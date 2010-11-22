Nokia'dan düşük maliyetl iki yeni telefon: X2-01 ve C2-01

Nokia bugün yaptığı açıklamayla düşük maliyetli yeni telefonları C2-01 ve X2-01'i resmi olarak duyurdu. Her ikisi de Series 40 platformunu kullanan yeni modeller, tasarım ve donanım olarak farklılık gösteriyorlar. Nokia'nın 3G destekli en ucuz telefonu olarak lanse edilen C2-01, 109.8 x 46.9 x 15.3 mm boyutlarında ve 89 gram ağırlığında olup 2-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Üzerinde 3.2 MP çözünürlüğünde kamera bulunan telefon, daha yüksek depolama kapasitesi için 16GB'a kadar bellek kartı desteği sunuyor.
Kablosuz iletişim için Bluetooth teknolojisi ile donatılan ve beraberinde FM Radyo özelliğini de getiren telefon, düşük maliyetli 3G telefon isteyenler için ilk çeyrekte 70 Avro seviyesinden satışa sunulacak. Nokia'nın diğer modeli olan X2-01 ise QWERTY klavyesi ile dikkat çekiyor ve 2.4-inç büyüklüğünde (320 x 240) ekran ile geliyor. Mesajlaşmaya önem veren kullanıcılar için hazırlanan 119.4 x 59.8 x 14.3 mm boyutlarında ve 107.5 gram ağırlığındaki telefon, GPRS ve EDGE ağlarını destekliyor, VGA kamera ile birlikte FM Radyo gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
Nokia'nın sosyal ağlar ve hızlı iletişim için geliştirdiği X2-01, Facebook entegrasyonuna sahip yeni Communities uygulamasına da sahip. Facebook'taki arkadaşlarınıza ait güncellemeleri doğrudan ana ekrana yansıtabilen telefon, hızlı br şekilde günclleme ve fotoğraf ekleme desteği de sunuyor. Müzik tutkunları için FM Radyo ile birlikte Ovi Music servisine ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan QWERTY klavyeli telefon, yeni uygulamalar için Ovi Store'a erişebilirken, bazı bölgeler için Ovi Life Tools ile gelecek.
8GB'a kadar bellek desteği sunan ve sosya ağ uygulamalarını içerse de üzerinde kablosuz iletişim için WiFi bulunmayan telefon, yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece GPRS ve EDGE desteği ile geliyor. Nokia X2-01, 80 Avro olarak belirlenen fiyatıyla önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak. Bu arada Nokia'nın detaylarını yazımızın girişinde verdiğimiz C2-01 modeli için önemli bir detayın da altını çizmek gerekiyor. Daha önce tanıtılan çift SIM kartlı C2-00 modelinden farklı olarak C2-01, tek SIM'li tasarıma sahip.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
VGA kameraya sahip. Bence c3 al bunun yerine. 2mp kamerası var c3'ün.
Nokia'da Samsung'da bu konuda usta. Adam gibi düzgün bir telefon yaptılar diyoruz, fiyatı uygun klavyeli filan ama wifi yok yahu. Öyle saçmalık mı olur. Sinir oluyorum bu adamların politikasına.
1ghz android mi(SAMSUNG GALAXY S),İphone4 mü - 680 mhz symbian^3(N8) mü hızlı..buyrun görün..
Öncelikle ilk yanlışı masaya yatıralım: İşlemcinin saat hızı (MHz birimindeki değer) işlemcinin işlem gücünü gösterir
İşlemcinin saat hızı, işlemcinin saniyedeki veri işleme gücü hakkında bilgi edinmemizi sağlayan bir kaç faktörden biri olmasına rağmen kesinlikle tek faktör değildir. İşlemcinin işlem gücünü belirleyen diğer faktörleri kısaca:
* işlemcinin belleğe erişim hızı
* işlemcinin kaç ayrı çekirdeği olduğu
* her çekirdekte kaç ayrı iş hattı (pipeline) olduğu
* her iş hattının kaç kademeden (stage) oluştuğu
* bu kademelerin sırayla (in-order) veya sırasız (out-of-order) çalışıp çalışmadığı
şeklinde özetleyebiliriz (Bkz Not: 1 ve 2). Yani bir diğer deyişle işlemcinin MHz cinsinden saat hızı, işlemcinin gücü hakkında salt olarak bize hiç bir sağlıklı fikir veremez.
