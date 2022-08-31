Norveçli Tesla sahipleri açlık grevine başlıyor: İşte şikayet listesi

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Norveçli bir grup Tesla elektrikli otomobil sahibi açlık grevine başlamaya hazırlanıyor. Böylesine radikal bir adım atmayı düşünmelerinin nedeni ise elektrikli otomobillerinin sık sık arızalanması. Farklı modellere sahip 17 Tesla sahibi Elon Musk'a seslerini duyurmak istiyor.

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Protesto için son derece uygun bir zaman seçildi. Tesla sahipleri, Elon Musk'ın Offshore Northern Seas 2022 enerji konferansında konuşmak için Norveç'e gelmesini bekledi. Konferansın başladığı gün 17 Tesla otomobil "HELP" (yardım) kelimesini oluşturacak şekilde yanyana dizildi.

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Kişi başına en fazla Tesla'ya sahip ülke

Protestocular yaptıkları açıklamada Norveç'in kişi başına en fazla kayıtlı Tesla'ya sahip ülke olduğunu belirttiler. Bununla birlikte elektrikli otomobillerindeki sorunlar nedeniyle sürekli olarak servis merkezlerini ziyaret etmek zorunda kalmaktan yakındılar.

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Norveçlilerin Tesla otomobillerinde karşılaştıkları sorunlardan oluşan uzunca liste şu şekilde:

Araç sıcak/soğuk havalarda çalışmıyor

Kapı kolları soğuk havada açılmıyor

Yoğun gıcırtı sesi

Koltuklardaki kabarcıklar

Gevşek ön koltuk

Bagaj kapağından yağmur suyu sızıyor

Otopilot düzgün çalışmıyor

İnternet yavaş ve düzgün çalışmıyor

Silecekler yeterince iyi çalışmıyor

Hız tümseklerinden geçerken süspansiyon gıcırdıyor

Dekoratif pervazlar gevşiyor

Aydınlatma düzgün çalışmıyor

Kapılar düzgün çalışmıyor

Kapılar kendiliğinden açılıyor

Araç bilgisayarı çalışmıyor

Ekranların etrafındaki sarı kenarlar

Pencereler tamamen kapanmıyor

Sistemler kendi kendine yeniden başlatılıyor

Şarj sorunları

Düşük motor gücü uyarısı

Yeni araçlarda paslanma (özellikle Tesla Model 3)

Boya kalitesi düşük

Aracın ömrü boyunca ücretsiz şarj sözü verilmesine rağmen yeni şarj istasyonları otomobillere uymuyor

Tesla'nın iddia ettiğinden daha düşük pil ömrü

Klima ile ilgili sorunlar

Araç servise girdiğinde tüm sorunlar çözülmüyor

Tesla çağrı merkezine ulaşmak zor

Söz konusu sorunlardan muzdarip Tesla sahipleri Elon Musk'tan otomobillerin kalitesini artırmasını talep ediyor. Protestocular Musk'ın bu şikayetlerden haberdar olması halinde durumu çözeceği inancında. Bakalım yardım çığlıkları karşılık bulacak mı?

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Norveçli Tesla sahipleri açlık grevine başlıyor