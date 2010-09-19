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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan sonra LG de tepe yöneticisini değiştirdi

8 yıl
6,6b
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8
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki agresif mücadele, Nokia'dan sonra LG cephesinde de tepe yöneticisi değişikliğe neden oldu. Dünyanın en büyük üç telefon üreticisinden biri olan LG, akıllı telefon pazarında bir süredir devam eden kayıplara dur demek adına, LG International'den sorumlu Koo bon-joon'u şirketin yeni tepe yöneticisi (CEO) olarak atadı.

Yeni görevine önümüzdeki ay başlayacak olan Koo bon-joon'u artan rekabet şartlarında zor bir görev bekliyor. Yazılım tarafında yılın kalan kısmında ağırlığı Windows Phone 7'li modellere vereceği düşünülen LG, donanım tarafında ise tercihini Nvidia'nın Tegra 2 platformundan yana kullandığını daha önceki resmi açıklamasıyla duyurmuştu.


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sotoxs 8 yıl
evet.%1000 haklısın. işte bu hayal gücü.
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darkaura 8 yıl
akilli telefonlar extra ozellikleri olan telefonlar degiller.
gercekde telefon ozelligi de barindiran pda lar.
bu yuzden apple, google gibi bilgisiyar, yazilim sirketleri bir anda telefon sektorunde etkin oyuncu oldular.
ve bu yuzden hala cep telefonu urettiklerini sanan sektorun eski devleri akilli telefon pazarinda bu kadar zorlaniyorlar.
nokia bu gercegi artik anlamis olacak ki yeni ceo olarak microsoftda, adobeda calismis yazilim sektorunde gelen biriyle anlasti.
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Saw_ 8 yıl
Bence bu adam tipten kaybetmiş
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Batuist 8 yıl

darkaura

akilli telefonlar extra ozellikleri olan telefonlar degiller.
gercekde telefon ozelligi de barindiran pda lar.

bu yuzden apple, google gibi bilgisiyar, yazilim sirketleri bir anda telefon sektorunde etkin oyuncu oldular.
ve bu yuzden hala cep telefonu urettiklerini sanan sektorun eski devleri akilli telefon pazarinda bu kadar zorlaniyorlar.

nokia bu gercegi artik anlamis olacak ki yeni ceo olarak microsoftda, adobeda calismis yazilim sektorunde gelen biriyle anlasti.


yalnız çok güzel bir tesbit yapmışsın.. kesinlikle katılıyorum..
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Batuist 8 yıl
Aslında LG konum olarak çokta kötü bir pozisyonda değildi bence.. bir şirket illede yöneticisini değiştirecekse bence o sonyerrisson olmalı..
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TurQich 8 yıl

Batuist

Aslında LG konum olarak çokta kötü bir pozisyonda değildi bence.. bir şirket illede yöneticisini değiştirecekse bence o sonyerrisson olmalı..


Bencede katiliyorum aslinda lg'nin durumu cokta kotu degildi. Yalniz lg'de ki duraklama android'in gelismesiyle basladi. Yalniz nvidia'nin hardware destegiyle cok buyuk gelisim saglayacaklardir. Simdiye kadarki kullandiklari hardware donanimlari android icin yetersiz. Bu yil lg'de ki duraklama farkedilir oranlarda bence. Cikardiklari urunden anliyoruz bunu..

Ornegin gecen yila kadar lg devamli cikan modellere cevap verebiliyordu. Bu yilsa android'e henuz istedigi adimi atamamisti..
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