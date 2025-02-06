Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip 2 batarya boyutuyla yeni bir rekora imza atabilir

    Katlanabilir akıllı telefonların en önemli sorunlarından biri olarak gösterilen batarya boyutları, Xiaomi Mix Flip 2 ile birlikte sorun olmaktan çıkabilir. Peki Mix Flip 2 hangi özelliklerle gelecek?

    Xiaomi Mix Flip 2 batarya boyutuyla yeni bir rekora imza atabilir

    Xiaomi, katlanabilir telefon serisini genişletmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mix Flip'in ardından, şirket yeni modeli Mix Flip 2'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, önemli donanım ve tasarım iyileştirmeleriyle gelecek.

    Yeni modelin en büyük yeniliklerinden biri, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılacak olması. Böylece, Mix Flip 2'nin katlanabilir telefonlar arasında en yüksek performansı sunan modellerden biri olması bekleniyor. Ayrıca, ekran katlanma izinin azaltılması ve önceki modele göre daha dayanıklı bir yapıya sahip olması için geliştirmeler yapıldığı söyleniyor.

    Dayanıklılık konusunda önemli bir adım atan Xiaomi, Mix Flip 2’yi IPX8 sertifikasıyla suya dayanıklı hale getiriyor. Bu, önceki modelde olmayan bir özellik olarak dikkat çekiyor. Şirket ayrıca daha şık bir tasarım sunmayı ve özellikle kadın kullanıcılar için özel renk seçenekleri eklemeyi planlıyor.

    Batarya kapasitesi 5.050 mAh olarak belirlenmiş ve tipik kapasitenin 5.100 mAh olacağı belirtiliyor. Bunun yanında, ilk modelde olmayan 50W kablosuz şarj desteği de cihaza ekleniyor. Bu sayede, kullanıcılar telefonu daha hızlı ve kablosuz olarak şarj edebilecek.

    Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. İlk modelde bulunan telefoto lensin bu kez kullanılmayacağı belirtiliyor. Bu değişiklikle Xiaomi, kamera sisteminde farklı bir yaklaşım benimsemiş görünüyor.

    Ekran tarafında 6,85 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel bulunuyor. Telefonun NFC desteği, yan tarafa entegre parmak izi okuyucu ve 190 gram ağırlığında olacağı söyleniyor. Ayrıca, cihazın sadece 7.6 mm kalınlığında olması bekleniyor.

    Xiaomi Mix Flip 2'nin 2025'in ikinci çeyreğinde, yani Nisan ile Haziran ayları arasında tanıtılacağı iddia ediliyor. Cihazın global pazarda satışa sunulması beklenirken, hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    steam purchase kredi kartımdan para çekmiş ferrucci saat iyi mi balıkesir"in yaşanacak ilçeleri araç mahrumiyet bedeli itiraz dilekçesi arçelik klima defrost çözümü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Nova 12S
    HUAWEI Nova 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5
    Monster Tulpar T5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum