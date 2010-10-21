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Nokia, 2010 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Nokia, 2010 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Cep telefonu dünyasının en büyük isimlerinden Nokia, 2010 yılının 3. çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Son 3 aylık dilim içimde piyasaya sunulan cihazları ve hizmetleriyle gelirlerini bir önceki yıl ile kıyaslandığı zaman 300 milyon Avro arttıran Nokia, 3 aylık dilim içinde 7.2 milyar Avro gelir ederken bu rakam 2009 yılının aynı döneminde 6.9 milyar Avro olarak belirtilmiş.

Belirtilen zaman dilimi içinde elde edilen net kazancın ise 785 milyon Avro'dan 807 milyon Avro'ya yükseldiği belirtildi.

Yayınlanan açıklamada dikkat çeken bir nokta ise Nokia'nın yeniden yapılanma adı altında dünya çapında 1800 çalışınanı işte çıkartacağı oldu. Yeniden yapılandırma sürecinde yapılacak olan işten çıkarma operasyonunun arkasında çalışan etkinliğini arttırma, işlemleri basitleştirme ve markete yayılmada geçen zamanı azaltma gibi maddeler yer alıyor.

Nokia'nın yayınlamış olduğu 3. çeyrek verilerinin ve işten çıkarma operasyonunun ardından 4. çeyrek dilim ve 2010 yılının toplamı ile ilgili yayınlacağı finansal sonuçları merak uyandıracak gibi görünüyor.


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fatihcanery 8 yıl
Nokia'nın batması simdilik zor ama uzun vadede kendine gelmezse olabilir,rakipleri bir bir çoğalıyor akıllı telefonda zaten isimleri yok.diğer telefonlarda da samsung,lg sony bastırıyor.İlerleyen zamanlarda görecez neler olacak,karın azalmasını bekliyorum gelecek yıl
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grimser 8 yıl
Bizim ülke dahil dünyanın birçok ülkesinde insanların ilk aklına gelen vede kullanılan bir markanın batması gibi bir söylem tamamen içi boş bir söylem.Adamlar ceo'larını değiştirdiler, yeniden yapılanma gerekçesiyle 1800 kişiye yol vermesi şirket için iyi ama o 1800 kişi için gerçekten çok kötü.1800x3=5400 kişilik işsizlik sebebiyle hayatı etkilenecek insan sayısı.

Bu arada o yaptığı 785 milyon euroluk karın %10 u 5800'dan gelmiştir zaten.
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Batuist 8 yıl
o kadar adamı işten çıkarsan bile satışlarını artırmadan karını artırırsın.. sonra da dersin geçen yıla oranla karımız arttı diye... arkadaş o kadar para hissedarlara gideceğine bırak çalışanlardan ne istersin!!!
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nightsoldier 8 yıl

Batuist

o kadar adamı işten çıkarsan bile satışlarını artırmadan karını artırırsın.. sonra da dersin geçen yıla oranla karımız arttı diye... arkadaş o kadar para hissedarlara gideceğine bırak çalışanlardan ne istersin!!!

işten adam atmayla kar yapılmaz.sadece uzun vadede maliyetlerde azalma olur.Çünkü şirket adamlara kıdem tazminatı ve süresi içinde bildirim yapılmamışsa ihbar tazminatı ödeyecek.Kaldı ki bu tazminatlar avrupada bir hayli yüklü.
akıllı telefon piyasasında n8den şimdilik beklediğini almış gibi görünüyor.Ancak giriş ve orta seviyedeki hakimiyeti bitecek gibi durmuyor.Bu alanlarda samsung ve lgninde çok kaliteli,ucuz ve bol özeliikli modelleri var.Örneğin samsung e250 10 milyon satış rakamını aşıp tarihe geçen bir model olmuştu.Sonra tahtı star ailesi aldı.Ancak e250nin halen çok sattığı bir gerçek ve 2006 yılından beri üretilen bir cihazın halen satmasında en büyük etken dizaynı kullanışlılığı ve dayanıklılığı(kişiden kişiye göre değişir ancak bana göre gayet dayanıklı ve stabil bir model) olsa gerek.
Nokia kaliteli ve kullanışlı cihazlar yapıyor.ancak dizayn halen kötü.Yani bir samsungla nokiayı yanyana koyduğunuzda samsung daha baskın oluyor kasa ve dizayn açısından.
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Rock_Rage 8 yıl
Adamlar hala kazanıyor kar ediyorlar demekki sadece akıllı telefon satmıyorlarmıs bazı arkadaslar normalde hemen yazardı nokia batacaksın eziksin falan diye ama daha goren olmadı herhalde :)
SAYGILARLA
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Godolphin 8 yıl
Nokia artık birde symbian'dan vazgeçsen karın çok daha fazla olacak..
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