Redmi K60 Pro'nun AnTuTu skoru belli oldu: İşte sonuç

Redmi K60 Pro AnTuTu testi ile gündemde
Redmi K60 Pro'nun Redmi K60 Gaming'in yerini alacağı söylendi. Zira K60 Pro oyun konusunda da son derece iyi bir performans sergileyecek.
Redmi'nin söylediğine göre bu modelin çektiği fotoğraflar ile videolar Redmi tarafından geliştirilen bir ayar motoru sayesinde kullanıcıları mutlu edecek. K60 Pro'nun AnTuTu testinden 1 milyon 350 bin 526 puan aldığı ortaya çıktı.
Redmi K60 Pro neler sunacak: Muhtemel özellikleri
- Ekran: OLED, 2K çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşletim sistemi: MIUI 14 (Android 13)
- Bellek: LPDDR5x
- Depolama teknolojisi: UFS 4.0
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 67 W hızlı şarj ve 30 W kablolu şarj
- Ana kamera: 50 MP Sony IMX890
- Parmak izi okuyucusu: Ekranın içinde (altında)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d