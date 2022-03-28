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    iPhone 14 Pro modellerinin kamerası 48MP sensör nedeniyle daha kalın olacak

    Gelen son bilgilere göre iPhone 14 Pro ve Pro Max akıllı telefonlar, 48 megapiksel sensör sayesinde daha kalın hale gelecek. Şirket iPhone 6s'ten bu yana ilk radikal kamera geliştirmesini yapacak.
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    iPhone 14 Pro modellerinin kamerası daha kalın olacak
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    Son raporlara göre iPhone 14 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarda ana kameranın daha büyük çıkıntıları olacak. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, bu, yeni yüksek çözünürlüklü görüntü sensörünün kullanılması nedeniyle zorunlu bir durum.

    Yeni 48MP kamera, Apple'ın yıllardır kullandığı 12MP kameranın yerini alacak. Bu karar nedeniyle, kamera bloğunun kendisi de %5-10 oranında büyüyecek - 35,01 mm genişliğinden 36,73 mm'ye ve 36,24 mm yüksekliğinden 38,21 mm'ye.

    Yeni 48MP kamera, iPhone 14 Pro ve Pro Max'i bu yılın en iyi kameralı telefonlarından biri yapabilir. Apple'ın megapiksel sayısını en son artırdığı zaman, iPhone 6s'i tanıttığı zamandı. Daha büyük sensörler, daha fazla ışık girmesine izin vererek görüntü kalitesini artırmaya yardımcı olacak.

    iPhone 14 Pro modellerinin kamerası daha kalın olacak
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    48MP sensör 8K video çekebilecek

    Daha önceki raporlara göre yeni sensör, 1/1.3 inçlik bir sensör olacak, ancak 1.25µm piksele sahip olacak. Düşük ışık koşullarında iPhone 14 Pro, görünüşe göre komşu piksellerden gelen bilgileri birleştirme teknolojisini kullanacak. Ayrıca yeni 48MP sensörün, 8K video çekebileceği de belirtilmiş.

    iPhone 14 Pro ve Pro Max akıllı telefonların, Apple A16 Pro yonga setinin yanı sıra iki deliğe sahip ekranla gelmesi bekleniyor. Öte yandan, iPhone 14 ve iPhone 14 Max ise çentikle gelecek ve A15 Bionic'in A16 olarak yeniden adlandırılacak olan biraz geliştirilmiş bir versiyonuna sahip olacak.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 4 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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