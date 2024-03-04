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    Segmentinin en iyisi özelliklerle dolu Samsung Galaxy F15 5G tanıtıldı

    Samsung, Hindistan'da yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy F15 5G'yi tanıttı. Galaxy F15, Samsung'un dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi alacak en uygun fiyatlı akıllı telefonu.
    samsung galaxy f15 5g tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un A serisinden sonra en çok tercih edilen modelleri F serisi. Bugün Hindistan’da uygun fiyatlı Galaxy F serisine yeni bir model eklendi: Galaxy F15 5G. 4 büyük Android güncellemesi, 5 güvenlik güncellemesi alacak olan telefon, segmentinin en iyi sAMOLED ekranına sahip. 6000 mAh bataryasıyla da dikkat çeken Samsung Galaxy F15 5G, iki bellek seçeneğiyle satışa sunulacak.

    Galaxy F15 5G, kül siyahı, parlak mor ve göz alıcı yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Telefon, 6.5 inç FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan sAMOLED ekrana sahip. Samsung, iki güne kadar dayandığını iddia ettiği segmentinin en iyisi 6000 mAh bataryayla geliyor. Batarya, 25w süper hızlı şarjı destekliyor. MediaTek’in Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alan telefon, 4GB/6GB RAM, 128GB depolama alanıyla geliyor. Telefon kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çıkıyor. Samsung, bu telefona dört Android sürüm güncellemesi verecek; yani telefon Android 18’e kadar büyük güncelleme alacak.

    Galaxy F15 5G modelinde otomatik odaklama ve VDIS (Samsung’un videolar için görüntü sabitleme özelliği) özelliğine sahip 50MP ana kamera bulunuyor. 50MP kameraya 5MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Öndeki kamera 13MP. Ana kamera ve ön kamera, 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor.

    Galaxy F15 5G, en iyi arama deneyimi için ortam gürültüsünü kesen ses odaklama özelliğine sahip. Hızlı paylaşım özelliği de dosyaları, fotoğrafları ve belgeleri laptopunuz ve tabletiniz dahil herhangi bir cihazla (uzakta olsalar dahi) anında paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca paylaşımlı bağlantıyı zahmetsiz hale getiren Akıllı erişim noktası özelliği mevcut. Telefon, PIN, parola, desen gibi hassas verileri korumak üzere tasarlanmış çip düzeyinde yerleşik Knox Vault yongasına da sahip.

    Samsung Galaxy F15 5G fiyatı

    Samsung, Galaxy F15 5G’yi 195 dolar başlangıç fiyatıyla Hindistan’da satışa sundu. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB depolama için geçerli. 6GB + 128GB’lık modelin fiyatı 205 dolar.

    Samsung Galaxy F15 5G özellikleri

    samsung galaxy f15 5g teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, Infinity-V sAMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
    • Bellek: 4 GB / 6 GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 128 GB (microSD ile 1TB'a kadar artırılabilir)
    • Yazılım: OneUI 6, Android 14
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil + 5MP f/2.2 ultra geniş + 2MP f/2.4 makro
    • Ön kamera: 13MP f/2.0
    • Biyometrik: Yanda parmak izi sensörü
    • Boyut ve ağırlık: 166,8 x 77,2 x 9,4 mm, 217 g
    • Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3 , GPS + GLONASS, USB-C
    • Batarya: 6000mAh, 25W hızlı şarj
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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