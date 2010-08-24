Intel ve AMD'den önce Microsoft sundu: Xbox 360 Slim'in CPU+GPU tasarımı

Microsoft'un Xbox takımı, yarıiletken endüstrinin devlerini bir araya getiren Hot Chips konferansında, Xbox 360 Slim'de kullanılan yeni çip tasarımının detaylarını anlattı. IBM ve GlobalFoundries'in* ortak çalışması kapsamında 45nm fabrikasyon süreciyle üretilen Vejle kod adlı yeni nesil yongada sistem (SoC) tasarımı nihayet detaylandı. Microsoft'un, IBM ve AMD ile birlikte geliştirdiği yeni tasarım, Intel ve AMD'nin kendi özel heterojen yonga tasarımlarından önce pazara girmiş durumda. Vejle kod adlı yeni SoC, yüksek performanslı (ve üç çekirdekli) PowerPC işlemci tasarımını, AMD-ATi tasarımı grafik işlem ünitesini, bellek ve I/O kontrolcüsünü tek bir yapı içerisinde sunuyor. Microsoft öncülüğünde yeniden tasarlanan yongada sistem çözümü ile hedeflenen temel gaye ise çip sayısını düşürerek üretim maliyetlerini aşağı çekebilmek.

Vejle kod adlı yeni SoC tasarımının Xbox 360 Slim'e kazandırdıkları sadece daha düşük üretim maliyetleri değil elbette. Microsoft ve IBM cephesinden gelen açıklamalara ve daha önce yayınladığımız test sonuçları dikkate alındığında, yeni SoC tasarımının agresif görünümlü yeni konsola aynı zamanda daha serin bir çalışma ortamı sağladığı da net bir şekilde görülebiliyor. Tabii daha az ısınan tek parça yonga tasarımı aynı zamanda yüksek maliyetli fan sayısını da azalttığı için bir kez daha üretim maliyetleri aşağı çekilmiş oluyor. Tüm bu gelişmeler güç tüketimine olan ihtiyacı da azalttı ve Xbox 360 Slim'i güç tüketiminde daha verimli bir konsol haline getirerek daha küçük bir güç kaynağının cihaza eşlik etmesi mümkün kılındı. Microsoft tarafından yayınlanan diagram dikkatlice incelendiğinde üç çekirdekli işlemci zarı, grafik işlem ünitesi ve çift kanal bellek kontrolcüsünün kolayca seçilebildiğini göreceksiniz. Ana komponentlerin zar üstü özel veri yolu ile bağlandığı tasarımda en dikkat çekici gelişme ise eDRAM bellek yapısının da asarım içine alınmış olması.

2005 yılında lanse edilen ilk Xbox 360 tasarımında yer alan ve 90nm üretim teknolojisiyle hazırlanan CPU / GPU tasarımı dikkate alındığında, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni SoC tasarımının %60 daha az güç tüketiyor ve %50 daha az silikon alanına ihtiyaç duyuyor. 372 milyon transistöre içeren Vejle tasarımı, Moore yasası dikkate alındığında ve modern CPU/GPU tasarımları masaya yatırıldığında aslında temel mimari olarak yavaş yavaş takvimini doldurmak üzere olduğunu görüyoruz. Örneğin 2006 yılında lanse edilen 65nm Pentium D900 işlemcisi 376 milyon transistöre, ATi Radeon HD 5870 2 milyardan fazla transistöre sahip. Hem AMD hem de Microsoft cephesi sessizliğini korumakla birlikte bir sonraki Xbox konsolunda da AMD tasarımı grafik işlem birimine yer verilmesi beklenirken, işlemci tarafındaki tercihin ne olacağı henüz bilinmiyor.

*Yonga üretiminde Microsoft'un ilk partneri Chartered Semiconductor idi ancak bu firma daha sonra AMD-ATIC ortaklığında kurulan GlobalFoundries tarafından satın alındı. GlobalFoundries'in AMD ortaklığında bir yapı olması ve IBM ile sıkı bir iş birliğinin bulunması Vejle tasarımının hayata geçirilmesi noktasında önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.