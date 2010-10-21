Nokia, 2010 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Cep telefonu dünyasının en büyük isimlerinden Nokia, 2010 yılının 3. çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Son 3 aylık dilim içimde piyasaya sunulan cihazları ve hizmetleriyle gelirlerini bir önceki yıl ile kıyaslandığı zaman 300 milyon Avro arttıran Nokia, 3 aylık dilim içinde 7.2 milyar Avro gelir ederken bu rakam 2009 yılının aynı döneminde 6.9 milyar Avro olarak belirtilmiş.

Belirtilen zaman dilimi içinde elde edilen net kazancın ise 785 milyon Avro'dan 807 milyon Avro'ya yükseldiği belirtildi.

Yayınlanan açıklamada dikkat çeken bir nokta ise Nokia'nın yeniden yapılanma adı altında dünya çapında 1800 çalışınanı işte çıkartacağı oldu. Yeniden yapılandırma sürecinde yapılacak olan işten çıkarma operasyonunun arkasında çalışan etkinliğini arttırma, işlemleri basitleştirme ve markete yayılmada geçen zamanı azaltma gibi maddeler yer alıyor.

Nokia'nın yayınlamış olduğu 3. çeyrek verilerinin ve işten çıkarma operasyonunun ardından 4. çeyrek dilim ve 2010 yılının toplamı ile ilgili yayınlacağı finansal sonuçları merak uyandıracak gibi görünüyor.