Notion Ink'in CES'de tanıtacağı Tegra'lı tablet cihazı gün yüzüne çıktı

Haber Editörü
Netbook'lar gibi 2010 yılına da tablet bilgisayarlar damgasını vuracak gibi görünüyor. Uzun süredir konuşulan Apple Tablet'in çıkış tarihleriyle ilgili ortaya atılan iddialar, Samsung'un tablet bilgisayarı üretime başlayacağı derken, 7 Ocak'ta kapılarını açacak olan tüketici elektroniği fuarı CES'de Notion Ink'in sergileyeceği Smartpad'in özellikleri SlashGear tarafından yayınlandı.
İsmi daha belli olmadığından Smartpad dediğimiz Notion Ink'in tablet cihazının özellikleri şöyle;
- Nvidia Tegra T20 yongasetiyle Full HD video oynabilme
- 10.1 inç boyutunda, 1024x600 piksel çözünürlük sağlayan 3Qi ekran
- Parmak izi önleyici oleofobik (yağ itici) malzeme ve çizilmeye karşı dayanaklı yüzey
- 16 yada 32 GB Katı hal sürücüsü ve hafıza arttırımı için SD kart girişi
- Parmak hareketlerini destekleyen Android işletim sistemi
- USB, HDMI bağlantılarıyla 3.5mm'lik ses çıkışı,
- AGPS yeteneği
- 3 Megapiksellik otomatik netlemeli hareketli görüntü kaydı da yapabilen kamera
- WiFi b/g, Bluetooth, UMTS/HSDPA (3G) kablosuz bağlantı desteği
- Pusula, İvmeölçer, Su, Yakınlık ve Ortam ışığı sensörü
- 771 gram kütle
- 17x24.6x1.5 cm boyutları
- 48 Saat bekleme, kesintisiz 8 saat HD Video oynatımı ve 16 saat mobil internet deneyimi
Ürünün satış fiyatı hakkında şimdilik kesin bir bilgi bulunmazken, CES fuarından sonra bütün soru işaretlerinin Notion Ink's tarafından giderileceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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Güzel ama bir tek şu yatay çözünürlük en azından 768 olmalıydı diye düşünüyorum.