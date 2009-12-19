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Notion Ink'in CES'de tanıtacağı Tegra'lı tablet cihazı gün yüzüne çıktı

9 yıl
7,7b
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9
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Notion Ink'in CES'de tanıtacağı Tegra'lı tablet cihazı gün yüzüne çıktı
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Netbook'lar gibi 2010 yılına da tablet bilgisayarlar damgasını vuracak gibi görünüyor. Uzun süredir konuşulan Apple Tablet'in çıkış tarihleriyle ilgili ortaya atılan iddialar, Samsung'un tablet bilgisayarı üretime başlayacağı derken, 7 Ocak'ta kapılarını açacak olan tüketici elektroniği fuarı CES'de Notion Ink'in sergileyeceği Smartpad'in özellikleri SlashGear tarafından yayınlandı.

İsmi daha belli olmadığından Smartpad dediğimiz Notion Ink'in tablet cihazının özellikleri şöyle;

  • Nvidia Tegra T20 yongasetiyle Full HD video oynabilme
  • 10.1 inç boyutunda, 1024x600 piksel çözünürlük sağlayan 3Qi ekran
  • Parmak izi önleyici oleofobik (yağ itici) malzeme ve çizilmeye karşı dayanaklı yüzey
  • 16 yada 32 GB Katı hal sürücüsü ve hafıza arttırımı için SD kart girişi
  • Parmak hareketlerini destekleyen Android işletim sistemi
  • USB, HDMI bağlantılarıyla 3.5mm'lik ses çıkışı,
  • AGPS yeteneği
  • 3 Megapiksellik otomatik netlemeli hareketli görüntü kaydı da yapabilen kamera
  • WiFi b/g, Bluetooth, UMTS/HSDPA (3G) kablosuz bağlantı desteği
  • Pusula, İvmeölçer, Su, Yakınlık ve Ortam ışığı sensörü
  • 771 gram kütle
  • 17x24.6x1.5 cm boyutları
  • 48 Saat bekleme, kesintisiz 8 saat HD Video oynatımı ve 16 saat mobil internet deneyimi

Notion Ink'in CES'de tanıtacağı Tegra'lı tablet cihazı gün yüzüne çıktı
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Ürünün satış fiyatı hakkında şimdilik kesin bir bilgi bulunmazken, CES fuarından sonra bütün soru işaretlerinin Notion Ink's tarafından giderileceğine kesin gözüyle bakılıyor.


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Guest-9D9369ED2 9 yıl
süper ama çok büyük[>:]
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Vipracing 9 yıl

Güzel ama bir tek şu yatay çözünürlük en azından 768 olmalıydı diye düşünüyorum.
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