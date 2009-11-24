Nokia'dan yeni bir kızaklı cep telefonu daha; 7230

Finlandiya merkezli Nokia firmasının bugün anons ettiği ikinci cep telefonu ise 7230 oldu.

6700 Slide ile aynı form faktörüne sahip 7230, 98 x 48 x 14.8 mm ebatlarında ve 100 gramlık sade tasarımıyla dikkat çekiyor. 6700 Slide'ın aksine Nokia'nın Series 40 arayüzünü (java platformu) kullanan telefonda dört band GSM ile UMTS (3G) şebekelerine destek veriyor. Telefonda, 2.4 inç (~6.0 cm) 240x320 piksel 262.144 renk ekran konumlandırılmış. Telefonun diğer özellikleri arasında microSD kart desteği, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.5 mm'lik jak girişi, FM radyo yer alıyor. Bunların yanısıra Nokia 7230'un bataryası 395 saate kadar bekleme, 3 saat 40 dakikaya kadar konuşma ve 27 saate kadar müzik dinleme süresi iddiası taşıyor. Yeni telefonun farklı renk seçenekleriyle 2010 yılının ilk çeyreğinde vergiler hariç 100 Euro civarında satışına başlanacak.