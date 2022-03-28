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    Nothing Phone (1) akıllı telefonun teknik özellikleri sızdı

    Şeffaf kapakla gelmesi beklenen amiral gemisi akıllı telefon Nothing Phone (1)'in hangi özelliklerle geleceği ortaya çıktı. İşte merak edilen cihazdan son haberler.
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    Nothing Phone (1) akıllı telefonun teknik özellikleri sızdı
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    OnePlus'ın eski kurucu ortağı Karl Pei'nin şirketinin geliştirdiği Nothing Phone (1) adlı amiral gemisi akıllı telefon modelinin teknik özellikleri sızmış durumda.

    Nothing Phone (1) ne zaman tanıtılacak?

    Kaynağa göre, Nothing Phone (1) 120 Hz'e kadar adaptif yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 8/12 GB LPDDR5 RAM, 128/256 GB UFS 3.1 depolama birimi, 50 MP ana kamera ve hızlı kablosuz şarjı destekleyen en az 4500 mAh pile sahip olacak. Bu arada, Ben Gheskin'in yarattığı konsept ise markanın felsefesine en uygun tasarım olarak değerlendiriliyor.

    Nothing Phone (1) akıllı telefonun teknik özellikleri sızdı
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    Şirket, Nothing Phone (1) modelinin NothingOS arayüzüyle birlikte Android 12 çalıştıracağını ve Android 15'e kadar üç büyük işletim sistemi güncellemesi alacağını daha önce resmi olarak doğrulamıştı.

    Nothing Phone (1)'in resmi duyurusu bu yaz yapılacak, ancak şirket hala kesin tarihi gizli tutuyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 13 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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