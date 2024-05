Nothing, tüm kulaklıklarına ChatGPT'yi entegre ediyor

Tam Boyutta Gör Nothing, ChatGPT’yi tüm ses ürünlerine entegre ettiklerini duyurdu. Duyuru, şirketin ChatGPT desteğiyle gelen en yeni Nothing Ear kablosuz kulaklıkları tanıtmasından birkaç hafta sonra geldi. Nothing Ear ve Ear (a) ile sınırlı olan ChatGPT entegrasyonu artık daha fazla modeli destekleyecek. Yani eski Nothing kulaklığı olan kullanıcılar da yapay zekanın yeteneklerinden yararlanabilecek.

Widget’larla ChatGPT uygulamasının çeşitli giriş modlarına (metin, ses ve görsel) daha hızlı erişim sağlamak mümkün ancak Nothing kulaklıkları bunu çok daha kolay hale getiriyor. Kullanıcı, telefona dokunmadan OpenAI GPT-4o ile eşsiz bir dijital asistan olan ChatGPT’yi çağırabiliyor.

Nothing, 21 Mayıs’ta yayınlamayı planladığı Nothing X uygulama güncellemesiyle ses ürünlerine ChatGPT’yi entegre edecek. Desteklenen modeller; Nothing Ear (1), Nothing Ear (2), Nothing Ear (stick), CMF Buds, CMF Buds Pro ve CMF Neckband Pro.

