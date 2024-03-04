Segmentinin en iyisi özelliklerle dolu Samsung Galaxy F15 5G tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Samsung’un A serisinden sonra en çok tercih edilen modelleri F serisi. Bugün Hindistan’da uygun fiyatlı Galaxy F serisine yeni bir model eklendi: Galaxy F15 5G. 4 büyük Android güncellemesi, 5 güvenlik güncellemesi alacak olan telefon, segmentinin en iyi sAMOLED ekranına sahip. 6000 mAh bataryasıyla da dikkat çeken Samsung Galaxy F15 5G, iki bellek seçeneğiyle satışa sunulacak.

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Galaxy F15 5G, kül siyahı, parlak mor ve göz alıcı yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Telefon, 6.5 inç FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan sAMOLED ekrana sahip. Samsung, iki güne kadar dayandığını iddia ettiği segmentinin en iyisi 6000 mAh bataryayla geliyor. Batarya, 25w süper hızlı şarjı destekliyor. MediaTek’in Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alan telefon, 4GB/6GB RAM, 128GB depolama alanıyla geliyor. Telefon kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çıkıyor. Samsung, bu telefona dört Android sürüm güncellemesi verecek; yani telefon Android 18’e kadar büyük güncelleme alacak.

Galaxy F15 5G modelinde otomatik odaklama ve VDIS (Samsung’un videolar için görüntü sabitleme özelliği) özelliğine sahip 50MP ana kamera bulunuyor. 50MP kameraya 5MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Öndeki kamera 13MP. Ana kamera ve ön kamera, 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor.

Galaxy F15 5G, en iyi arama deneyimi için ortam gürültüsünü kesen ses odaklama özelliğine sahip. Hızlı paylaşım özelliği de dosyaları, fotoğrafları ve belgeleri laptopunuz ve tabletiniz dahil herhangi bir cihazla (uzakta olsalar dahi) anında paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca paylaşımlı bağlantıyı zahmetsiz hale getiren Akıllı erişim noktası özelliği mevcut. Telefon, PIN, parola, desen gibi hassas verileri korumak üzere tasarlanmış çip düzeyinde yerleşik Knox Vault yongasına da sahip.

Samsung Galaxy F15 5G fiyatı

Samsung, Galaxy F15 5G’yi 195 dolar başlangıç fiyatıyla Hindistan’da satışa sundu. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB depolama için geçerli. 6GB + 128GB’lık modelin fiyatı 205 dolar.

Samsung Galaxy F15 5G özellikleri

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Ekran : 6.5 inç, FHD+, 90Hz, Infinity-V sAMOLED

: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, Infinity-V sAMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ Bellek : 4 GB / 6 GB LPDDR4x RAM

: 4 GB / 6 GB LPDDR4x RAM Depolama : 128 GB (microSD ile 1TB'a kadar artırılabilir)

: 128 GB (microSD ile 1TB'a kadar artırılabilir) Yazılım : OneUI 6, Android 14

: OneUI 6, Android 14 Arka kamera : 50MP f/1.8 birincil + 5MP f/2.2 ultra geniş + 2MP f/2.4 makro

: 50MP f/1.8 birincil + 5MP f/2.2 ultra geniş + 2MP f/2.4 makro Ön kamera : 13MP f/2.0

: 13MP f/2.0 Biyometrik : Yanda parmak izi sensörü

: Yanda parmak izi sensörü Boyut ve ağırlık : 166,8 x 77,2 x 9,4 mm, 217 g

: 166,8 x 77,2 x 9,4 mm, 217 g Bağlantı : Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3 , GPS + GLONASS, USB-C

: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3 , GPS + GLONASS, USB-C Batarya: 6000mAh, 25W hızlı şarj

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Samsung Galaxy F15 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı