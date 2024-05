Nothing Phone (3) yanlışlıkla ortaya çıktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapan eski OnePlus patronu Carl Pei’nin şirketi Nothing, daha 3 yıl dolmadan 3 akıllı telefon piyasaya sürdü. Nothing Phone (3) için meraklı bekleyiş sürerken Carl Pei ilginç bir paylaşım yaptı.

Nothing Phone (3) nasıl olacak?

Nothing OS 3 güncellemesi ile gelecek bildirim ve hızlı ayar pencerelerini tanıtan Carl Pei, arka planda bir maket telefon görseli kullandı. Ne var ki bu maket Nothing Phone (1) veya Nothing Phone (2) modelinden biraz farklıydı.

Dikkatli kullanıcılar sağ kenarda aksiyon tuşuna benzer bir tuş bulunduğunu fark etmiş. Ayrıca güç ve ses tuşları da biraz daha yukarıya konumlanmış. Bazı kaynaklar Nothing Phone (3) modelinin bu tasarımı temel alacağını düşünüyor ancak şimdilik herhangi bir netlik söz konusu değil.

