Nokia'dan sonra LG de tepe yöneticisini değiştirdi

Akıllı telefon pazarındaki agresif mücadele, Nokia'dan sonra LG cephesinde de tepe yöneticisi değişikliğe neden oldu. Dünyanın en büyük üç telefon üreticisinden biri olan LG, akıllı telefon pazarında bir süredir devam eden kayıplara dur demek adına, LG International'den sorumlu Koo bon-joon'u şirketin yeni tepe yöneticisi (CEO) olarak atadı.

Yeni görevine önümüzdeki ay başlayacak olan Koo bon-joon'u artan rekabet şartlarında zor bir görev bekliyor. Yazılım tarafında yılın kalan kısmında ağırlığı Windows Phone 7'li modellere vereceği düşünülen LG, donanım tarafında ise tercihini Nvidia'nın Tegra 2 platformundan yana kullandığını daha önceki resmi açıklamasıyla duyurmuştu.