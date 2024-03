Tam Boyutta Gör Son dönemde adından sıkça bahsettiğimiz Nothing, merakla beklenen Nothing Phone 2a modelini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Kaçıranlar için Nothing Phone 2, rekabetçi fiyatı ve yenilikçi özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Serinin uygun fiyatlı sürümü ise, kısa sürede 100 bin adetlik satış barajını aştı.

Nothing Phone 2a rekora koşuyor

Nothing, daha önce X üzerinden yaptığı paylaşımda Nothing Phone 2a'nın 1 saatte 60.000'den fazla sattığını duyurmuştu. Bunun hemen ardından Nothing CEO'su Carl Pei, ilk günkü satışların 100.000 adedi geride bıraktığını bildirdi. Üstelik bunun 60.000'i yalnızca 60 dakikada kaydedildi. Akıllı telefonun detaylı sevkiyat rakamları ise paylaşılmadı. Ancak ülkemiz dahil olmak üzere büyük bir ilgiyle karşılandığı açık.

Peki Nothing Phone 2a neler sunuyor?

Bildiğiniz gibi Nothing Phone 2a, Nothing Phone 2'nin uygun fiyatlı bir alternatifi olarak tanıtıldı ancak 6,7 inç OLED ekran ve çift 50 MP kamera kurulumu gibi güçlü özellikleri koruyor. Üstelik Nothing'in Glyph arayüzü olarak isimlendirdiği ikonik işıklandırması bu modelde de yer alıyor. Diğer özelliklere gelirsek, Nothing Phone (2a), 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 10 bit AMOLED ekran ile destekleniyor.

Nothing Phone (2a) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Bu kuruluma ise 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı ve Dimensity 7200 Pro yonga seti eşlik ediyor.Kamara tarafında ise 50 MP ikili kamera paketine sahip olan Nothing Phone 2a, ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası barındırıyor. Batarya ise 45 Watt hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli. Tüm detaylara hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Nothing Phone 2a rekora koşuyor! 100 bin barajı aşıldı