Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia X5, sürpriz şekilde resmiyet kazandı; ancak telefon Çin yolcusu olacak

9 yıl
11,4b
1
3
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yaklaşık dört gün önce Nokia'nın X3 ile X6 arasına konumlandırmak üzere X5 modeli üzerinde çalıştığına dair gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Ve bugün Nokia, beklenmedik şekilde X5'e resmiyet kazandırdı. Ancak TD-SCDMA uyumlu telefon dünyanın en büyük cep telefonu pazarlarından Çin'e misafir olacak.

C5'in TD-SCDMA destekli versiyonuyla beraber tanıtılan X5 ile Çinli müzik severler ve en son trendleri belirleyen gençler hedef kitlesi olarak seçilmiş. Ayrıca telefonun ikonik dizayn sunduğu söyleniyor. Basın duyurusunda geçen özellikler özel müzik tuşu, 2.4 inç 240x320 piksel TFT ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera (bu söylenti doğru çıkmış oldu), çift led flaş, video kaydetme,MM-Ovi store desteği ve mobil navigasyon. Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle Nokia X5'in 2010'un 2. çeyreğinde Çin'e giriş yapması bekleniyor. Telefonun fotoğrafları ve daha detaylı özellikleri elimize ulaşınca sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.


http://www.nokia.com/press/press-releases/showpressrelease?newsid=1407286 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
bencede cin mal kvk olsaydı kesin alırdım cok güzel bir telefon hoşuma giitii
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 9 yıl
Daha önceki haberinizdeki verilen resimde zaten China yazıyordu, aslında aklımada gelmişti böyle birşey olacağı.
6788i gibi Çin pazarına yönelik bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safa_oyuncu 9 yıl
Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim