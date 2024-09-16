Norveç yollarında artık elektrikli araçlar hakim

Norveç'te elektrikli devirmi
Norveç’in yol trafiği bilgi konseyine (OFV) dayanan verilere göre, Norveç'te 751.450 elektrikli araç yollarda hizmet veriyor. Bu rakamın, benzinli araçların sayısı olan 755.244’e hızla yaklaşması, elektrikli araçların artık Norveç yollarında baskın olduğunu gösteriyor. Her ay yaklaşık 10.000 elektrikli aracın satılması ve benzinli araç satışlarının neredeyse sıfıra (birkaç yüz adet) inmesiyle, bu geçiş Eylül ortasında tamamlanmış olacak.
Norveç’in elektrikli araç pazarındaki öncü rolü, uzun zamandır tüm dünyaya ilham veriyor. Ülke, yeni benzinli araç satışlarını 2025 yılında sonlandırmayı hedefliyordu ancak, 2021'den itibaren benzinli ve dizel araçların satışları tek haneli yüzdelere düşmüş durumda. Bu da hedeflere planlanandan daha erken geçildiğini gösteriyor.
Ağustos ayında yeni otomobil satışlarının yüzde 94'ü elektrikli araçlardan oluşurken, bu oran Norveç’i dünya genelinde elektrikli araçlara en hızlı geçiş yapan ülke konumuna getirdi. Ayrıca satılan her 4 otomobilden yaklaşık 1'inin Tesla olması da dikkat çekici.
Ancak, benzinli araçlar kadar popüler olan dizel araçlar da yollarda yerini elektrikli araçlara bırakmaya başladı. 2014 yılında dizel araçların sayısı benzinli araçları geride bırakmış ve 2017'de zirveye ulaşmıştı. Bugün Norveç'te yaklaşık 1 milyon dizel araç bulunsa da, bu rakam ay sonunda 1 milyonun altına düşecek. Dizel ve benzinli araçlar hızla popülaritesini yitirirken elektrikli araçların yükselişi ülkede hız kesmeden devam ediyor. Bu arada Norveç’te elektrikli ve benzinli araçların her biri yollardaki otomobillerin yaklaşık yüzde 26'sını oluşturuyor.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.