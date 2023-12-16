Nothing Phone 2a'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı

Nothing Phone 2a MediaTek işlemci ile gelecek
Geçtiğimiz haftalarda sızıntılara konu olan Nothing Phone 2a, yeni detaylarıyla tekrar ortaya çıktı. Dylan Roussel, X platformu üzerinde cihazın muhtemel tasarımını paylaştı. Buna göre Phone 2a, önceki modellerden çok daha farklı bir tasarım anlayışına ev sahipliği yapacak. Cihazın çift kamera sistemi yatay bir şekilde düzenlenmiş ve firmanın meşhur Glyph ışıklandırma sistemi de kameranın etrafına eklenmiş. Bu görsel, cihazın son tasarımını göstermese de satılacak cihazın oldukça benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.
Bütçe dostu bir ürün olması beklenen Nothing Phone 2a’nın bu doğrultuda MediaTek Dimensity 7200 işlemcisine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Pacman kod adlı bu cihazın, şubat ayında düzenlenecek MWC 2024’te tanıtılması bekleniyor.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.