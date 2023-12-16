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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone 2a'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı

    Ülkemizde de faaliyete geçen Nothing firması, yeni telefonu için çalışmalara devam ediyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen yeni telefon, ayrıntılarıyla birlikte ortaya çıktı.
    Nothing Phone (2) Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda bu firmadan ayrılarak yeni bir mobil teknoloji firması kurmuştu. Nothing isimli bu firma, bugüne kadar iki akıllı telefon ve birkaç mobil aksesuar satışa çıkardı. Pazarda gittikçe büyüyen firma, yeni bir akıllı telefon daha tanıtmaya hazırlanıyor.

    Nothing Phone 2a MediaTek işlemci ile gelecek

    Geçtiğimiz haftalarda sızıntılara konu olan Nothing Phone 2a, yeni detaylarıyla tekrar ortaya çıktı. Dylan Roussel, X platformu üzerinde cihazın muhtemel tasarımını paylaştı. Buna göre Phone 2a, önceki modellerden çok daha farklı bir tasarım anlayışına ev sahipliği yapacak. Cihazın çift kamera sistemi yatay bir şekilde düzenlenmiş ve firmanın meşhur Glyph ışıklandırma sistemi de kameranın etrafına eklenmiş. Bu görsel, cihazın son tasarımını göstermese de satılacak cihazın oldukça benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

    Bütçe dostu bir ürün olması beklenen Nothing Phone 2a’nın bu doğrultuda MediaTek Dimensity 7200 işlemcisine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Pacman kod adlı bu cihazın, şubat ayında düzenlenecek MWC 2024’te tanıtılması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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