Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N95 8GB; N95 şimdi daha da yetenekli

11 yıl
25,6b
1
91
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cep telefonu piyasasında yaşanan kısa süreli bir yaz durgunluğunun ardından Nokia firması merakla beklenen, birbirinden yenilikçi modellerini 29 ağustosta tanıttı. Birkaç ay önce piyasaya sürülen multimedya ağırlıklı N95'in devamı niteliğindeki N95 8 GB'ın teknik detaylarını hep beraber inceleyelim.

Nokia N95 8GB; N95 şimdi daha da yetenekli
Tam Boyutta Gör

Telefonda bir önceki modelde olduğu gibi quadband ( GSM 850 / 900 / 1800 / 1900) ve HSDPA (High Speed Downlink Pocket Access) alt yapısı desteğine yer verilmiş. HSDPA desteğinin bulunması özellikle günümüzde önemli bir avantaj olarak görülebilir. Çünkü HSDPA alt yapısı sayesinde UMTS'ye oranla çok daha hızlı bir şekilde internet hizmetinden faydalanabiliyoruz. Gitgide yaygınlaşan bu alt yapı ülkemizde mevcut değil. Ancak telefon EDGE desteğiyle bu eksikliği çok az da olsa kapatıyor.

Nokia N95 8GB; N95 şimdi daha da yetenekli
Tam Boyutta Gör

99 x 53 x 21 mm boyutlarında ve 128 gram ağırlığındaki telefonda 2.8 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde 16 milyon renk TFT ekran kullanılmış. Bir önceki modele göre telefonun boyutlarında fark olmasa da ağırlık yaklaşık 8 gram artmış. Bunun yanında ekran boyutu 0.2 inç daha büyük. Ekran daha büyük olduğu için menü seçim tuşları ve arama tuşlarının daha ince tasarlandığı gözlerden kaçmıyor. İlk söylentiler telefonun ekran çözünürlüğünün 640x480 piksel olacağı yönündeydi. Ancak beklentilerin tam tersi gerçekleşti.

Ekran çözünürlüğü en azından 352x416 piksel olabilirdi. Telefonda çift yönlü, başarılı bir kızak sistemi bulunuyor. Kızağı farklı yönlere iterek medya için tasarlanmış tuşlara (ileri / geri sarma, oynatma / duraklatma, durdurma) ya da nümerik tuş takımına ulaşabiliyoruz. Telefonda dört yönlü navigasyon tuşu yer alıyor.

Nokia N95 8GB; N95 şimdi daha da yetenekli
Tam Boyutta Gör

Nokia, telefonda 8 GB gibi yüksek kapasiteye sahip dahili bellek kullanmış. Bu, telefonun en ön plana çıkan özelliklerinden birisi. Böylece telefonunuza yüzlerce MP3, video, resim ve uygulama yükleyebilirsiniz. Telefonda kart slotu gerekli görülmemiş.

Nokia N95 8GB; N95 şimdi daha da yetenekli
Tam Boyutta Gör

Telefon kameralarında 5 megapiksel değeri gitgide standart hale geliyor. Telefonun kamera özelliklerinin bir önceki modelle aynı olduğu söylenebilir. Nokia, telefonda 5 megapiksel autofocus ve macro modu desteğine sahip kamera ve led flaş kullanmış. Lens, Carl Zeiss firması tarafından üretilmiş ve kamera sensörü olarak CMOS tercih edilmiş. CMOS sensörler özellikle daha az güç tüketimiyle tercih ediliyor. Telefonda led flaş yerine Sony Ericsson'un Cybershot serisinde sık rastladığımız xenon flaş kullanılabilirdi.

Özellikle loş mekanlarda xenon flaşlar çok daha iyi performans sağlıyor. Telefonda beyaz dengesini ayarlayabiliyoruz ve manzara, portre, makro gibi fotoğraf modları bulunuyor. 5 megapikselin altındaki çözünürlüklerde 20x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliriz. Ancak dijital yakınlaştırmanın fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalı.

Telefon 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare MPEG4 formatında video kayıt yeterliliğine sahip. Videoda ses AAC formatında stereo olarak kaydediliyor. Videoda da dijital yakınlaştırma yapabiliyoruz. Telefonda bulunan tv çıkışı (PAL/NTSC) sayesinde projektör ve televizyon gibi cihazlarda fotoğraflarımızı ve videolarımızı görüntüleyebiliriz.

