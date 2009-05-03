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Nokia E51 de Çinli firmalar tarafından klonlandı; Nokla E51s

10 yıl
17b
1
7
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia E51 de Çinli firmalar tarafından klonlandı; Nokla E51s
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Nokia E51 de Çinli firmalar tarafından klonlandı; Nokla E51s
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Nokia E51 de Çinli firmalar tarafından klonlandı; Nokla E51s
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Çinli firmalar, cep telefonu pazarının önemli isimlerinin modellerini taklit etmeyi sürdürüyor. Bugün, internette Nokia E51'in klonu ''Nokla E51s'' boy gösterdi.

110 × 50 x 12 mm ebatlarında ve 111 gram ağırlığındaki telefon, E51'in tasarım çizgilerini taşıyor; göze çarpan ufak detaylarla orjinalinden ayrılıyor. Nokla'nın, E51s'de 2.5 inç (~6.35 cm) 230x320 piksel ekrana yer verdiğini görüyoruz. Ekran, 262.144 rengi görüntüleyebiliyor. 900 ve 1800 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu telefon, 3GP ve MPEG4 formatındaki video dosyalarını desteklemekte. Bunların dışında çift sim kart özelliğine sahip telefonun bataryası 280 dakikaya varan konuşma, 300 saate varan bekleme süresi vaadediyor. Fiyat hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.


http://justamp.blogspot.com/2009/04/nokia-e51-clone.html Yorum Yaz
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gurkan113 10 yıl
"Nokla connection people ":D
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Dabb Escobar 10 yıl
Adamlar gerçekten herşeyin aynısnı yapıyor helal olsun
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max975 10 yıl
niye bu çin mallarının reklamı oluyor anlamadım.
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hakanlevent 10 yıl
almayın kullanmayın tavsiye etmeyin beynınızı süzgece ceviriyor bunlar
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@nano@ 10 yıl
nokla :))) ama adamlar iyi yapıyor yani eskisi gibi değiller geliştiler
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N-0NE 10 yıl
Nokla e51s :) Nokla güzelmiş ama :)
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