Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing’in yeni telefonu sürpriz bir şekilde ortaya çıktı

    Nothing yakın zamanda yeni bir telefon tanıtacak. Bugüne kadar yeni telefonu hakkında ser verip sır vermeyen şirket, bir anlık dalgınlıkla cihazın muhtemel ismini sızdırmış olabilir.

    Nothing’in yeni telefonu sürpriz bir şekilde ortaya çıktı

    Yakın zamanda teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çeken Nothing, yeni bir cihazın tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Markanın merakla beklenen bu yeni cihazının lansman tarihi 4 Mart olarak belirlendi. Ancak, cihazın resmi adı henüz açıklanmadan önce ilginç bir gelişme yaşandı. Ürüne ait bir sayfanın Flipkart üzerindeki bağlantı adresi, cihazın ismini yanlışlıkla ortaya çıkardı.

    İlk olarak "Nothing Phone 3a" ismiyle dikkat çeken bağlantı adresi, kısa bir süre sonra güncellendi ve bu ifade kaldırıldı. Güncellenen bağlantı adresinde artık "Arcanine" kelimesi yer alıyor. Bu değişiklik, markanın daha önceki tanıtım görsellerinde bir Pokémon karakteri olan Arcanine’ı kullanmasıyla da örtüşüyor. Cihazın "Arcanine" kod adına sahip olduğu düşünülüyor. Ancak, markanın aynı etkinlikte bir "Nothing Phone 3a Plus" modeli de tanıtıp tanıtmayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

    Gelen bilgilere göre, Nothing Phone 3a modelinin 5.000 mAh kapasiteli bir batarya taşıması bekleniyor. Ayrıca, cihazın eSIM desteği sunacağı ve kamera modülüne bir telefoto lensin dahil edilebileceği konuşuluyor. Performans tarafında ise cihazın Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Bu donanım özellikleri, cihazın selefi Nothing Phone 2a ile kıyaslandığında dikkat çekici bir yükseltme sunduğunu gösteriyor.

    Nothing Phone 3a’nın fiyatlandırması konusunda henüz kesin bir bilgi olmasa da, selefinin çıkış fiyatı olan 290 dolara yakın bir seviyede konumlanabileceği düşünülüyor. Nothing Phone 2a’nın geçen yıl mart ayında piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, yeni modelin benzer bir fiyat aralığında sunulması bekleniyor. Tüm detayların, cihazın resmi lansmanında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    istanbul"un en tehlikeli 10 semti açık hat devlet hastanesi diyetisyen peugeot 308 1.6 bluehdi kronik sorunları taxi life a city driving simulator türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum