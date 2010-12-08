Nokia'nın yeni telefonu X7 bir kez daha görüntülendi

İlk detayları geçtiğimiz ay ortaya çıkan Nokia X7 bir kez daha görüntülendi. Finlandiya merkezli telefon üreticisinin Symbian^3 tabanlı yeni akıllı telefonu, haberimizdeki görüntüden de anlaşılabileceği üzere Amerika'da, AT&T üzerinden sunulacak gibi görünüyor. N8'i andıran ancak daha keskin hatlarıyla agresif bir görünüm sergileyen yeni telefon, detayları henüz açıklanmasa da 4-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Her köşesinde bir adet olmak üzere toplamda 4 adet hoparlör ile donatılan X7'de ayrıca, çift LED'le donatılmış 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, microUSB portu ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylara da yer veriliyor.

Yerleşik depolama kapasitesinin 400MB olacağı ve microSD kart desteği ile 16-32GB'a yükseltilebileceği belirtilen Nokia X7'nin ilk çeyrekte satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.