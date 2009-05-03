Nokia E51 de Çinli firmalar tarafından klonlandı; Nokla E51s

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Çinli firmalar, cep telefonu pazarının önemli isimlerinin modellerini taklit etmeyi sürdürüyor. Bugün, internette Nokia E51'in klonu ''Nokla E51s'' boy gösterdi.

110 × 50 x 12 mm ebatlarında ve 111 gram ağırlığındaki telefon, E51'in tasarım çizgilerini taşıyor; göze çarpan ufak detaylarla orjinalinden ayrılıyor. Nokla'nın, E51s'de 2.5 inç (~6.35 cm) 230x320 piksel ekrana yer verdiğini görüyoruz. Ekran, 262.144 rengi görüntüleyebiliyor. 900 ve 1800 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu telefon, 3GP ve MPEG4 formatındaki video dosyalarını desteklemekte. Bunların dışında çift sim kart özelliğine sahip telefonun bataryası 280 dakikaya varan konuşma, 300 saate varan bekleme süresi vaadediyor. Fiyat hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://justamp.blogspot.com/2009/04/nokia-e51-clone.html