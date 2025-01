Nothing’in yeni telefonu sürpriz bir şekilde ortaya çıktı

Yakın zamanda teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çeken Nothing, yeni bir cihazın tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Markanın merakla beklenen bu yeni cihazının lansman tarihi 4 Mart olarak belirlendi. Ancak, cihazın resmi adı henüz açıklanmadan önce ilginç bir gelişme yaşandı. Ürüne ait bir sayfanın Flipkart üzerindeki bağlantı adresi, cihazın ismini yanlışlıkla ortaya çıkardı.

İlk olarak "Nothing Phone 3a" ismiyle dikkat çeken bağlantı adresi, kısa bir süre sonra güncellendi ve bu ifade kaldırıldı. Güncellenen bağlantı adresinde artık "Arcanine" kelimesi yer alıyor. Bu değişiklik, markanın daha önceki tanıtım görsellerinde bir Pokémon karakteri olan Arcanine’ı kullanmasıyla da örtüşüyor. Cihazın "Arcanine" kod adına sahip olduğu düşünülüyor. Ancak, markanın aynı etkinlikte bir "Nothing Phone 3a Plus" modeli de tanıtıp tanıtmayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Gelen bilgilere göre, Nothing Phone 3a modelinin 5.000 mAh kapasiteli bir batarya taşıması bekleniyor. Ayrıca, cihazın eSIM desteği sunacağı ve kamera modülüne bir telefoto lensin dahil edilebileceği konuşuluyor. Performans tarafında ise cihazın Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Bu donanım özellikleri, cihazın selefi Nothing Phone 2a ile kıyaslandığında dikkat çekici bir yükseltme sunduğunu gösteriyor.

Nothing Phone 3a’nın fiyatlandırması konusunda henüz kesin bir bilgi olmasa da, selefinin çıkış fiyatı olan 290 dolara yakın bir seviyede konumlanabileceği düşünülüyor. Nothing Phone 2a’nın geçen yıl mart ayında piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, yeni modelin benzer bir fiyat aralığında sunulması bekleniyor. Tüm detayların, cihazın resmi lansmanında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