Telefonda Symbian 9.2 alt yapısı bulunuyor. Böylece telefonu farklı uygulamalarla istediğimiz gibi kişiselleştirebiliriz. MPEG-4, H.264, H.263/3GPP, RealVideo 8/9/10, MP3/AAC/AAC+/eAAC/eAAC+/WMA/M4A gibi geniş dosya desteğine sahip telefonda 3.5 mm jak girişine de yer verilmiş. 3.5 mm jak girişine sahip telefonlarda ses kalitesi en az şekilde olumsuz yönde etkileniyor. Telefonda stereo FM radyo da bulunuyor. N95 8GB, sık sık seyahate çıkanlar için iyi bir arkadaş olacaktır.

Kuşkusuz telefonun en önemli özelliklerinden birisi de dahili GPS alıcısına sahip olması. GPS desteği ülkemizde hızla artıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde GPS alıcıları daha da önemli hale gelecektir.

Bluetooth V2.0, kızılötesi portu, USB 2.0 ve WI-FI ( 802.11 b/g) gibi zengin bağlantı seçeneklerine sahip telefonda A2DP profili desteği de eksik edilmemiş. 1200mAH değerinde lityum iyon batarya kullanılan telefonun 2007'nin 4. çeyreğinde 760 dolar civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.


http://www.nokia.com Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
inexo 5 yıl en beğenilen
2007 de nokia 8gb
x marka 2013 te de 8 gb acı tablo
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kaya0 1 ay
ya arkadaşlar cihazın artık kaliteli bir bataryası bulunmuyor

15 liraya bir adet batarya alıştım bl5f modeli.
1,5 yılda şişti top gibi oldu çıkardım kenarda duruyor. O da toplasan 8-10 kere doldurup boşalttım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 1 ay kaya0
Hacı bu telefon cıktıgında dolar 1.30 du sen ne bataryasından bahsediyorsun hala
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BOOOOOOOOOOO 5 yıl
vay arkadaş harbiden duygulandım beya lise 3e geçiyordum o yaz tatilinde 3 ay çalışıp almıştım bu mereti şimdi de annem kullanıyor 😃 Nokia bi başkaydı be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 5 yıl
n95 hemde 8gb...



symbian ile neler yapmıyorduk ki zamanında vay be...


herşeyde ki gibi az olan kıymetli çok olan değersiz ne yazıkki. ozamanlar hatırlıyorum örümcek adam filmiyle geliyordu n95 8gb...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webdh 5 yıl
Efsaneler ölmez , nokia bunu üretirken AYNI yıl içinde samsungun en iyi telefonu d600 dü


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl webdh
webdh

Efsaneler ölmez , nokia bunu üretirken AYNI yıl içinde samsungun en iyi telefonu d600 dü


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


sırf bunu alabilmek için lokantada bulaşıkçı olarak çalışmış ve almıştım sonrasında da gasp edildim. yani 2 haftalık beraberliğimiz oldu. görünce gözlerim doldu yemin ediyorum





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 5 yıl webdh
webdh
Efsaneler ölmez , nokia bunu üretirken AYNI yıl içinde samsungun en iyi telefonu d600 dü


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





Herkesin bir ara ağzının suyunu akıta akıta baktığı telefondu oooo 5mpx mi kanka diyorduk


şimdi 8 katı var

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 5 yıl en beğenilen
2007 de nokia 8gb
x marka 2013 te de 8 gb acı tablo
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl
Vay be. Güzel günlerdi .)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marmarali 11 yıl
çok guzel bence 3 eksik
bulunuyor...

1- Ekran;
Dokunmatik ekran ve ekran boyutunun 3.5" 640x320 çözünürlüklü 256k veya 16milyon

2- İşletim Sistemi;
Nokia artık bupazara girmeli ve mcrosoft ile anlaşıp Windows mobile işletim sistemine geçmelidirler diye düşünüyorum ;)

3- Hoparlör kalitesi,kamera kapağı, optic zoom, xeon led, işlemci hızı,pil ömrü gibi aslında önemli eksiklikler;
Çok kaliteli ve yüksek sesler çıkarabilen hoparlör ile muzik kalitesi ön plana çıkarılmalıydı(8gb hafızası ile, kamera kapağı olmalı diye düşünenlerdenim, optic zoom olması 5mp kameranın kaliteye giden yolda en büyük destekçisi olabilirdi, kameraların en büyük düşmanı karanlık olsa gerek ;) böyle bir cihazdan xeon led bekliyor insan ;), hafıza artarken işlemci hızının artarması gerekmektedir ki performans sıkıntısı yaşamayalım, pil ömrü konusunda nokia iyi bir çözüm bulmak zorunda zaten pazarın lideri konumundalar.

