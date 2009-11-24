Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan yeni bir kızaklı cep telefonu daha; 7230

9 yıl
102,8b
1
9
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Finlandiya merkezli Nokia firmasının bugün anons ettiği ikinci cep telefonu ise 7230 oldu.

6700 Slide ile aynı form faktörüne sahip 7230, 98 x 48 x 14.8 mm ebatlarında ve 100 gramlık sade tasarımıyla dikkat çekiyor. 6700 Slide'ın aksine Nokia'nın Series 40 arayüzünü (java platformu) kullanan telefonda dört band GSM ile UMTS (3G) şebekelerine destek veriyor. Telefonda, 2.4 inç (~6.0 cm) 240x320 piksel 262.144 renk ekran konumlandırılmış. Telefonun diğer özellikleri arasında microSD kart desteği, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.5 mm'lik jak girişi, FM radyo yer alıyor. Bunların yanısıra Nokia 7230'un bataryası 395 saate kadar bekleme, 3 saat 40 dakikaya kadar konuşma ve 27 saate kadar müzik dinleme süresi iddiası taşıyor. Yeni telefonun farklı renk seçenekleriyle 2010 yılının ilk çeyreğinde vergiler hariç 100 Euro civarında satışına başlanacak.


http://www.gsmarena.com/nokia_6700_slide_and_nokia_7230_spring_to_life-news-1279.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mkocaer 5 yıl
internete giriyormu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
320 tl bence uygun ve guzel ben hemen alıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
çok hoş bir telefon kibar zarif ama fiyatı yazmıyor fiyatta uygun olursa almayı İSTERİM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
ekrandaki saati nasıl kaldıdabilirim ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackdreamss 9 yıl
Tasarım güzel olmuş ama bayan telefonu hediye olarak güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
Evir çevir aynı telefon .
Yenilikçi bir tasarım bekliyoruz ama firmalar ya IPhone tasarımı ya da standart telefonlar üretmekte kararlı .
Kimse elini taşın altına sokmuyor ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oranj001 9 yıl
Tasarımı güzelmiş fiyatı uygun olursa bir bayana çok güzel bir hediye olabilir görüntülü görüşme yok heralde keske olsaydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl

oranj

Tasarımı güzelmiş fiyatı uygun olursa bir bayana çok güzel bir hediye olabilir görüntülü görüşme yok heralde keske olsaydı


tesbit güzel katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 9 yıl
Video:

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Call Of Duty: Modern Warfare 2 İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim