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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone (2a) Plus modeli geliyor: İşte çıkış tarihi

    Nothing, yeni telefonunu duyurdu. Nothing Phone (2a) Plus modeli için tanıtım tarihi belli oldu. Peki, yeni model neler getirecek?                               
    nothing phone (2a) plus tanıtım tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (2a) Plus lansman tarihi resmî olarak duyuruldu. Nothing Phone (2a)+, 31 Temmuz’da tanıtılacak. Yeni modelin Mart 2024'te piyasaya sürülen Nothing Phone (2a)’ya göre daha üstün bir model olarak gelmesi bekleniyor. Markanın resmî duyuruda paylaştığı tek detay; “Plus. More. Extra.” 

    Nothing Phone (2a) Plus 31 Temmuz'da tanıtılacak

    Nothing’in Phone (2a) Plus’ta ışıklı tasarımı “Glyph” sürdürmesi, standart modele kıyasla daha az sayıda LED kullanması bekleniyor. Yine ince çerçeveli 120Hz AMOLED ekran göreceğiz ancak ekran daha büyük olabilir. Nothing Phone (2a) ekranı 6.7 inç. Markanın fiyat artışı sağlamamak için yine MediaTek Dimensity 7300 Pro işlemciyi kullanacağı tahmin ediliyor. Tabii ki benzer güçte Snapdragon işlemci de görebiliriz.

    Android 14 Nothing OS 2.6 yazılımıyla gelmesi beklenen telefonun kamera açısından büyük bir yükseltme sunması beklenmiyor; Phone (2a) modelindeki 50MP çift arka kamera kurulumu ve 32MP ön kameraya yer verilebilir. Plus modeli olmasıyla elbette daha büyük bataryayla gelecek ama kapasite belli değil. Nothing Phone (2a), 45w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryayla geliyor.

    Nothing Phone (2a) Plus modelinin yeni tanıtılan Nothing Phone (2a) ile üst seviye Nothing Phone (2) arasına konumlanması ve fiyatının 350 dolar civarında olması bekleniyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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