Bu yüzdendir ki 600 MHz saat hızında çalışan ARMv7 komut setli bir Cortex A8 işlemci, yine 600 MHz saat hızında çalışan ARMv6 komut setli bir ARM 11 işlemciden çok daha güçlü ve hızlıdır. Ayrıca bunlar işin sadece donanımsal yönüdür, haliyle bir de yazılımsal yönü vardır.
S: İşlemcinin gücünü yazılım nasıl etkiler?
C: Çok güçlü bir arabayı dandik bir şöförün kullanımı hız açısından nasıl etkilerse o şekilde etkiler 1ghz android mi(SAMSUNG GALAXY S)- 680 mhz symbian^3(N8) mü hızlı..buyrun görün..
Şimdi örnek vermeyi bırakıp gerçeğe dönecek olursak mobil işletim sistemlerinin işlemciyi nasıl kullandığına bakmamız gerekir.
Ön bilgi: İşlemciyi hemen hemen hiç bir uygulama doğrudan kullanamaz çünkü işlemcinin dilinden (Assembly - makine dili) konuşamazlar, bu yüzden ihtiyaçları olan işlemleri işlemcinin dilinden konuşmayı bilen işletim sistemine iletirler.
Uygulamalar işletim sistemi ile doğrudan iletişebiliyor ve işletim sisteminin bir parçası gibi davranabiliyorsa doğal (native) uygulama olurlar ve Symbian ile iOS işletim sistemleri uygulamaların doğal halde çalışmasına olanak sunar.
Fakat Android işletim sistemi adına Dalvik VM denilen ve doğal olamayan uygulamalarının söylediklerini işletim sisteminin anlayacağı dile çeviren ek bir doğal uygulama (Sanal Makine - Virtual Machine) kullanıyor çünkü (Android NDK ile geliştirilmemiş) Android uygulamaları doğal modda çalışamıyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor?
Symbian ile iOS uygulamaları işlemcinin gücünün yaklaşık %95 ile %90'ı arasındaki bir miktarı doğrudan kullanabilirken, Android'de bu oran (araya tercümanlık için giren Dalvik VM'in işlemci gücünden pay alması yüzünden) %75 ile %60 arasına kadar düşebiliyor.
Yani bir diğer deyişle bir uygulama Symbian ile iOS işletim sistemlerinde 900 MHz hız ile çalışabilmek için diyelim ki 1000 MHz işlemciye ihtiyaç duyuyorsa, Android işletim sisteminde 900 MHz hız ile çalışabilmek için 1200 ~ 1500 MHz arasında bir işlemciye ihtiyaç duyuyor, çünkü aradaki farkı Dalvik VM kullanıyor.
Umarım şimdi modern Android cihazlarda neden en az 1 GHz işlemci kullanıldığını daha iyi anlıyorsunuzdur, çünkü ancak bu şekilde işlemcinin uygulamalardaki etkin saat hızı 750 ~ 600 MHz civarında olabiliyor.
(Bkz Not: 3)
-----
İşlemcinin gücünden ne kadar faydalanıldığı konusunda araya giren bir diğer faktör ise işletim sisteminde donanımsal hızlandırmanın (hardware acceleration) kullanılıp kullanılmadığıdır. Symbian^3 ve ilerisi ile iOS işletim sisteminin kullanıcıya görünen grafiksel arayüzünü (GUI) merkezi görsel işlemci (GPU) ile oluşturup merkezi işlemciyi (CPU) kullanmaz.
