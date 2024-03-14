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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone 2a rekora koşuyor: 100 bin barajı aşıldı

    Yakın tarihte küresel pazarda satışa çıkan Nothing Phone 2a, ilk gününde büyük ilgiyle karşılandı. Akıllı telefon, 60 dakikada 60.000 adetten fazla sattı. İşte detaylar...
    Nothing Phone 2a rekora koşuyor! 100 bin barajı aşıldı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde adından sıkça bahsettiğimiz Nothing, merakla beklenen Nothing Phone 2a modelini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Kaçıranlar için Nothing Phone 2, rekabetçi fiyatı ve yenilikçi özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Serinin uygun fiyatlı sürümü ise, kısa sürede 100 bin adetlik satış barajını aştı.

    Nothing Phone 2a rekora koşuyor

    Nothing, daha önce X üzerinden yaptığı paylaşımda Nothing Phone 2a'nın 1 saatte 60.000'den fazla sattığını duyurmuştu. Bunun hemen ardından Nothing CEO'su Carl Pei, ilk günkü satışların 100.000 adedi geride bıraktığını bildirdi. Üstelik bunun 60.000'i yalnızca 60 dakikada kaydedildi. Akıllı telefonun detaylı sevkiyat rakamları ise paylaşılmadı. Ancak ülkemiz dahil olmak üzere büyük bir ilgiyle karşılandığı açık.

    Peki Nothing Phone 2a neler sunuyor?

    Bildiğiniz gibi Nothing Phone 2a, Nothing Phone 2'nin uygun fiyatlı bir alternatifi olarak tanıtıldı ancak 6,7 inç OLED ekran ve çift 50 MP kamera kurulumu gibi güçlü özellikleri koruyor. Üstelik Nothing'in Glyph arayüzü olarak isimlendirdiği ikonik işıklandırması bu modelde de yer alıyor. Diğer özelliklere gelirsek, Nothing Phone (2a), 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 10 bit AMOLED ekran ile destekleniyor.

    Bu kuruluma ise 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı ve Dimensity 7200 Pro yonga seti eşlik ediyor.Kamara tarafında ise 50 MP ikili kamera paketine sahip olan Nothing Phone 2a, ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası barındırıyor. Batarya ise 45 Watt hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli. Tüm detaylara hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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