tekrar bizlerle olacak ve macera kaldığı yerden devam edecek.
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    The Mandalorian 3. Sezonu 1 Mart’ta çıkacak Tam Boyutta Gör
    The Mandalorian 3. Sezonu, 1 Mart 2023 tarihinde çıkacak. Dizi önceki sezonlarında olduğu gibi yine sadece Disney+ üzerinden yayınlanacak. Disney ayrıca Mandalorian olan Din Djarin ve Grogu'nun bir kokpitte birlikte olduğu yeni bir görsel paylaştı.

    Mando ve Grogu tekrar bir araya geliyor

    The Mandalorian 3. Sezon Tam Boyutta Gör

    Çiftin yeniden bir araya gelmesinin ardından, üçüncü sezonda Djarin (Pedro Pascal) ve Grogu, Mandalorianların ana gezegeni olan Mandalore'a seyahat edecek. Evrenin diğer bir dizisi olan The Book of Boba Fett'in devamında yaşananları konu alınacağı yapımda gelecek sezon Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Christopher Lloyd, Amy Sedaris, Omid Abtahi, Bill Burr, Timothy Olyphant, Book of Boba Fett'in yıldızlarından Temuera Morrison ile Ming-Na Wen, Titus Welliver ve Rosario Dawson (Ahsoka Tano) da rol alıyor.

    Disney, Eylül ayında düzenlenen D23 Expo’da üçüncü sezon fragmanı yayınlanmıştı. Fragman bize Mando'nun miğferini çıkarmanın ve yüzünü diğer insanlara göstermenin sonuçlarıyla nasıl başa çıktığına dair bir fikir verirken, yeni sezonda Darksaber yüzünden de Bo-Katan ile arasındaki sürtüşmeler de konu alınacak.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 22 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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