Notion Ink'in CES'de tanıtacağı Tegra'lı tablet cihazı gün yüzüne çıktı

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Netbook'lar gibi 2010 yılına da tablet bilgisayarlar damgasını vuracak gibi görünüyor. Uzun süredir konuşulan Apple Tablet'in çıkış tarihleriyle ilgili ortaya atılan iddialar, Samsung'un tablet bilgisayarı üretime başlayacağı derken, 7 Ocak'ta kapılarını açacak olan tüketici elektroniği fuarı CES'de Notion Ink'in sergileyeceği Smartpad'in özellikleri SlashGear tarafından yayınlandı.

İsmi daha belli olmadığından Smartpad dediğimiz Notion Ink'in tablet cihazının özellikleri şöyle;

Nvidia Tegra T20 yongasetiyle Full HD video oynabilme

10.1 inç boyutunda, 1024x600 piksel çözünürlük sağlayan 3Qi ekran

Parmak izi önleyici oleofobik (yağ itici) malzeme ve çizilmeye karşı dayanaklı yüzey

16 yada 32 GB Katı hal sürücüsü ve hafıza arttırımı için SD kart girişi

Parmak hareketlerini destekleyen Android işletim sistemi

USB, HDMI bağlantılarıyla 3.5mm'lik ses çıkışı,

AGPS yeteneği

3 Megapiksellik otomatik netlemeli hareketli görüntü kaydı da yapabilen kamera

WiFi b/g, Bluetooth, UMTS/HSDPA (3G) kablosuz bağlantı desteği

Pusula, İvmeölçer, Su, Yakınlık ve Ortam ışığı sensörü

771 gram kütle

17x24.6x1.5 cm boyutları

48 Saat bekleme, kesintisiz 8 saat HD Video oynatımı ve 16 saat mobil internet deneyimi

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Ürünün satış fiyatı hakkında şimdilik kesin bir bilgi bulunmazken, CES fuarından sonra bütün soru işaretlerinin Notion Ink's tarafından giderileceğine kesin gözüyle bakılıyor.