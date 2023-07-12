Nothing Phone 2 tanıtıldı: Şeffaf tasarım sürüyor

Nothing Phone (2) tasarım yönünden Phone 1’e neredeyse farksız. LED ışıklı şeffaf arka kapak sürdürülüyor. Eski modelden ayırt edilmesini sağlayan ufak değişiklikler yok değil. Birincisi, ekrandaki selfie kamerayı içine alan delik çentik sol taraftan merkeze alınmış. Telefonun Glyph arayüzü de yeniden yapılandırılmış ve artık çok daha havalı numaralar yapabiliyor. Telefonun 6.7 inç LTPO AMOLED ekranı, 120 Hz adaptif yenileme hızı, 1080x2412 çözünürlük ve 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor.
Nothing Phone (2), beklendiği üzere ilk modele kıyasla donanımsal iyileştirmelerle geliyor. Snapdragon 778G işlemci yerini Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye bırakmış. LPDDR5 bellek, USF 3.1 depolama alanı kullanıyor.
Arka kamera bölümünde artık optik görüntü sabitleme (OIS) ve sensör içi yakınlaştırma özellikli 50 MP Sony IMX890 ana kamera sensörü bulunuyor. Birincil kameraya aynı Samsung JN1 sensörünü kullanan 50 MP ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde de elektronik görüntü sabitleme (EIS) özellikli 32 MP Sony IMX615 kamera bulunuyor. Telefon, aynı 33W kablolu, 15W kablosuz şarjı destekleyen 4.700mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, kutusundan Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0 ile çıkıyor.
Nothing Phone 2 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1600 nit parlaklık, LTPO OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 8GB, 12GB LPDDR5 RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB UFS 3.1
- Arka kamera: 50MP f/1.88 (Sony IMX890), 50MP f/2.2 (Samsung JN1)
- Ön kamera: 32MP f/2.4 (Sony IMX615)
- Batarya: 4700 mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz, 5 W ters kablosuz şarj
- Yazılım: Android 13, Nothing OS 2.0
- Boyut ve ağırlık: 162.1 x 76.4 x 8.6mm, 201.2 g
Nothing Phone 2 fiyatı
Nothing Phone 2, beyaz ve koyu gri renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı. Nothing Phone 2 fiyatı; 599 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanı seçeneklerine göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8GB + 128GB : 599 dolar
- 12GB + 256GB : 699 dolar
- 12GB + 512GB : 799 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)