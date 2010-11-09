Nokia E7, 10 Aralık'ta satışa sunuluyor

Türkiye lansmanı geçtiğimiz günlerde yapılan Nokia N8'nin QWERTY klavyeli versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz E7'nin satış tarihi açıklandı. Profesyoneller için hazırlanan Symbian^3 tabanlı E7, Nokia'nın popüler paylaşım sitesi Twitter'daki güncellemesine bakılırsa 10 Aralık'ta raflardaki yerini almaya başlayacak gibi görünüyor.

Fiziksel QWERTY klavyesini bir kenara bırakırsak kimi açılardan N8 ile ortak özelliklere sahip olan E7, 640 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik AMOLED ekrana sahip. 256MB RAM ile donatılan ve 350MB kapasiteli yerleşik depolama birimi ile gelen E7, 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 3.0 ve GPS desteği de sunuyor.

N8'den farklı olarak 12MP yerine 8MP çözünürlüğünde, çift LED'li kamera ile donatılan E7, 720p video kaydı yapabiliyor. 680MHz hızında çalışan ARM11 tabanlı işlemci ve donanımsal 3D hızlandırma özelliğine sahip olan E7, Symbian^3 platformunun QWERTY klavyeli en güçlü temsilcisi olarak yurt dışında 500 Avro civarında olacak.