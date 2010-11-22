Nokia'dan düşük maliyetl iki yeni telefon: X2-01 ve C2-01

Nokia bugün yaptığı açıklamayla düşük maliyetli yeni telefonları C2-01 ve X2-01'i resmi olarak duyurdu. Her ikisi de Series 40 platformunu kullanan yeni modeller, tasarım ve donanım olarak farklılık gösteriyorlar. Nokia'nın 3G destekli en ucuz telefonu olarak lanse edilen C2-01, 109.8 x 46.9 x 15.3 mm boyutlarında ve 89 gram ağırlığında olup 2-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Üzerinde 3.2 MP çözünürlüğünde kamera bulunan telefon, daha yüksek depolama kapasitesi için 16GB'a kadar bellek kartı desteği sunuyor.

Kablosuz iletişim için Bluetooth teknolojisi ile donatılan ve beraberinde FM Radyo özelliğini de getiren telefon, düşük maliyetli 3G telefon isteyenler için ilk çeyrekte 70 Avro seviyesinden satışa sunulacak. Nokia'nın diğer modeli olan X2-01 ise QWERTY klavyesi ile dikkat çekiyor ve 2.4-inç büyüklüğünde (320 x 240) ekran ile geliyor. Mesajlaşmaya önem veren kullanıcılar için hazırlanan 119.4 x 59.8 x 14.3 mm boyutlarında ve 107.5 gram ağırlığındaki telefon, GPRS ve EDGE ağlarını destekliyor, VGA kamera ile birlikte FM Radyo gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Nokia'nın sosyal ağlar ve hızlı iletişim için geliştirdiği X2-01, Facebook entegrasyonuna sahip yeni Communities uygulamasına da sahip. Facebook'taki arkadaşlarınıza ait güncellemeleri doğrudan ana ekrana yansıtabilen telefon, hızlı br şekilde günclleme ve fotoğraf ekleme desteği de sunuyor. Müzik tutkunları için FM Radyo ile birlikte Ovi Music servisine ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan QWERTY klavyeli telefon, yeni uygulamalar için Ovi Store'a erişebilirken, bazı bölgeler için Ovi Life Tools ile gelecek.

8GB'a kadar bellek desteği sunan ve sosya ağ uygulamalarını içerse de üzerinde kablosuz iletişim için WiFi bulunmayan telefon, yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece GPRS ve EDGE desteği ile geliyor. Nokia X2-01, 80 Avro olarak belirlenen fiyatıyla önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak. Bu arada Nokia'nın detaylarını yazımızın girişinde verdiğimiz C2-01 modeli için önemli bir detayın da altını çizmek gerekiyor. Daha önce tanıtılan çift SIM kartlı C2-00 modelinden farklı olarak C2-01, tek SIM'li tasarıma sahip.