Fakat Android henüz donanımsal hızlandırma desteklemediği için GUI CPU tarafından oluşturulur, GPU kullanılmaz. Bu da toplam performansta bir düşüşe sebep olur çünkü toplam işlemci gücünden uygulamalara ayrılabilen miktar yaklaşık %10 - %20 arasında azalmaktadır.
Yukarıda söylediklerimi biraz daha kolay anlaşılabilir bir dille ifade etmem gerekirse:
- Nokia N8, Symbian^3 işletim sistemi kullandığı için (orjinalinde 800 MHz olduğu halde pil ömründen tasarruf edebilmek için saat hızı düşürülmüş) 680 MHz'lik ARMv6 komut setli CPU'sunun yanı sıra 300 MHz'lik GPU'sunu (Broadcom BCM2727) de kullanır, böylece toplam işlemci saat hızı 980 MHz'e çıkar, uygulamalara doğrudan ayrılabilen CPU saat hızı ise 612 ~ 646 MHz arasındadır.
- Apple iPhone 4, iOS işletim sistemi kullandığı için (orjinalinde 1000 MHz olduğu halde pil ömründen tasarruf edebilmek için saat hızı düşürülmüş) ARMv7 komut setli 720 MHz'lik CPU'suna ek olarak 200 MHz'lik GPU'sunu (PowerVR SGX535) de kullanır, toplam işlemci saat hızı 920 MHz'e çıkar, uygulamalara doğrudan ayrılabilen CPU saat hızı ise 648 ~ 684 MHz arasındadır.
- Samsung Galaxy S, Android işletim sistemi kullandığı için ARMv7 komut setli 1000 MHz'lik CPU'sunun yanı sıra 200 MHz'lik GPU'sunu (PowerVR SGX540) kullanamaz, toplam işlemci saat hızı 1000 MHz'de kalır ve uygulamalara doğrudan ayrılabilen CPU saat hızı 480 ~ 675 MHz arasındadır.
Gördüğünüz üzere işlemcisinin saat hızı düşük diye yerden yere vurulan Nokia N8/E7/C7/C6-01 aslında diğer rakiplerinden daha güçsüz değildir, içlerindeki şu an piyasadaki en güçlü GPU kullanıldığı için mevzubahis uygulamanın GPU'yu ne kadar kullandığına bağlı olarak rakiplerinden çok daha hızlı da olabilir.
(Bkz Not: 3)
-----
Son olarak bir bilgi daha: Yukarıda işlemcinin belleğe erişim hızının toplam işlemci gücünü etkileyen bir faktör olduğundan bahsetmiştim. iPhone 4 ve Galaxy S'te kullanılan PowerVR SGX GPU'lar kendi içlerinde RAM barındırmadığı için sistemin RAM'ini kullanırlar ve sistemin RAM'ine tek RAM kontrolcüsü olduğu için aynı anda hem CPU hem de GPU erişemez, birbirlerini beklemek zorunda kalırlar ve bu saniyede yapılabilen işlem sayısını düşürür.
Fakat şimdiye dek duyrulmuş Symbian^3 cihazlarda kullanılan Broadcom BCM2727 GPU içerisinde 32 MB RAM ve haliyle bir de kendine ait RAM kontrolcüsü barındırdığından sistemin RAM'ini pek kullanmaz, kullansa bile ayrı RAM kontrolcüleri ile belleğe eriştiklerinden hem CPU hem de GPU aynı anda RAM'lerine erişir ve birbirlerini beklemek zorunda kalmazlar ve saniyede yapılabilen işlem sayısında bir düşüş yaşanmaz.
BİR SİTEDEN ALINTIDIR..SİZLERLE BU BİLGİYİ PAYLAŞMAK İSTEDİM..
Tamamda bu dediğinizi diğer firmalar yapmıyor mu sanki? Mesela Apple iPhone 4'ten önceki telefonlarının özellikleri çok kötüydü. Yavaş yavaş geliştirdiler. Hatta hala iPhone 4 tede eksiklikler var. Hiç bir firma tam anlamıyla mükemmel telefon çıkartmıyor. Zaten çıkartsaydı satış mantığına ters düşerdi