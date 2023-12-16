Nothing Phone 2a'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda bu firmadan ayrılarak yeni bir mobil teknoloji firması kurmuştu. Nothing isimli bu firma, bugüne kadar iki akıllı telefon ve birkaç mobil aksesuar satışa çıkardı. Pazarda gittikçe büyüyen firma, yeni bir akıllı telefon daha tanıtmaya hazırlanıyor.

Nothing Phone 2a MediaTek işlemci ile gelecek

Geçtiğimiz haftalarda sızıntılara konu olan Nothing Phone 2a, yeni detaylarıyla tekrar ortaya çıktı. Dylan Roussel, X platformu üzerinde cihazın muhtemel tasarımını paylaştı. Buna göre Phone 2a, önceki modellerden çok daha farklı bir tasarım anlayışına ev sahipliği yapacak. Cihazın çift kamera sistemi yatay bir şekilde düzenlenmiş ve firmanın meşhur Glyph ışıklandırma sistemi de kameranın etrafına eklenmiş. Bu görsel, cihazın son tasarımını göstermese de satılacak cihazın oldukça benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Bütçe dostu bir ürün olması beklenen Nothing Phone 2a’nın bu doğrultuda MediaTek Dimensity 7200 işlemcisine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Pacman kod adlı bu cihazın, şubat ayında düzenlenecek MWC 2024’te tanıtılması bekleniyor.



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Nothing Phone 2a bir kez daha ortaya çıktı