Intel yeni Atom N570 işlemcisini Şubat ayının sonunda kullanıma sunacak

Intel netbook'lar için hazırladığı Atom N570 işlemcisini önümüzdeki ayın sonuna doğru kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, genel olarak Atom N550 ile benzer özellikler taşırken farklı olarak 1.66GHz olarak belirlenen saat hızıyla, daha yüksek çalışma frekansında görev yapıyor.

Hyper Threading ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemci, 87mm2 zar alanına ve 176 milyon transistöre sahip. GMA 3150 entegre grafik birimine sahip olan DDR3 destekli 64-bit işlemcinin, artan saat hızına rağmen Atom N570 ile benzer güç tüketim değeri (8.5 Watt) sunması bekleniyor.

Intel'in yeni Atom işlemcisini ilk olarak Lenovo, Asus ve Samsung'un kullanması ve yeni netbook'ların Mart ayında yapılacak CeBIT 2011 fuarıyla birlikte satışa sunulması bekleniyor.