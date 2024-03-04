Segmentinin en iyisi özelliklerle dolu Samsung Galaxy F15 5G tanıtıldı

Galaxy F15 5G, kül siyahı, parlak mor ve göz alıcı yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Telefon, 6.5 inç FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan sAMOLED ekrana sahip. Samsung, iki güne kadar dayandığını iddia ettiği segmentinin en iyisi 6000 mAh bataryayla geliyor. Batarya, 25w süper hızlı şarjı destekliyor. MediaTek’in Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alan telefon, 4GB/6GB RAM, 128GB depolama alanıyla geliyor. Telefon kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çıkıyor. Samsung, bu telefona dört Android sürüm güncellemesi verecek; yani telefon Android 18’e kadar büyük güncelleme alacak.
Galaxy F15 5G modelinde otomatik odaklama ve VDIS (Samsung’un videolar için görüntü sabitleme özelliği) özelliğine sahip 50MP ana kamera bulunuyor. 50MP kameraya 5MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Öndeki kamera 13MP. Ana kamera ve ön kamera, 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor.
Galaxy F15 5G, en iyi arama deneyimi için ortam gürültüsünü kesen ses odaklama özelliğine sahip. Hızlı paylaşım özelliği de dosyaları, fotoğrafları ve belgeleri laptopunuz ve tabletiniz dahil herhangi bir cihazla (uzakta olsalar dahi) anında paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca paylaşımlı bağlantıyı zahmetsiz hale getiren Akıllı erişim noktası özelliği mevcut. Telefon, PIN, parola, desen gibi hassas verileri korumak üzere tasarlanmış çip düzeyinde yerleşik Knox Vault yongasına da sahip.
Samsung Galaxy F15 5G fiyatı
Samsung, Galaxy F15 5G’yi 195 dolar başlangıç fiyatıyla Hindistan’da satışa sundu. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB depolama için geçerli. 6GB + 128GB’lık modelin fiyatı 205 dolar.
Samsung Galaxy F15 5G özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, Infinity-V sAMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
- Bellek: 4 GB / 6 GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128 GB (microSD ile 1TB'a kadar artırılabilir)
- Yazılım: OneUI 6, Android 14
- Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil + 5MP f/2.2 ultra geniş + 2MP f/2.4 makro
- Ön kamera: 13MP f/2.0
- Biyometrik: Yanda parmak izi sensörü
- Boyut ve ağırlık: 166,8 x 77,2 x 9,4 mm, 217 g
- Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3 , GPS + GLONASS, USB-C
- Batarya: 6000mAh, 25W hızlı şarj
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.