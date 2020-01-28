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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 8.2 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

    HMD Global, Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde yeni akıllı telefonlarını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri olan Nokia 8.2 5G'nin özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia 8.2 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
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    HMD Global son iki yıldır yeni akıllı telefonlarını Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) duyuruyor. Finlandiyalı şirket aynı şeyi Şubat ayında gerçekleştirilecek MWC 2020'de de tekrarlayacak.

    Etkinlik kapsamında duyurulması beklenen cihazlar hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Nokia 1.3, Nokia 5.2 ve Nokia 8.2 5G modellerinden bahsediyoruz. Ancak modellerin isimlerinin henüz kesinleşmediğini belirtmek gerek.

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    Gelen bilgiler Nokia 8.2'nin 4G versiyonunun iptal edildiği yönünde. Nokia 8.2 5G modelinin ise entegre 5G modeme sahip Snapdragon 765G yonga setinden güç alacağı bildiriliyor.

    Nokia 8.2 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
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    Fiyatı da belli oldu

    Cihazın arka paneli ve kamera tasarımı, geçen yıl piyasaya sürülen Nokia 7.2 ile aynı olabilir. Ana görüntü sensörünün 64 megapiksel olacağı belirtiliyor. Akıllı telefon yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ile gelecek.

    Nokia 8.2 5G'nin 3.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması bekleniyor. Hızlı şarj desteği de sunacak. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç modeli 505 dolar (459 euro) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. 



    https://nokiamob.net/2020/01/26/mega-rumor-nokia-mobile-to-launch-nokia-8-2-5g-nokia-5-2-nokia-1-3-and-an-original-series-phone-at-mwc2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon 43 dk. Erasmus78
    Çünkü neredeyse saf android kullanmakta.
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    Erasmus78 28 dk. astegon
    Keşke diğerleri de Saf Android verseydi de güncelleme sorunu olmasaydı.
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    Erasmus78 1 sa.
    Nokia Android tarafından alınabilecek an mantıklı markalardan biri. Giriş, orta, üst seviye ayrımı yapmadan bütün cihazlarına ana güncelleme veriyor çünkü.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Mr. Jingles 2 sa.
    Özellikler gayet iyi görünüyor. Tabi ülkemize gelir mi muamma. 500 dolar ülkemizde 5000 lira demek.
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