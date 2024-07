Nothing Phone (2a) Plus modeli geliyor: İşte çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Nothing Phone (2a) Plus lansman tarihi resmî olarak duyuruldu. Nothing Phone (2a)+, 31 Temmuz’da tanıtılacak. Yeni modelin Mart 2024'te piyasaya sürülen Nothing Phone (2a)’ya göre daha üstün bir model olarak gelmesi bekleniyor. Markanın resmî duyuruda paylaştığı tek detay; “Plus. More. Extra.”

Nothing’in Phone (2a) Plus’ta ışıklı tasarımı “Glyph” sürdürmesi, standart modele kıyasla daha az sayıda LED kullanması bekleniyor. Yine ince çerçeveli 120Hz AMOLED ekran göreceğiz ancak ekran daha büyük olabilir. Nothing Phone (2a) ekranı 6.7 inç. Markanın fiyat artışı sağlamamak için yine MediaTek Dimensity 7300 Pro işlemciyi kullanacağı tahmin ediliyor. Tabii ki benzer güçte Snapdragon işlemci de görebiliriz.

Android 14 Nothing OS 2.6 yazılımıyla gelmesi beklenen telefonun kamera açısından büyük bir yükseltme sunması beklenmiyor; Phone (2a) modelindeki 50MP çift arka kamera kurulumu ve 32MP ön kameraya yer verilebilir. Plus modeli olmasıyla elbette daha büyük bataryayla gelecek ama kapasite belli değil. Nothing Phone (2a), 45w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryayla geliyor.

Nothing Phone (2a) Plus modelinin yeni tanıtılan Nothing Phone (2a) ile üst seviye Nothing Phone (2) arasına konumlanması ve fiyatının 350 dolar civarında olması bekleniyor.

