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    Anlık Bildirim

    Norveç yollarında artık elektrikli araçlar hakim

    Elektrikli devrimi bir ülkede gerçekleşti. Norveç hükümet verilerinin analizine göre, bu ay içinde Norveç yollarında sadece fosil yakıtla çalışan araçlardan daha fazla elektrikli otomobil olacak.
    Norveç yollarında artık elektrikli araçlar hakim! Tam Boyutta Gör
    Norveç hükümeti ve halkı elektrikli araçların en çok benimseyenler arasında yer alıyor. Bir süredir yeni satışların çok büyük bir kısmını ülkede zaten elektrikli araçlar oluşturuyordu. Ancak yeni bir analize göre bu ay içinde Norveç yollarında benzinle çalışan araçlardan daha fazla elektrikli otomobil olacak.

    Norveç'te elektrikli devirmi

    Norveç’in yol trafiği bilgi konseyine (OFV) dayanan verilere göre, Norveç'te 751.450 elektrikli araç yollarda hizmet veriyor. Bu rakamın, benzinli araçların sayısı olan 755.244’e hızla yaklaşması, elektrikli araçların artık Norveç yollarında baskın olduğunu gösteriyor. Her ay yaklaşık 10.000 elektrikli aracın satılması ve benzinli araç satışlarının neredeyse sıfıra (birkaç yüz adet) inmesiyle, bu geçiş Eylül ortasında tamamlanmış olacak.

    Norveç’in elektrikli araç pazarındaki öncü rolü, uzun zamandır tüm dünyaya ilham veriyor. Ülke, yeni benzinli araç satışlarını 2025 yılında sonlandırmayı hedefliyordu ancak, 2021'den itibaren benzinli ve dizel araçların satışları tek haneli yüzdelere düşmüş durumda. Bu da hedeflere planlanandan daha erken geçildiğini gösteriyor.

    Ağustos ayında yeni otomobil satışlarının yüzde 94'ü elektrikli araçlardan oluşurken, bu oran Norveç’i dünya genelinde elektrikli araçlara en hızlı geçiş yapan ülke konumuna getirdi. Ayrıca satılan her 4 otomobilden yaklaşık 1'inin Tesla olması da dikkat çekici.

    Ancak, benzinli araçlar kadar popüler olan dizel araçlar da yollarda yerini elektrikli araçlara bırakmaya başladı. 2014 yılında dizel araçların sayısı benzinli araçları geride bırakmış ve 2017'de zirveye ulaşmıştı. Bugün Norveç'te yaklaşık 1 milyon dizel araç bulunsa da, bu rakam ay sonunda 1 milyonun altına düşecek. Dizel ve benzinli araçlar hızla popülaritesini yitirirken elektrikli araçların yükselişi ülkede hız kesmeden devam ediyor. Bu arada Norveç’te elektrikli ve benzinli araçların her biri yollardaki otomobillerin yaklaşık yüzde 26'sını oluşturuyor.

    Norveç, AB’ye de karşı çıkıyor

    Norveç yollarında artık elektrikli araçlar hakim! Tam Boyutta Gör
    Tüm bu elektrikli geçişine ek olarak Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç'in Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik kısa süre önce açıkladığı ek gümrük vergilerine uyum sağlamayacağını doğruladı. Norveç, AB’nin bir üyesi olmasa da Avrupa pazarı ile bir anlaşma yoluyla yakın bir ilişki içinde. Store aynı zamanda tüketicilerin “satın almak istedikleri araçlara erişebilmeleri gerektiğini” savundu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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