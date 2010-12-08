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Nokia'nın yeni telefonu X7 bir kez daha görüntülendi

8 yıl
23,7b
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13
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk detayları geçtiğimiz ay ortaya çıkan Nokia X7 bir kez daha görüntülendi. Finlandiya merkezli telefon üreticisinin Symbian^3 tabanlı yeni akıllı telefonu, haberimizdeki görüntüden de anlaşılabileceği üzere Amerika'da, AT&T üzerinden sunulacak gibi görünüyor. N8'i andıran ancak daha keskin hatlarıyla agresif bir görünüm sergileyen yeni telefon, detayları henüz açıklanmasa da 4-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Her köşesinde bir adet olmak üzere toplamda 4 adet hoparlör ile donatılan X7'de ayrıca, çift LED'le donatılmış 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, microUSB portu ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylara da yer veriliyor.

Yerleşik depolama kapasitesinin 400MB olacağı ve microSD kart desteği ile 16-32GB'a yükseltilebileceği belirtilen Nokia X7'nin ilk çeyrekte satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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anilbaysal 8 yıl
İşletim sistemini şu şekil anlatmaya çalışayım sana. Bilgisayarlardan yola çıkalım. Windows mobile var, symbian var, ve android işletim sistemi var. Diyelim ki android işletim sistemi Windows 7 ye benzesin. Nokia nın kullanmış olduğu symbian işletim sistemi ise ilk çıkan bilgisarlar var ya ahi macintosh, sadece ms-dos ile çalışırdı işte o kadr eski diye benzetebiliriz. Ha eski olsun ne olur diye soracak olursan da artık devir değişti, bütün yenilikler android e göre yapılıyor. Android marketlerde yaklaşık 200.000 uygulama bulunabiliyor. Ancak symbian store olarak gösterilen ovi markette ise yalnızca 30.000 çeşit uygulama varmış. Hoş ben o kadarını da görmedim yemine (:
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DH Misafiri 8 yıl
ya bu işletim sistemi ne işe yarıyo acaba bi söyleyin allah aşkına.......
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ogkasa 8 yıl
tasarım cok güzel şahane. kamera ve ses kalitesi de muhmetemelen güzel olacaktır.
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xxxx1 8 yıl
90'ların ikinci yarısı 2000'lerinde ilk yarısında 3 efsane vardı...Ericsson,Motorola ve Nokia...Ericsson ve Motorola yeni nesil cihazlara gereken ciddiyeti göstermedikleri için yıllarca süründüler ve gereken bedeli ödediler...ama ciddi maddi güçleri isim kaliteleri sayesinde ölmediler...Android gibi güçlü bir sistemi cihazlarına yer vererek hep beraber yükselişe kanat açmış durumdalar...Nokia Sybian kazığının kaymağını o yıllarda baya bir yedi ama artık ölü bir sistem ve gitmiyor...ihale üstleri kaldı gibi bir olay var burda,cihazlarındaki dokunmatik teknolojisi ve market kalitesi ios ve Android'e göre yerlerde... radikal değişikliklere gitmediği sürecede erimeye mahkumlar.
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Mamiy 8 yıl
symbian ı duyunca sinir oluyorum yeter artık ... Nokia :D
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Bul3nt 8 yıl
x6 almıştım neyse dha çıkmasına varmış bunun
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DH Misafiri 8 yıl
4'' gibi bir ekrana symbian el freni ! Yazık ki ne yazık sana katılıyorum yazık kı ne yazık
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Batuist 8 yıl
teleofonun ekranı ışıkta sanırım çok parlıyor..!! resimden öyle anlaşılıyor!!
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pyschoo 8 yıl
nokia suan piyasada sadece adi ile goturuyor dokunmatik olarak cok kotu telefonlari nokia bu gidisle pazar kaybida yasaya bilir nokia yeni cikaracagi telefonlarda android kullansaydi suan herkese geride birakirdi symbian nokiaya yakismiyor bu hatasindan donmesi gerekiyor bence
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darkaura 8 yıl
sizce nokia android kullanmak varken symbianda niye israr ediyor. cunku isletim sistemini tekeline almanin ne kadar avantajli oldugunun farkinda. android oncesi donemde symbianda hep kendi avantajina degisikler yaptirip symbian kullanan diger firmalari az kaziklamadi. diger firmalar gak guk edince sirketi vakif haline sozde ozerk hale getirdi ama kendi adamlarini yerlestirerek gene symbiani oyuncagi yapti. diger firmalarin symbiani terk etmesi sebebsiz degil yoksa akilli telefonlar disindaki alt ve orta seviye icin iyi bir isletim sistemi.

simdi ayni oyunlari meego ilede yapmaya calisacak. ama android iyice oturdu. alt edebilmesi icin kendini baya baya asmasi gerek.
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atillagoguslu 8 yıl
Şu Megoo bir çıksa da görsek nasıl olduğunu.
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darkaura 8 yıl
tum firmalar appledan iyi kapti walla. artik kimse sizinti olmadan, prototipi calinmadan bir modeli piyasaya hemen surmuyor. ne kadar uzun sure dedikodu olarak dolasirsa o kadar iyidir.
not: quzman arkadasimin yorumuna sonuna kadar katiliyorum. nokiada symbiandan bir cacik olmiyacaginin farkinda. meego hazir olana kadar zamandan calmaya calisiyor.
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