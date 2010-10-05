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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N8'in video ve fotoğraf çekim performansı geliştirildi

Nokia N8'in video ve fotoğraf çekim performansı geliştirildi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,5b
1
13
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Nokia'nın amiral gemisi olarak nitelendirilen Symbian^3 işletim sistemli telefonu N8'in en çok dikkat çeken özelliklerinden biri hiç süphesiz ki sahip olduğu 12 Mp kamerasıdır. Çoğu kullanıcı Nokia N8'in fotoğraf ve video çekimi konusunda olumlu ve olumsuz dile getirirken "hyperX" adlı bir kullanıcı farklı bir çalışma gerçekleştirdi.

HyperX isimli kullanıcı, geliştirmiş olduğu ROM ile 720p çözünürlükte 25 FPS (kare-saniye) oranındaki videoları 30 FPS oranında çekilmesini sağlarken, 2 MB dosya boyutuna sahip olan fotoğrafların 11 MB seviyesine çıkmasını sağladı. Çekilen fotoğraflardaki detayların çok daha yakından incelenebilir duruma geldiğini belirten "hyperX"'in hazırladığı bu ROMU'u genel kullanıma sunup sunmayacağı konusunda herhangi bir açıklaması olmadı

HyperX tarafından yayınlanan video ve fotoğrafı görüntülemek için buraya tıklayın


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DH Misafiri 9 yıl
kullanımı zor diyen arkadaşlara SPB Mobile shell 3.7 'yi yüklemelerini öneririm.
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tolgahalilcin 9 yıl
bu telefon bende var cok guzel ama kullanımı cok zorr
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OverClocK1ng 9 yıl
tolgahalilcin
bu telefon bende var cok guzel ama kullanımı cok zorr

Ya evet biz de inandık. Ne Fake üyeliksin sen?

Sende var da gizli diye mi 1 tane mesajın var. Gidip BENDE VAR yazabilmek için üyelik mi aldın. Biz de inandık.

Daha çıkmamış telefon. Satışına bile başlanıp başlanmadığı belli değil. Sende var.







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OverClocK1ng 9 yıl
Tabi ben şimdi görür görmez video boyutuna baktım. Kalite iyi olduğu için bir dakikada 86Mb tutuyor. Bu da içine ne kadar büyük kart takarsan tak sanıyorum ki NTFS veya exFAT desteklemeyeceği için en iyi ihtimalle FAT32 falan desteklerse 4GB dosya boyutuna kadar kayıt yapabilir. Yani 46 dakika 15 saniyeden sonra hemen kaydı kesmek gerekiyor. Ama belki de telefon olduğu için uyarı falan verip kaldığı yerden 2. dosyaya kayıda başlıyor olabilir. Yine de kalitesi çok iyi. Tabi iyi bir ışıklandırmalı yerde çekmiş. Karanlık yani biraz daha az ışıklı yerde nasıl olur acaba. Fakat beğenmedim değil. İyiymiş.
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GeceBekcisi 9 yıl
OverClocKing

Tabi ben şimdi görür görmez video boyutuna baktım. Kalite iyi olduğu için bir dakikada 86Mb tutuyor. Bu da içine ne kadar büyük kart takarsan tak sanıyorum ki NTFS veya exFAT desteklemeyeceği için en iyi ihtimalle FAT32 falan desteklerse 4GB dosya boyutuna kadar kayıt yapabilir. Yani 46 dakika 15 saniyeden sonra hemen kaydı kesmek gerekiyor. Ama belki de telefon olduğu için uyarı falan verip kaldığı yerden 2. dosyaya kayıda başlıyor olabilir. Yine de kalitesi çok iyi. Tabi iyi bir ışıklandırmalı yerde çekmiş. Karanlık yani biraz daha az ışıklı yerde nasıl olur acaba. Fakat beğenmedim değil. İyiymiş.

Doğru, Symbian^3'te FAT32 kullanılıyor ve maksimum dosya boyutu 4 GB
Kaynak: developer.symbian.org/...

Ayrıca örnek videoda
- video stream: 12 mbps H264/AVC Baseline profile 3.1
- audio stream: 128 kbps 48kHz stereo AAC-LC
- kaydın dakikası 90.960 KB = tek dosyaya maksimum kayıt süresi 46:07

Orjinalde
- video stream: 6 mbps H264/AVC Baseline profile 3.1
- audio stream: 128 kbps 48kHz stereo AAC-LC
- kaydın dakikası 45.960 KB = tek dosyaya maksimum kayıt süresi 91:15
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Batuist 9 yıl
hem video hemde resim kalitesi harika..
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kobete 9 yıl
hem resim hemde video dosyalarını indirdim. Özellikle video kalitesi süper ötesi olmuşş. Bu rom'u genel kullanıma sunarsa N8'in tadından yenmez...
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NomadCRY 9 yıl
% 500 yakınlaştırınca plakalar bile okunuyor. Ne diyeyim artık
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