İlk 2 madde devrim niteliğinde adımlar olsada gerektiğini düşünüyorum.Son madde ise detayda ki kalite beklentisi üzerine kurulmuş bir dizi ayrıntıdan oluşuyor.

Bunlar be im şahsi beklentilerim sizlerde yorumunuzu bu noktada degerlendirirseniz sevinirim.

Not: Bu yazıyı windows mobile cihazım ile 3.5" 640x320 ekran üzerindeki(dokumantik) sanal klavyeye dokunarak yazabilmek ve forumu takip edebilmek büyük keyif. kullanıyorum ve daha iyisine sahip olmak istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Capoeira19 11 yıl
eğer çalışma sistemi aynıysa 8 gb dolduğunda bu aleti tahmin edemiyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozo2 11 yıl

Orjinalden alıntı: Marmarali

çok guzel bence 3 eksik
bulunuyor...

1- Ekran;
Dokunmatik ekran ve ekran boyutunun 3.5" 640x320 çözünürlüklü 256k veya 16milyon

2- İşletim Sistemi;
Nokia artık bupazara girmeli ve mcrosoft ile anlaşıp Windows mobile işletim sistemine geçmelidirler diye düşünüyorum ;)

3- Hoparlör kalitesi,kamera kapağı, optic zoom, xeon led, işlemci hızı,pil ömrü gibi aslında önemli eksiklikler;
Çok kaliteli ve yüksek sesler çıkarabilen hoparlör ile muzik kalitesi ön plana çıkarılmalıydı(8gb hafızası ile, kamera kapağı olmalı diye düşünenlerdenim, optic zoom olması 5mp kameranın kaliteye giden yolda en büyük destekçisi olabilirdi, kameraların en büyük düşmanı karanlık olsa gerek ;) böyle bir cihazdan xeon led bekliyor insan ;), hafıza artarken işlemci hızının artarması gerekmektedir ki performans sıkıntısı yaşamayalım, pil ömrü konusunda nokia iyi bir çözüm bulmak zorunda zaten pazarın lideri konumundalar.

İlk 2 madde devrim niteliğinde adımlar olsada gerektiğini düşünüyorum.Son madde ise detayda ki kalite beklentisi üzerine kurulmuş bir dizi ayrıntıdan oluşuyor.

Bunlar be im şahsi beklentilerim sizlerde yorumunuzu bu noktada degerlendirirseniz sevinirim.

Not: Bu yazıyı windows mobile cihazım ile 3.5" 640x320 ekran üzerindeki(dokumantik) sanal klavyeye dokunarak yazabilmek ve forumu takip edebilmek büyük keyif. kullanıyorum ve daha iyisine sahip olmak istiyorum


1 ekran boyutu sana gore ama bana gore ıyı ekran cozunurlugu 16m yada 256k olması olurdu ama olsun 16 m de yeter
2 bence symbıan s9.2 ıyı ne yapcan wındows mobıle ısletım sıstemını
3 hoparlor S.E nın gıbı guzel kalıte ses cıkmasını beklıyorum. sarjı daha az gıtsın dıye kamera kapagını kaldırmıslar bana gore ıyı duz n95 de adamlar yanında tasıyorlar sarjı bu bence gereksızde ya kamera kapagı kaldırcaklar yada 3.2 mp kamera yapmaları lazımdı hızı flash bellek koymuslar bunda kasma konusu yoktur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
narinci 11 yıl
N70 ve N73 me deki gibi siyah N95 i baya bi güzelleştirmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moravec 11 yıl
bunlar neden alınır bilmem. symbian varken özellikle. bir pocket pc almak çok daha mantıklı bence. 750dolara da en mükemmel cep bilgisayarı alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25550 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim