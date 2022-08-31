Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Norveçli Tesla sahipleri açlık grevine başlıyor: İşte şikayet listesi

    Norveçli bir grup Tesla sahibi araçlarında yaşadıkları kalite sorunları nedeniyle açlık grevine başlamaya hazırlanıyor. İşte şirketin elektrikli otomobillerinde görülen can sıkıcı sorunlar.
    1

    Norveçli Tesla sahipleri açlık grevine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Norveçli bir grup Tesla elektrikli otomobil sahibi açlık grevine başlamaya hazırlanıyor. Böylesine radikal bir adım atmayı düşünmelerinin nedeni ise elektrikli otomobillerinin sık sık arızalanması. Farklı modellere sahip 17 Tesla sahibi Elon Musk'a seslerini duyurmak istiyor.

    Protesto için son derece uygun bir zaman seçildi. Tesla sahipleri, Elon Musk'ın Offshore Northern Seas 2022 enerji konferansında konuşmak için Norveç'e gelmesini bekledi. Konferansın başladığı gün 17 Tesla otomobil "HELP" (yardım) kelimesini oluşturacak şekilde yanyana dizildi.

    Norveçli Tesla sahipleri açlık grevine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Kişi başına en fazla Tesla'ya sahip ülke

    Protestocular yaptıkları açıklamada Norveç'in kişi başına en fazla kayıtlı Tesla'ya sahip ülke olduğunu belirttiler. Bununla birlikte elektrikli otomobillerindeki sorunlar nedeniyle sürekli olarak servis merkezlerini ziyaret etmek zorunda kalmaktan yakındılar.

    Norveçli Tesla sahipleri açlık grevine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Norveçlilerin Tesla otomobillerinde karşılaştıkları sorunlardan oluşan uzunca liste şu şekilde:

    • Araç sıcak/soğuk havalarda çalışmıyor
    • Kapı kolları soğuk havada açılmıyor
    • Yoğun gıcırtı sesi
    • Koltuklardaki kabarcıklar
    • Gevşek ön koltuk
    • Bagaj kapağından yağmur suyu sızıyor
    • Otopilot düzgün çalışmıyor
    • İnternet yavaş ve düzgün çalışmıyor
    • Silecekler yeterince iyi çalışmıyor
    • Hız tümseklerinden geçerken süspansiyon gıcırdıyor
    • Dekoratif pervazlar gevşiyor
    • Aydınlatma düzgün çalışmıyor
    • Kapılar düzgün çalışmıyor
    • Kapılar kendiliğinden açılıyor
    • Araç bilgisayarı çalışmıyor
    • Ekranların etrafındaki sarı kenarlar
    • Pencereler tamamen kapanmıyor
    • Sistemler kendi kendine yeniden başlatılıyor
    • Şarj sorunları
    • Düşük motor gücü uyarısı
    • Yeni araçlarda paslanma (özellikle Tesla Model 3)
    • Boya kalitesi düşük
    • Aracın ömrü boyunca ücretsiz şarj sözü verilmesine rağmen yeni şarj istasyonları otomobillere uymuyor
    • Tesla'nın iddia ettiğinden daha düşük pil ömrü
    • Klima ile ilgili sorunlar
    • Araç servise girdiğinde tüm sorunlar çözülmüyor
    • Tesla çağrı merkezine ulaşmak zor

    Söz konusu sorunlardan muzdarip Tesla sahipleri Elon Musk'tan otomobillerin kalitesini artırmasını talep ediyor. Protestocular Musk'ın bu şikayetlerden haberdar olması halinde durumu çözeceği inancında. Bakalım yardım çığlıkları karşılık bulacak mı?

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

    Profil resmi
    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    marooned +133 12 Angry Men +114 SerdarS. +70 joven +55 Shiningeagles24 +53 salih_47 +51 ***@rmour*** +48 Jack! +45 venomboy_85 +40 3erkay98 +40
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    75 Kişi Okuyor (6 Üye, 69 Misafir) 28 Masaüstü 47 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1093 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Tesla, norveç ve
    3 etiket daha açlık grevi Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili110,4b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız