Nokia N95 8GB; N95 şimdi daha da yetenekli

Cep telefonu piyasasında yaşanan kısa süreli bir yaz durgunluğunun ardından Nokia firması merakla beklenen, birbirinden yenilikçi modellerini 29 ağustosta tanıttı. Birkaç ay önce piyasaya sürülen multimedya ağırlıklı N95'in devamı niteliğindeki N95 8 GB'ın teknik detaylarını hep beraber inceleyelim.

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Telefonda bir önceki modelde olduğu gibi quadband ( GSM 850 / 900 / 1800 / 1900) ve HSDPA (High Speed Downlink Pocket Access) alt yapısı desteğine yer verilmiş. HSDPA desteğinin bulunması özellikle günümüzde önemli bir avantaj olarak görülebilir. Çünkü HSDPA alt yapısı sayesinde UMTS'ye oranla çok daha hızlı bir şekilde internet hizmetinden faydalanabiliyoruz. Gitgide yaygınlaşan bu alt yapı ülkemizde mevcut değil. Ancak telefon EDGE desteğiyle bu eksikliği çok az da olsa kapatıyor.

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99 x 53 x 21 mm boyutlarında ve 128 gram ağırlığındaki telefonda 2.8 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde 16 milyon renk TFT ekran kullanılmış. Bir önceki modele göre telefonun boyutlarında fark olmasa da ağırlık yaklaşık 8 gram artmış. Bunun yanında ekran boyutu 0.2 inç daha büyük. Ekran daha büyük olduğu için menü seçim tuşları ve arama tuşlarının daha ince tasarlandığı gözlerden kaçmıyor. İlk söylentiler telefonun ekran çözünürlüğünün 640x480 piksel olacağı yönündeydi. Ancak beklentilerin tam tersi gerçekleşti.

Ekran çözünürlüğü en azından 352x416 piksel olabilirdi. Telefonda çift yönlü, başarılı bir kızak sistemi bulunuyor. Kızağı farklı yönlere iterek medya için tasarlanmış tuşlara (ileri / geri sarma, oynatma / duraklatma, durdurma) ya da nümerik tuş takımına ulaşabiliyoruz. Telefonda dört yönlü navigasyon tuşu yer alıyor.

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Nokia, telefonda 8 GB gibi yüksek kapasiteye sahip dahili bellek kullanmış. Bu, telefonun en ön plana çıkan özelliklerinden birisi. Böylece telefonunuza yüzlerce MP3, video, resim ve uygulama yükleyebilirsiniz. Telefonda kart slotu gerekli görülmemiş.

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Telefon kameralarında 5 megapiksel değeri gitgide standart hale geliyor. Telefonun kamera özelliklerinin bir önceki modelle aynı olduğu söylenebilir. Nokia, telefonda 5 megapiksel autofocus ve macro modu desteğine sahip kamera ve led flaş kullanmış. Lens, Carl Zeiss firması tarafından üretilmiş ve kamera sensörü olarak CMOS tercih edilmiş. CMOS sensörler özellikle daha az güç tüketimiyle tercih ediliyor. Telefonda led flaş yerine Sony Ericsson'un Cybershot serisinde sık rastladığımız xenon flaş kullanılabilirdi.

Özellikle loş mekanlarda xenon flaşlar çok daha iyi performans sağlıyor. Telefonda beyaz dengesini ayarlayabiliyoruz ve manzara, portre, makro gibi fotoğraf modları bulunuyor. 5 megapikselin altındaki çözünürlüklerde 20x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliriz. Ancak dijital yakınlaştırmanın fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalı.

Telefon 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare MPEG4 formatında video kayıt yeterliliğine sahip. Videoda ses AAC formatında stereo olarak kaydediliyor. Videoda da dijital yakınlaştırma yapabiliyoruz. Telefonda bulunan tv çıkışı (PAL/NTSC) sayesinde projektör ve televizyon gibi cihazlarda fotoğraflarımızı ve videolarımızı görüntüleyebiliriz.

Telefonda Symbian 9.2 alt yapısı bulunuyor. Böylece telefonu farklı uygulamalarla istediğimiz gibi kişiselleştirebiliriz. MPEG-4, H.264, H.263/3GPP, RealVideo 8/9/10, MP3/AAC/AAC+/eAAC/eAAC+/WMA/M4A gibi geniş dosya desteğine sahip telefonda 3.5 mm jak girişine de yer verilmiş. 3.5 mm jak girişine sahip telefonlarda ses kalitesi en az şekilde olumsuz yönde etkileniyor. Telefonda stereo FM radyo da bulunuyor. N95 8GB, sık sık seyahate çıkanlar için iyi bir arkadaş olacaktır.

Kuşkusuz telefonun en önemli özelliklerinden birisi de dahili GPS alıcısına sahip olması. GPS desteği ülkemizde hızla artıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde GPS alıcıları daha da önemli hale gelecektir.

Bluetooth V2.0, kızılötesi portu, USB 2.0 ve WI-FI ( 802.11 b/g) gibi zengin bağlantı seçeneklerine sahip telefonda A2DP profili desteği de eksik edilmemiş. 1200mAH değerinde lityum iyon batarya kullanılan telefonun 2007'nin 4. çeyreğinde 760 dolar civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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