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OnePlus'ın eski kurucu ortağı Karl Pei'nin şirketinin geliştirdiği Nothing Phone (1) adlı amiral gemisi akıllı telefon modelinin teknik özellikleri sızmış durumda.

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Nothing Phone (1) ne zaman tanıtılacak?

Kaynağa göre, Nothing Phone (1) 120 Hz'e kadar adaptif yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 8/12 GB LPDDR5 RAM, 128/256 GB UFS 3.1 depolama birimi, 50 MP ana kamera ve hızlı kablosuz şarjı destekleyen en az 4500 mAh pile sahip olacak. Bu arada, Ben Gheskin'in yarattığı konsept ise markanın felsefesine en uygun tasarım olarak değerlendiriliyor.

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Şirket, Nothing Phone (1) modelinin NothingOS arayüzüyle birlikte Android 12 çalıştıracağını ve Android 15'e kadar üç büyük işletim sistemi güncellemesi alacağını daha önce resmi olarak doğrulamıştı.

Nothing Phone (1)'in resmi duyurusu bu yaz yapılacak, ancak şirket hala kesin tarihi gizli tutuyor.

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Nothing Phone (1) akıllı telefonun teknik özellikleri sızdı