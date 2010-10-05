Nokia N8'in video ve fotoğraf çekim performansı geliştirildi.

Nokia'nın amiral gemisi olarak nitelendirilen Symbian^3 işletim sistemli telefonu N8'in en çok dikkat çeken özelliklerinden biri hiç süphesiz ki sahip olduğu 12 Mp kamerasıdır. Çoğu kullanıcı Nokia N8'in fotoğraf ve video çekimi konusunda olumlu ve olumsuz dile getirirken "hyperX" adlı bir kullanıcı farklı bir çalışma gerçekleştirdi.

HyperX isimli kullanıcı, geliştirmiş olduğu ROM ile 720p çözünürlükte 25 FPS (kare-saniye) oranındaki videoları 30 FPS oranında çekilmesini sağlarken, 2 MB dosya boyutuna sahip olan fotoğrafların 11 MB seviyesine çıkmasını sağladı. Çekilen fotoğraflardaki detayların çok daha yakından incelenebilir duruma geldiğini belirten "hyperX"'in hazırladığı bu ROMU'u genel kullanıma sunup sunmayacağı konusunda herhangi bir açıklaması olmadı

HyperX tarafından yayınlanan video ve fotoğrafı görüntülemek için buraya tıklayın