Nokia X5, sürpriz şekilde resmiyet kazandı; ancak telefon Çin yolcusu olacak

Yaklaşık dört gün önce Nokia'nın X3 ile X6 arasına konumlandırmak üzere X5 modeli üzerinde çalıştığına dair gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Ve bugün Nokia, beklenmedik şekilde X5'e resmiyet kazandırdı. Ancak TD-SCDMA uyumlu telefon dünyanın en büyük cep telefonu pazarlarından Çin'e misafir olacak.

C5'in TD-SCDMA destekli versiyonuyla beraber tanıtılan X5 ile Çinli müzik severler ve en son trendleri belirleyen gençler hedef kitlesi olarak seçilmiş. Ayrıca telefonun ikonik dizayn sunduğu söyleniyor. Basın duyurusunda geçen özellikler özel müzik tuşu, 2.4 inç 240x320 piksel TFT ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera (bu söylenti doğru çıkmış oldu), çift led flaş, video kaydetme,MM-Ovi store desteği ve mobil navigasyon. Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle Nokia X5'in 2010'un 2. çeyreğinde Çin'e giriş yapması bekleniyor. Telefonun fotoğrafları ve daha detaylı özellikleri elimize ulaşınca sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1407286