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    Anlık Bildirim

    Redmi K60 Pro'nun AnTuTu skoru belli oldu: İşte sonuç

    Xiaomi 13 gün önce kullanıcılara “Redmi K60 Gaming'den umudu kesin!” mesajını vermişti. Bu mesaj gerçeğe dönüştü. Redmi K60 Pro ise AnTuTu testi ile gündemde: İşte test sonucu.
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    Redmi K60 Pro AnTuTu testi Tam Boyutta Gör
    Redmi bugün K60 serisinin 27 Aralık 2022 tarihinde piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Redmi K60 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacağı bildirildi. Ayrıca daha önce Redmi K60 Gaming modelinin marketlerdeki yerini almayacağı iddia edilmişti. Bu iddia gerçek oldu.

    Redmi K60 Pro AnTuTu testi ile gündemde

    Redmi K60 Pro'nun Redmi K60 Gaming'in yerini alacağı söylendi. Zira K60 Pro oyun konusunda da son derece iyi bir performans sergileyecek.

    Redmi'nin söylediğine göre bu modelin çektiği fotoğraflar ile videolar Redmi tarafından geliştirilen bir ayar motoru sayesinde kullanıcıları mutlu edecek. K60 Pro'nun AnTuTu testinden 1 milyon 350 bin 526 puan aldığı ortaya çıktı. 

    Redmi K60 Pro neler sunacak: Muhtemel özellikleri

    • Ekran: OLED, 2K çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
    • İşletim sistemi: MIUI 14 (Android 13)
    • Bellek: LPDDR5x
    • Depolama teknolojisi: UFS 4.0
    • Batarya: 5000 mAh
    • Şarj: 67 W hızlı şarj ve 30 W kablolu şarj
    • Ana kamera: 50 MP Sony IMX890
    • Parmak izi okuyucusu: Ekranın içinde (altında) 

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 2 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 2 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 22 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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