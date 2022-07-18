Norveç, Ukrayna için Bayraktar TB2 yardım kampanyası düzenliyor

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Ukrayna, Rus işgaline karşı topraklarını savunurken Bayraktar TB2 İHA’lardan büyük güç aldı. Ukrayna halkı, Bayraktar adına şarkı dahi yazdı. Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya sağladığı güç nedeniyle çeşitli ülkelerden Ukrayna’ya Bayraktar TB2 alması için yardım kampanyaları düzenleniyor. Daha önce Ukrayna, Litvanya ve Polonya’da düzenlenen kampanyaların ardından şimdi de Norveç halkı tarafından bağış kampanyası başlatıldı.

Bağış hedefi olarak 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) bağış hedefi belirlenmiş. Her Norveçliden en az 10 kron destek bekleniyor. 250 krondan fazla destek veren ilk bin kişiye, hediye İHA’nın ismini belirleme imkanı sunulacak.

Daha önce Ukrayna ve Litvanya halkı tarafından yürütülen iki ayrı Bayraktar TB2 kampanyasında 4 adet Bayraktar TB2 alınacak kadar para toplanmıştı. Baykar, halkın bu desteğine karşılık olarak Ukrayna’ya 4 adet Bayraktar TB2 hibe etti ve toplanan paranın Ukrayna halkı için kullanılmasını talep etmişti.

Baykar'dan Ukrayna halkının Bayraktar TB2 kampanyasına destek 2 hf. önce eklendi

Norveçli girişim fonlama platformu Spleis'te başlatılan Bayraktar TB2 kampanyasına şu ana kadar 335 kişi katıldı ve 125 bin kron bağış toplandı.

Bayraktar TB2 özellikleri

Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

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Norveç, Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenliyor