Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok'un yeni rakibi Byte, ABD App Store'un zirvesine oturdu

    Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ve kısa sürede fenomen olan Vine'ın yaratıcı takımı, Byte adlı uygulama ile geri döndü. Uygulama yayınlandığı günden bu yana ABD App Store'un ilk sırasında.
    5 sa.
    1,1b
    12
    1
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TikTok'un yeni rakibi Byte, ABD App Store'un zirvesine oturdu
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan bir zamanların fenomen uygulaması Vine, Byte adıyla geri döndü. Geçtiğimiz cuma günü kullanıcılara sunulan uygulama, kısa bir süre içinde zirveye oturmayı başardı.

    Ayrıca Bkz. "Edge tarayıcısındaki "sekmeyi taşı" özelliği, Chrome'a geliyor"

    TikTok'un en büyük rakibi olabilir

    Çinli ByteDance şirketinin geliştirdiği TikTok uygulamasının en büyük rakiplerinden biri olması beklenen Byte, yayınlandığı Cuma gününden bu yana Apple'ın uygulama marketi App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. Sensor Tower mobil araştırma şirketinin verilerine göre, video paylaşım uygulaması Vine, ABD dışında Kanada'dada ilk sırada yer alıyor ve Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç ve İngiltere'de ise ilk 10'un içinde.

    Bildiğiniz üzere, ülkemizde de azımsanamayacak kadar büyük bir kitleye sahip olan TikTok uygulaması ise zor günler yaşıyor. ABD tarafından casuslukla suçlanan TikTok birçok devlet kurumu ve askeri birimde yasaklanmış durumda ve bu gelişmelerin Byte uygulaması için bir avantaj olarak değerlendirildiğini de belirtelim. Byte'ın ise Vine uygulamasının popülaritesini yakalayıp yakalayamayacağını, önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.



    https://www.hindustantimes.com/tech/byte-the-new-tiktok-rival-from-vine-creator-debuts-at-top-of-us-app-store/story-0ZZ6qcMK7BiK30uAtpK80J.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 4 sa. yeni yorumcu
    Byte'ın tanıtım videosuna baktım da, içinde bu kadar salak varsa Byte zekayı düşürebilir diye ibare koysalardı iyi olurdu.



    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Avast antivirüs uygulaması fare tıklamalarınızı bile takip ediyor 50 dk. Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili yeni açıklama ve hafif ticari araç sürprizi 1 sa. Yeni Renault Clio hibrit, ÖTV teşviği için onay bekliyor 1 sa. Matrix 4'ün çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor 2 sa. Nokia 8.2 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 3 sa. Bütçe dostu iPhone 9 beklenenden daha pahalı olacak 3 sa. 2020 Seat Leon'un tasarımı ortaya çıktı 4 sa. General Motors, sadece elektrikli araç üretecek tesisine 3 milyar dolar yatırım yapacak 4 sa. Google, Chrome Web Mağazası'nda yaşanan dolandırıcılıklar nedeniyle ücretli eklentileri askıya aldı 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN TikTok'un yeni rakibi Byte, ABD App Store'un zirvesine oturdu Sonraki Çini koronavirüsün gölgesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı 14 sa. TCL Plex, Android 10 güncellemesi aldı 15 sa. Microsoft tüm Windows 7 kullanıcılarına siyah ekran hatası için yama dağıtacak 16 sa. iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu 16 sa. Falcon & Winter Soldier dizisinin yayın tarihi belli oldu 17 sa. Mobil GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super GPU’ları gün yüzüne çıktı 17 sa. Kripto para piyasasında işlem ücreti lideri Huobi 18 sa. Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu 18 sa. Intel işlemcilerinin bir kısmını GlobalFoundries’e ürettirecek 19 sa. Intel 400 serisi çipsetler PCIe 4.0 desteği sunmayacak 20 sa. Yeni Volkswagen Caddy'nin çizim görselleri paylaşıldı 20 sa. Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı 20 sa. Yerli İHA'lar deprem bölgesini böyle görüntüledi 21 sa. Jeff Bezos'a siber saldırı olayında iOS işletim sistemi suçlanıyor 22 sa. 120 Hz ekranlı Poco X2'nin tanıtım tarihi açıklandı 22 sa. Sharp, OLED TV pazarına giriyor 22 sa. Korona virüsü yapay zeka ile erken teşhis edildi 23 sa. Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı tanıtıldı 23 sa. ASELSAN, jandarmaya 4 adet "Kaplan" hediye etti 1 gün Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    ELAZIĞ'DAKİ AYNI ŞİDDETTEKİ DEPREM İSTANBUL'DA OLSAYDI EN AZ 5...
    DH Forum
    10 KG DEMİR DUMBELL BULMAK?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim