Nothing Phone 2a rekora koşuyor: 100 bin barajı aşıldı

Nothing Phone 2a rekora koşuyor
Nothing, daha önce X üzerinden yaptığı paylaşımda Nothing Phone 2a'nın 1 saatte 60.000'den fazla sattığını duyurmuştu. Bunun hemen ardından Nothing CEO'su Carl Pei, ilk günkü satışların 100.000 adedi geride bıraktığını bildirdi. Üstelik bunun 60.000'i yalnızca 60 dakikada kaydedildi. Akıllı telefonun detaylı sevkiyat rakamları ise paylaşılmadı. Ancak ülkemiz dahil olmak üzere büyük bir ilgiyle karşılandığı açık.
Peki Nothing Phone 2a neler sunuyor?
Bildiğiniz gibi Nothing Phone 2a, Nothing Phone 2'nin uygun fiyatlı bir alternatifi olarak tanıtıldı ancak 6,7 inç OLED ekran ve çift 50 MP kamera kurulumu gibi güçlü özellikleri koruyor. Üstelik Nothing'in Glyph arayüzü olarak isimlendirdiği ikonik işıklandırması bu modelde de yer alıyor. Diğer özelliklere gelirsek, Nothing Phone (2a), 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 10 bit AMOLED ekran ile destekleniyor.
Bu kuruluma ise 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı ve Dimensity 7200 Pro yonga seti eşlik ediyor.Kamara tarafında ise 50 MP ikili kamera paketine sahip olan Nothing Phone 2a, ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası barındırıyor. Batarya ise 45 Watt hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli. Tüm detaylara hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.