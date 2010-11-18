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Nokia önemli bir kilometre taşını geride bıraktı; Ovi'den günde 3 milyon yükleme yapılıyor

8 yıl
7,9b
1
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia, önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmayı başardı. Yakın zamanda ülkemizde, 34 dakikalık incelemesine buradan ulaşabileceğiniz N8 modelini piyasaya süren Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia, resmi internet günlüğünden yaptığı açıklama ile uygulama mağazası Ovi Store'dan günde 3 milyon yükleme yapıldığını duyurdu.

Nokia'dan yaptığı açıklama Ovi ile 190 ülkede 165 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştıklarını ve her geçen gün 250,000 yeni kullanıcının Ovi hesabı aldığını söylerken, mağazayı ziyaret eden kullanıcılarının %90'ının uygulama yüklediklerini dile getirdi. Geçen yıl 400,000'ü aşkın yeni geliştiricinin aralarına katıldığını ve Qt SDK'in 1,5M'dan fazla yüklendiğinin altını çizen Finlandiyalı, 92 geliştiricinin 1 milyonluk yükleme sınırını aştığını ve bu sayının önümüzdeki günlerde 100'ü geçeceğini de belirtti.

Basın açıklamasında görüşlerine yer verilen Ovi'nin popüler oyunlarından Crazy Hamster'ın yapımcısı BLStream'in tepe yöneticisi Anton Gauffin ise "Herhangi bir reklam ya da promosyon yapmadan birkaç hafta içersinde Ovi Store'da, AppStore'da yaptığımızdan daha hızlı bir şekilde, 200,000'lik yükleme sınırını aştık." dedi.


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