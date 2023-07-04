Nothing Phone 2'nin tasarımı onaylandı: Yeni arayüz ve daha fazlası

Nothing Phone 2'nin tasarımı onaylandı
Kısa süre önce ünlü Youtuber Marques Brownlee, Nothing Phone 2'nin tasarımı ve özellikle de Glyph LED arayüzünde yapılan çeşitli değişikliklerini yeni bir video paylaştı. Aşağıda da görebileceğiniz gibi Nothing Phone 1 ve 2'yi yan yana getiren bu videoda, akıllı telefonun boyutlarında ve tasarım dilinde neredeyse hiç bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ancak Nothing'in pazara yeni yeni giriş yaptığını düşünürsek bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim.
Bununla birlikte Nothing Phone 2, ön kısımda düz ekranı korurken, arka kısımda biraz daha kavisli bir yapıda gelecek. Nothing Phone 2'deki en büyük yükseltme ise, arka kapağa yerleştirilen şerit LED tasarımında yapılmış. Bilmeyenler için serinin ilk modeli, yazılım tarafından kontrol edilen 12 farklı LED aydınlatma bölgesine sahipti.
Niketim videoda, zil sesi oluşturma dahil olmak üzere arayüze eklenen yeni seçenekleri görüyoruz. Ayrıca Nothing, halihazırda kullanılan ses göstergesinin ikiye katlanacağını ve arka kapakta geri sayım sayacının kullanılabileceğini belirtiyor. Hatta bu ışıklar, gelecekte Uber ve Zomato entegrasyonu ile taksi ve yemek teslimatlarının mesafesini de gösterecek.
Nothing Phone (2) özelliklerine gelirsek, kısa süre önce Nothing CEO'su Carl Pei, cihazın Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alacağını doğruladı. Ayrıca Nothing Phone'un yeni modeli, ön yüzünde selefinden (6,55'') daha büyük 6,7 inç ekrana sahip olacak. Bu ekranın detayları henüz açıklanmamış olsa da, 120Hz ekran tazeleme hızının ve AMOLED panelin korunacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Hayat kısa, kuryeler uçuyor.
Fururlar oni purada :)