Nothing Phone 2'nin eşsiz şarj kablosu 2 yılda tasarlandı!

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda Türkiye pazarına giren Nothing, Temmuz ayı içinde yeni şeffaf akıllı telefon modelini tanıtacak. Nothing Phone (2) modelinin şarj kablosu şirketin patronu tarafından gösterilmişti. Şimdi de benzerine sık rastlamadığımız kablonun özellikleri paylaşıldı.

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Şeffaf şarj kablosu nasıl geliştirildi?

Resmî notlara göre, şeffaf şarj kablosunun arkasındaki ekip 20’den fazla tasarım konsepti oluşturdu. Tasarımların çoğu üretilmesi zor olduğundan üretici ortakları tarafından reddedilmiş. Nothing, yarı şeffaf tasarıma sahip kablonun tasarım süreci ve materyaller dahil olmak üzere iki yıl gibi bir sürede geliştirme sürecinin tamamlandığını söylüyor.

Nothing Phone 2’nin şarj kablosunun eğilip bükülmeyen demir dış gövdesini oluşturmak için sektörde bir ilk olan kalıplama tekniği kullanılmış. Nothing, materyali üç kez 1000 dereceden yüksek sıcaklıkta sertleştirerek dört kez germe uygulandığını söylüyor. Neticede kusursuz bir tasarım elde edilmiş. Dış kısım da elektriksiz kaplama işlemi ile kumlanmış; bu kablonun çizik göstermeyeceği anlamına geliyor.

Nothing, kablonun dayanıklılığını sağlamak için 25’in üzerinde testten geçirildiğini belirtti. Şirket, kablonun bükülmelere karşı şu an mevcut tüm kablolardan daha dayanıklı olduğunu, 16.000’den fazla bükülmeye dayanabildiğini söylüyor.

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Nothing Phone 2'nin şeffaf şarj kablosu nasıl tasarlandı?