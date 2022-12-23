Redmi K60 Pro'nun AnTuTu skoru belli oldu: İşte sonuç

Tam Boyutta Gör Redmi bugün K60 serisinin 27 Aralık 2022 tarihinde piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Redmi K60 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacağı bildirildi. Ayrıca daha önce Redmi K60 Gaming modelinin marketlerdeki yerini almayacağı iddia edilmişti. Bu iddia gerçek oldu.

Yeni amiral gemisi Redmi K60 serisinin çıkış tarihi açıklandı 19 sa. önce eklendi

Redmi K60 Pro AnTuTu testi ile gündemde

Redmi K60 Pro'nun Redmi K60 Gaming'in yerini alacağı söylendi. Zira K60 Pro oyun konusunda da son derece iyi bir performans sergileyecek.

Redmi'nin söylediğine göre bu modelin çektiği fotoğraflar ile videolar Redmi tarafından geliştirilen bir ayar motoru sayesinde kullanıcıları mutlu edecek. K60 Pro'nun AnTuTu testinden 1 milyon 350 bin 526 puan aldığı ortaya çıktı.

Redmi K60 Pro neler sunacak: Muhtemel özellikleri

Ekran: OLED, 2K çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı

OLED, 2K çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 İşletim sistemi: MIUI 14 (Android 13)

MIUI 14 (Android 13) Bellek: LPDDR5x

LPDDR5x Depolama teknolojisi: UFS 4.0

UFS 4.0 Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 67 W hızlı şarj ve 30 W kablolu şarj

67 W hızlı şarj ve 30 W kablolu şarj Ana kamera: 50 MP Sony IMX890

50 MP Sony IMX890 Parmak izi okuyucusu: Ekranın içinde (altında)

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Redmi K60 Pro AnTuTu testi ile gündemde: İşte test sonucu