Google'ın yapay zeka özelliği Nothing telefonlara geliyor

Circle to Search, Nothing Phone'a geldi
Nothing Phone (2), Phone (2a) ve Phone (2a) Plus kullanıcıları Google’ın bu yapay zeka destekli arama özelliğini kullanabiliyor.
Nothing Phone kullanıcıları, güncellemeden sonra Ayarlar - Özel özellikler - Hareketler - Gezinme modu altından Circle to Search’ü açabiliyor. Ekrandaki bir öğeyi daire içine alarak yapay zeka desteğiyle bilgi almak için yapılması gereken ana sayfa düğmesine veya gezinme çubuğuna uzun basmak.
Bu özelliğin CMF Phone 1 dahil olmak üzere diğer modellere de gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Şimdilik, yalnızca Phone (2) ve Phone (2a), Nothing OS 3.0 kararlı güncellemesini aldı. Nothing OS 3.0, Circle to Search'e ek olarak, yeni animasyonlar, özellikler ve iyileştirmelerle geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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