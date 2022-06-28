Ukrayna halkının Bayraktar TB2 kampanyasına Baykar'dan anlamlı destek

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Ukrayna’nın Rusya’ya karşı topraklarını korumasında önemli güç sağlayan Bayraktar TB2 İHA’ların üreticisi Baykar, Ukrayna’ya 3 adet Bayraktar TB2 hibe ettiğini duyurdu. Twitter’dan konuyla ilgili açıklama yayınlandı.

Ukrayna halkı, “Halkın Bayraktar’ı” adıyla bağış kampanyası düzenledi. Toplanan bağışlar ile 3 adet Bayraktar TB2 alınması planlandı. Bağış kampanyasına Ukrayna halkının küçük büyük desteklerinin yanı sıra kamuoyunun tanıdığı gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları katkıda bulundu. Kampanya sonucunda 3 adet Bayraktar TB2 alacak kadar bağış toplandı.

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Baykar’dan yapılan açıklamada ise Ukrayna halkının dayanışma ruhundan etkilendiklerini ve 3 adet Bayraktar TB2’yi hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna’ya hibe edecekleri açıklandı. Elde edilen tüm bağışın, “Ukrayna’nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Baykar'ın açıklaması şöyle:

"Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için 'Halkın Bayraktar’ı' adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik.

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocukların bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular.

Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna’nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz. Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz."

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