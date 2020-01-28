Nokia 8.2 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

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HMD Global son iki yıldır yeni akıllı telefonlarını Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) duyuruyor. Finlandiyalı şirket aynı şeyi Şubat ayında gerçekleştirilecek MWC 2020'de de tekrarlayacak.

Etkinlik kapsamında duyurulması beklenen cihazlar hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Nokia 1.3, Nokia 5.2 ve Nokia 8.2 5G modellerinden bahsediyoruz. Ancak modellerin isimlerinin henüz kesinleşmediğini belirtmek gerek.

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Gelen bilgiler Nokia 8.2'nin 4G versiyonunun iptal edildiği yönünde. Nokia 8.2 5G modelinin ise entegre 5G modeme sahip Snapdragon 765G yonga setinden güç alacağı bildiriliyor.

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Fiyatı da belli oldu

Cihazın arka paneli ve kamera tasarımı, geçen yıl piyasaya sürülen Nokia 7.2 ile aynı olabilir. Ana görüntü sensörünün 64 megapiksel olacağı belirtiliyor. Akıllı telefon yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı ile gelecek.

Nokia 8.2 5G'nin 3.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması bekleniyor. Hızlı şarj desteği de sunacak. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç modeli 505 dolar (459 euro) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

https://nokiamob.net/2020/01/26/mega-rumor-nokia-mobile-to-launch-nokia-8-2-5g-nokia-5-2-nokia-1-3-and-an-original-series-phone-at-mwc2020

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