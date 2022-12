The Mandalorian 3. Sezonunun çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör The Mandalorian 3. Sezonu, 1 Mart 2023 tarihinde çıkacak. Dizi önceki sezonlarında olduğu gibi yine sadece Disney+ üzerinden yayınlanacak. Disney ayrıca Mandalorian olan Din Djarin ve Grogu'nun bir kokpitte birlikte olduğu yeni bir görsel paylaştı.

Mando ve Grogu tekrar bir araya geliyor

Çiftin yeniden bir araya gelmesinin ardından, üçüncü sezonda Djarin (Pedro Pascal) ve Grogu, Mandalorianların ana gezegeni olan Mandalore'a seyahat edecek. Evrenin diğer bir dizisi olan The Book of Boba Fett'in devamında yaşananları konu alınacağı yapımda gelecek sezon Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Christopher Lloyd, Amy Sedaris, Omid Abtahi, Bill Burr, Timothy Olyphant, Book of Boba Fett'in yıldızlarından Temuera Morrison ile Ming-Na Wen, Titus Welliver ve Rosario Dawson (Ahsoka Tano) da rol alıyor.

Disney, Eylül ayında düzenlenen D23 Expo’da üçüncü sezon fragmanı yayınlanmıştı. Fragman bize Mando'nun miğferini çıkarmanın ve yüzünü diğer insanlara göstermenin sonuçlarıyla nasıl başa çıktığına dair bir fikir verirken, yeni sezonda Darksaber yüzünden de Bo-Katan ile arasındaki sürtüşmeler de konu alınacak.

