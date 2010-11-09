Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia E7, 10 Aralık'ta satışa sunuluyor

8 yıl
35,9b
1
45
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türkiye lansmanı geçtiğimiz günlerde yapılan Nokia N8'nin QWERTY klavyeli versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz E7'nin satış tarihi açıklandı. Profesyoneller için hazırlanan Symbian^3 tabanlı E7, Nokia'nın popüler paylaşım sitesi Twitter'daki güncellemesine bakılırsa 10 Aralık'ta raflardaki yerini almaya başlayacak gibi görünüyor.

Fiziksel QWERTY klavyesini bir kenara bırakırsak kimi açılardan N8 ile ortak özelliklere sahip olan E7, 640 x 360 piksel çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik AMOLED ekrana sahip. 256MB RAM ile donatılan ve 350MB kapasiteli yerleşik depolama birimi ile gelen E7, 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 3.0 ve GPS desteği de sunuyor.

N8'den farklı olarak 12MP yerine 8MP çözünürlüğünde, çift LED'li kamera ile donatılan E7, 720p video kaydı yapabiliyor. 680MHz hızında çalışan ARM11 tabanlı işlemci ve donanımsal 3D hızlandırma özelliğine sahip olan E7, Symbian^3 platformunun QWERTY klavyeli en güçlü temsilcisi olarak yurt dışında 500 Avro civarında olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Selmert28 7 yıl
6 seneli yazan yazı benimdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selmert28 7 yıl
kısa sürede cevaplarınızı bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bana uzun süre(6 sene) kullanacağım bir telefon arıyorum .isteklerin arasında nokıa n8 ile e7 var arasında kaldım. ıphone daha iyi ama hoşuma gitmedi.hangisini alayım sizce şartlar bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bilmem Nokia Türkiye Ürün Sayfası'na giriyor musunuz :S Orada E7-00 fotoğraflarına bakarsanız telefonun ön kamerasının olmadığını görürsünüz. Fakat videosunu izlediğinizde telefonda ön kamera olduğunu farkedersiniz. Bu nasıl bir şeydir ben anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanx 8 yıl
lafa bak ya daha ıphone yazmayı bilmiyorsun birde yorum yapıyorsun,akıllı telefonların babası 6600 dır kardeş,bilmiyorsan eğer öğrende gel,sallama yorum yapma burda,6600 da nokia nın telefonudur,umarım kafan almıştır,piyasadaki yenilikçi tabir ettiğin telefonlar iphone da dahil olmak üzere nokia telefonları üzerinde geliştirme yapılıp sunuldu,nokia pc suite gibi güncelleme merezleri kuruldu,symbian işletim sistemi gibi sistemler yazıldı,bunların hepsininde temelini nokia atmıştır,senin gibi bilip bilmeyip atmamış yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
4 gözLe bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiveltro 8 yıl
Ulan ayfon çıkmadan önce akıllı telefon nedir haberiniz yoktu alem telefon profesörü kesildi ayfondan sonra hayır bilipte konuşsanız gamyemicem yok ekranı şu kadar pixelmişte ay iğrenç görüntü veririmişte yok 8 megamiksel dandik gelirmişte ulan 8 megapiksele laf edecek adamsan telefon almıcaksın kardeş gidiceksin professionel fotoğraf makinaları var o senin telefona verdiğin paraya satılıyo al onlardan bi tane bak keyfine kafanıda yorma 8 megapiksele felan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
sugar_kahveciye atfen: nokia n8 aldığım yerde sordum yani nokia shop'tan..n9 gelmeyecek dediler ama belli olmaz biraz daha bekle bence eğer almayı planlıyorsan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windows10 8 yıl
n8 piyasadayken tabiki gelmeyecek derler. siz ne demelerini bekliyordunuz ki. bu telefondan çok daha iyi olan n9 çıkacak, bunu almayın onu alın diyeceklerini mi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
nokia n9 bekleyecektim ama galiba o türkiyede satılmayacakmış..bende n8 ile e7 arasında kaldım..e7 yi bekleyemedim ve n8 aldım..suana kadar gayet memnunum..çok acı bir samsung telefon deneyiminden sonra nokiadan başka marka kullanmayı düşünmüyorum artık..bazı telefonlar nokiadan daha üstün donanımsal özelliklere sahip olsada nokia daha kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaya devam ediyor..inşallah su nokianın bombaları u serisi bir telefon almakta kısmet olur..o zamana kadar n8 beni rahat idare edecek gibi gözüküyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl

DH Misafiri

nokia n9 bekleyecektim ama galiba o türkiyede satılmayacakmış..bende n8 ile e7 arasında kaldım..e7 yi bekleyemedim ve n8 aldım..suana kadar gayet memnunum..çok acı bir samsung telefon deneyiminden sonra nokiadan başka marka kullanmayı düşünmüyorum artık..bazı telefonlar nokiadan daha üstün donanımsal özelliklere sahip olsada nokia daha kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaya devam ediyor..inşallah su nokianın bombaları u serisi bir telefon almakta kısmet olur..o zamana kadar n8 beni rahat idare edecek gibi gözüküyor..

N9 hakkında henüz hiçbir haber yok. Türkiye'de satılmayacağını kimden duydunuz bilmiyorum ama henüz cihaz bile tanıtılmamışken o habere güvenmeyin derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
umarım 1.200 liradan fazla olmaz cok begendim ben biran once cıksa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
35884 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve amoled
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1: Thermaltake Level 10 PC Kasası 8 yıl Mercedes ile Hybrid Motor teknolojileri üzerine söyleşi 8 yıl Nissan'ın yaramazı Juke mercek altında! 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -10- 8 yıl Turkcell Superonline ile 100mbit fiber interneti konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim