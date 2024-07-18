Nothing Phone (2a) Plus modeli geliyor: İşte çıkış tarihi

Nothing Phone (2a) Plus 31 Temmuz'da tanıtılacak
Nothing’in Phone (2a) Plus’ta ışıklı tasarımı “Glyph” sürdürmesi, standart modele kıyasla daha az sayıda LED kullanması bekleniyor. Yine ince çerçeveli 120Hz AMOLED ekran göreceğiz ancak ekran daha büyük olabilir. Nothing Phone (2a) ekranı 6.7 inç. Markanın fiyat artışı sağlamamak için yine MediaTek Dimensity 7300 Pro işlemciyi kullanacağı tahmin ediliyor. Tabii ki benzer güçte Snapdragon işlemci de görebiliriz.
Android 14 Nothing OS 2.6 yazılımıyla gelmesi beklenen telefonun kamera açısından büyük bir yükseltme sunması beklenmiyor; Phone (2a) modelindeki 50MP çift arka kamera kurulumu ve 32MP ön kameraya yer verilebilir. Plus modeli olmasıyla elbette daha büyük bataryayla gelecek ama kapasite belli değil. Nothing Phone (2a), 45w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryayla geliyor.
Nothing Phone (2a) Plus modelinin yeni tanıtılan Nothing Phone (2a) ile üst seviye Nothing Phone (2) arasına konumlanması ve fiyatının 350 dolar civarında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.