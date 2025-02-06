Xiaomi Mix Flip 2 batarya boyutuyla yeni bir rekora imza atabilir

Xiaomi, katlanabilir telefon serisini genişletmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mix Flip'in ardından, şirket yeni modeli Mix Flip 2'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, önemli donanım ve tasarım iyileştirmeleriyle gelecek.

Yeni modelin en büyük yeniliklerinden biri, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılacak olması. Böylece, Mix Flip 2'nin katlanabilir telefonlar arasında en yüksek performansı sunan modellerden biri olması bekleniyor. Ayrıca, ekran katlanma izinin azaltılması ve önceki modele göre daha dayanıklı bir yapıya sahip olması için geliştirmeler yapıldığı söyleniyor.

Dayanıklılık konusunda önemli bir adım atan Xiaomi, Mix Flip 2’yi IPX8 sertifikasıyla suya dayanıklı hale getiriyor. Bu, önceki modelde olmayan bir özellik olarak dikkat çekiyor. Şirket ayrıca daha şık bir tasarım sunmayı ve özellikle kadın kullanıcılar için özel renk seçenekleri eklemeyi planlıyor.

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Batarya kapasitesi 5.050 mAh olarak belirlenmiş ve tipik kapasitenin 5.100 mAh olacağı belirtiliyor. Bunun yanında, ilk modelde olmayan 50W kablosuz şarj desteği de cihaza ekleniyor. Bu sayede, kullanıcılar telefonu daha hızlı ve kablosuz olarak şarj edebilecek.

Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. İlk modelde bulunan telefoto lensin bu kez kullanılmayacağı belirtiliyor. Bu değişiklikle Xiaomi, kamera sisteminde farklı bir yaklaşım benimsemiş görünüyor.

Ekran tarafında 6,85 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel bulunuyor. Telefonun NFC desteği, yan tarafa entegre parmak izi okuyucu ve 190 gram ağırlığında olacağı söyleniyor. Ayrıca, cihazın sadece 7.6 mm kalınlığında olması bekleniyor.

Xiaomi Mix Flip 2'nin 2025'in ikinci çeyreğinde, yani Nisan ile Haziran ayları arasında tanıtılacağı iddia ediliyor. Cihazın global pazarda satışa sunulması beklenirken, hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

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Xiaomi Mix Flip 2 batarya boyutuyla yeni bir rekora imza atabilir