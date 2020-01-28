TikTok'un yeni rakibi Byte, ABD App Store'un zirvesine oturdu

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Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan bir zamanların fenomen uygulaması Vine, Byte adıyla geri döndü. Geçtiğimiz cuma günü kullanıcılara sunulan uygulama, kısa bir süre içinde zirveye oturmayı başardı.

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TikTok'un en büyük rakibi olabilir

Çinli ByteDance şirketinin geliştirdiği TikTok uygulamasının en büyük rakiplerinden biri olması beklenen Byte, yayınlandığı Cuma gününden bu yana Apple'ın uygulama marketi App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. Sensor Tower mobil araştırma şirketinin verilerine göre, video paylaşım uygulaması Vine, ABD dışında Kanada'dada ilk sırada yer alıyor ve Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç ve İngiltere'de ise ilk 10'un içinde.

Bildiğiniz üzere, ülkemizde de azımsanamayacak kadar büyük bir kitleye sahip olan TikTok uygulaması ise zor günler yaşıyor. ABD tarafından casuslukla suçlanan TikTok birçok devlet kurumu ve askeri birimde yasaklanmış durumda ve bu gelişmelerin Byte uygulaması için bir avantaj olarak değerlendirildiğini de belirtelim. Byte'ın ise Vine uygulamasının popülaritesini yakalayıp yakalayamayacağını, önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

https://www.hindustantimes.com/tech/byte-the-new-tiktok-rival-from-vine-creator-debuts-at-top-of-us-app-store/story-0ZZ6qcMK7BiK30uAtpK80J.html

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