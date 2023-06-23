Nothing Phone 2'nin eşsiz şarj kablosu 2 yılda tasarlandı!

Şeffaf şarj kablosu nasıl geliştirildi?
Resmî notlara göre, şeffaf şarj kablosunun arkasındaki ekip 20’den fazla tasarım konsepti oluşturdu. Tasarımların çoğu üretilmesi zor olduğundan üretici ortakları tarafından reddedilmiş. Nothing, yarı şeffaf tasarıma sahip kablonun tasarım süreci ve materyaller dahil olmak üzere iki yıl gibi bir sürede geliştirme sürecinin tamamlandığını söylüyor.
Nothing Phone 2’nin şarj kablosunun eğilip bükülmeyen demir dış gövdesini oluşturmak için sektörde bir ilk olan kalıplama tekniği kullanılmış. Nothing, materyali üç kez 1000 dereceden yüksek sıcaklıkta sertleştirerek dört kez germe uygulandığını söylüyor. Neticede kusursuz bir tasarım elde edilmiş. Dış kısım da elektriksiz kaplama işlemi ile kumlanmış; bu kablonun çizik göstermeyeceği anlamına geliyor.
Nothing, kablonun dayanıklılığını sağlamak için 25’in üzerinde testten geçirildiğini belirtti. Şirket, kablonun bükülmelere karşı şu an mevcut tüm kablolardan daha dayanıklı olduğunu, 16.000’den fazla bükülmeye dayanabildiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D