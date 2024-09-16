Norveç yollarında artık elektrikli araçlar hakim

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Tam Boyutta Gör Norveç hükümeti ve halkı elektrikli araçların en çok benimseyenler arasında yer alıyor. Bir süredir yeni satışların çok büyük bir kısmını ülkede zaten elektrikli araçlar oluşturuyordu. Ancak yeni bir analize göre bu ay içinde Norveç yollarında benzinle çalışan araçlardan daha fazla elektrikli otomobil olacak.

Norveç'te elektrikli devirmi

Norveç’in yol trafiği bilgi konseyine (OFV) dayanan verilere göre, Norveç'te 751.450 elektrikli araç yollarda hizmet veriyor. Bu rakamın, benzinli araçların sayısı olan 755.244’e hızla yaklaşması, elektrikli araçların artık Norveç yollarında baskın olduğunu gösteriyor. Her ay yaklaşık 10.000 elektrikli aracın satılması ve benzinli araç satışlarının neredeyse sıfıra (birkaç yüz adet) inmesiyle, bu geçiş Eylül ortasında tamamlanmış olacak.

Norveç’in elektrikli araç pazarındaki öncü rolü, uzun zamandır tüm dünyaya ilham veriyor. Ülke, yeni benzinli araç satışlarını 2025 yılında sonlandırmayı hedefliyordu ancak, 2021'den itibaren benzinli ve dizel araçların satışları tek haneli yüzdelere düşmüş durumda. Bu da hedeflere planlanandan daha erken geçildiğini gösteriyor.

Ağustos ayında yeni otomobil satışlarının yüzde 94'ü elektrikli araçlardan oluşurken, bu oran Norveç’i dünya genelinde elektrikli araçlara en hızlı geçiş yapan ülke konumuna getirdi. Ayrıca satılan her 4 otomobilden yaklaşık 1'inin Tesla olması da dikkat çekici.

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Ancak, benzinli araçlar kadar popüler olan dizel araçlar da yollarda yerini elektrikli araçlara bırakmaya başladı. 2014 yılında dizel araçların sayısı benzinli araçları geride bırakmış ve 2017'de zirveye ulaşmıştı. Bugün Norveç'te yaklaşık 1 milyon dizel araç bulunsa da, bu rakam ay sonunda 1 milyonun altına düşecek. Dizel ve benzinli araçlar hızla popülaritesini yitirirken elektrikli araçların yükselişi ülkede hız kesmeden devam ediyor. Bu arada Norveç’te elektrikli ve benzinli araçların her biri yollardaki otomobillerin yaklaşık yüzde 26'sını oluşturuyor.

Norveç, AB’ye de karşı çıkıyor

Tam Boyutta Gör Tüm bu elektrikli geçişine ek olarak Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç'in Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik kısa süre önce açıkladığı ek gümrük vergilerine uyum sağlamayacağını doğruladı. Norveç, AB’nin bir üyesi olmasa da Avrupa pazarı ile bir anlaşma yoluyla yakın bir ilişki içinde. Store aynı zamanda tüketicilerin “satın almak istedikleri araçlara erişebilmeleri gerektiğini” savundu.

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Norveç yollarında artık elektrikli araçlar hakim!