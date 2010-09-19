Nokia'dan sonra LG de tepe yöneticisini değiştirdi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon pazarındaki agresif mücadele, Nokia'dan sonra LG cephesinde de tepe yöneticisi değişikliğe neden oldu. Dünyanın en büyük üç telefon üreticisinden biri olan LG, akıllı telefon pazarında bir süredir devam eden kayıplara dur demek adına, LG International'den sorumlu Koo bon-joon'u şirketin yeni tepe yöneticisi (CEO) olarak atadı.
Yeni görevine önümüzdeki ay başlayacak olan Koo bon-joon'u artan rekabet şartlarında zor bir görev bekliyor. Yazılım tarafında yılın kalan kısmında ağırlığı Windows Phone 7'li modellere vereceği düşünülen LG, donanım tarafında ise tercihini Nvidia'nın Tegra 2 platformundan yana kullandığını daha önceki resmi açıklamasıyla duyurmuştu.
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gercekde telefon ozelligi de barindiran pda lar.
bu yuzden apple, google gibi bilgisiyar, yazilim sirketleri bir anda telefon sektorunde etkin oyuncu oldular.
ve bu yuzden hala cep telefonu urettiklerini sanan sektorun eski devleri akilli telefon pazarinda bu kadar zorlaniyorlar.
nokia bu gercegi artik anlamis olacak ki yeni ceo olarak microsoftda, adobeda calismis yazilim sektorunde gelen biriyle anlasti.
yalnız çok güzel bir tesbit yapmışsın.. kesinlikle katılıyorum..
Bencede katiliyorum aslinda lg'nin durumu cokta kotu degildi. Yalniz lg'de ki duraklama android'in gelismesiyle basladi. Yalniz nvidia'nin hardware destegiyle cok buyuk gelisim saglayacaklardir. Simdiye kadarki kullandiklari hardware donanimlari android icin yetersiz. Bu yil lg'de ki duraklama farkedilir oranlarda bence. Cikardiklari urunden anliyoruz bunu..
Ornegin gecen yila kadar lg devamli cikan modellere cevap verebiliyordu. Bu yilsa android'e henuz istedigi adimi atamamisti..