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    Tesla, otopilot sisteminin çocuk mankenleri ezdiğini gösteren videoları kaldırtıyor

    Tesla otomobillerde yer alan otopilot sisteminin çocuk mankenleri görmezden gelerek ezdiğini gösteren bir video yayınlanmıştı. Amerikan şirket iftira niteliğindeki görüntünün kaldırılmasını istiyor.
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    Tesla, otopilot sistemini karalayan videoları kaldırtıyor
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    Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otomobillerinde yer alan otopilot sisteminin yoldaki çocuk boyutundaki mankenleri görmezden gelerek ezdiğini gösteren videolara karşı harekete geçti. Yayınlanan görüntüler gelişmiş sürücü yardım yazılımının çocuklar için büyük tehlike arz ettiğini öne sürmüştü.

    Şirket temsilcileri söz konusu içerikleri "iftira" olarak nitelendirdi ve Tesla markasının ticari itibarına zarar verdiğini belirtti. Elon Musk da zaten bu görüntüleri FSD yani tam otonom sürüş özelliğinin açık olmadığı gerekçesi ile reddetmişti. Tesla Baş Hukuk Müşavir Yardımcısı Dinna Eskin, doğrudan Dawn Project'e ihtar mektubu göndererek söz konusu videoların internetten kaldırılmasını talep etti.

    "Avukatlarının arkasına saklanan ağlak bir bebek"

    Eskin, karşı tarafa hitaben "Daha fazla iftira niteliğinde bilgi yaymaktan derhal vazgeçmenizi ve 24 saat içinde resmi bir tekzip yayınlamanızı talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Dawn Project, YouTube kanalında Tesla otopilotunun yoldaki çocuk mankenleri görmezden geldiğini gösteren bir video yayınlamıştı.

    Tesla, otopilot sistemini karalayan videoları kaldırtıyor
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    Dawn Project'in kurucusu milyarder Dan O'Dowd ise Tesla'nın açıklamasına tepki gösterdi. Elon Musk ve Tesla düşmanı olarak tanınan Dan O'Dowd ihtar mektubunu "acınası" olarak nitelendirdi ve Elon Musk içinse avukatlarının arkasına saklanan "ağlak bir bebek" dedi.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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