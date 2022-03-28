iPhone 14 Pro modellerinin kamerası 48MP sensör nedeniyle daha kalın olacak

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Son raporlara göre iPhone 14 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarda ana kameranın daha büyük çıkıntıları olacak. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, bu, yeni yüksek çözünürlüklü görüntü sensörünün kullanılması nedeniyle zorunlu bir durum.

iPhone 14 işlemcisi A15 Bionic olacak fakat A16 denilecek 3 gün önce eklendi

Yeni 48MP kamera, Apple'ın yıllardır kullandığı 12MP kameranın yerini alacak. Bu karar nedeniyle, kamera bloğunun kendisi de %5-10 oranında büyüyecek - 35,01 mm genişliğinden 36,73 mm'ye ve 36,24 mm yüksekliğinden 38,21 mm'ye.

Yeni 48MP kamera, iPhone 14 Pro ve Pro Max'i bu yılın en iyi kameralı telefonlarından biri yapabilir. Apple'ın megapiksel sayısını en son artırdığı zaman, iPhone 6s'i tanıttığı zamandı. Daha büyük sensörler, daha fazla ışık girmesine izin vererek görüntü kalitesini artırmaya yardımcı olacak.

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48MP sensör 8K video çekebilecek

Daha önceki raporlara göre yeni sensör, 1/1.3 inçlik bir sensör olacak, ancak 1.25µm piksele sahip olacak. Düşük ışık koşullarında iPhone 14 Pro, görünüşe göre komşu piksellerden gelen bilgileri birleştirme teknolojisini kullanacak. Ayrıca yeni 48MP sensörün, 8K video çekebileceği de belirtilmiş.

iPhone 14 Pro ve Pro Max akıllı telefonların, Apple A16 Pro yonga setinin yanı sıra iki deliğe sahip ekranla gelmesi bekleniyor. Öte yandan, iPhone 14 ve iPhone 14 Max ise çentikle gelecek ve A15 Bionic'in A16 olarak yeniden adlandırılacak olan biraz geliştirilmiş bir versiyonuna sahip olacak.

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iPhone 14 Pro modellerinin kamerası daha kalın olacak