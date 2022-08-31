Norveçli Tesla sahipleri açlık grevine başlıyor: İşte şikayet listesi

Norveçli bir grup Tesla elektrikli otomobil sahibi açlık grevine başlamaya hazırlanıyor. Böylesine radikal bir adım atmayı düşünmelerinin nedeni ise elektrikli otomobillerinin sık sık arızalanması. Farklı modellere sahip 17 Tesla sahibi Elon Musk'a seslerini duyurmak istiyor.
Protesto için son derece uygun bir zaman seçildi. Tesla sahipleri, Elon Musk'ın Offshore Northern Seas 2022 enerji konferansında konuşmak için Norveç'e gelmesini bekledi. Konferansın başladığı gün 17 Tesla otomobil "HELP" (yardım) kelimesini oluşturacak şekilde yanyana dizildi.
Kişi başına en fazla Tesla'ya sahip ülke
Protestocular yaptıkları açıklamada Norveç'in kişi başına en fazla kayıtlı Tesla'ya sahip ülke olduğunu belirttiler. Bununla birlikte elektrikli otomobillerindeki sorunlar nedeniyle sürekli olarak servis merkezlerini ziyaret etmek zorunda kalmaktan yakındılar.
Norveçlilerin Tesla otomobillerinde karşılaştıkları sorunlardan oluşan uzunca liste şu şekilde:
- Araç sıcak/soğuk havalarda çalışmıyor
- Kapı kolları soğuk havada açılmıyor
- Yoğun gıcırtı sesi
- Koltuklardaki kabarcıklar
- Gevşek ön koltuk
- Bagaj kapağından yağmur suyu sızıyor
- Otopilot düzgün çalışmıyor
- İnternet yavaş ve düzgün çalışmıyor
- Silecekler yeterince iyi çalışmıyor
- Hız tümseklerinden geçerken süspansiyon gıcırdıyor
- Dekoratif pervazlar gevşiyor
- Aydınlatma düzgün çalışmıyor
- Kapılar düzgün çalışmıyor
- Kapılar kendiliğinden açılıyor
- Araç bilgisayarı çalışmıyor
- Ekranların etrafındaki sarı kenarlar
- Pencereler tamamen kapanmıyor
- Sistemler kendi kendine yeniden başlatılıyor
- Şarj sorunları
- Düşük motor gücü uyarısı
- Yeni araçlarda paslanma (özellikle Tesla Model 3)
- Boya kalitesi düşük
- Aracın ömrü boyunca ücretsiz şarj sözü verilmesine rağmen yeni şarj istasyonları otomobillere uymuyor
- Tesla'nın iddia ettiğinden daha düşük pil ömrü
- Klima ile ilgili sorunlar
- Araç servise girdiğinde tüm sorunlar çözülmüyor
- Tesla çağrı merkezine ulaşmak zor
Söz konusu sorunlardan muzdarip Tesla sahipleri Elon Musk'tan otomobillerin kalitesini artırmasını talep ediyor. Protestocular Musk'ın bu şikayetlerden haberdar olması halinde durumu çözeceği inancında. Bakalım yardım çığlıkları karşılık bulacak mı?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
75 Kişi Okuyor (6 Üye, 69 Misafir) 28 Masaüstü 47 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1093 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Tesla, norveç ve