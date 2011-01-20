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Intel yeni Atom N570 işlemcisini Şubat ayının sonunda kullanıma sunacak

8 yıl
12,6b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel netbook'lar için hazırladığı Atom N570 işlemcisini önümüzdeki ayın sonuna doğru kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, genel olarak Atom N550 ile benzer özellikler taşırken farklı olarak 1.66GHz olarak belirlenen saat hızıyla, daha yüksek çalışma frekansında görev yapıyor.

Hyper Threading ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemci, 87mm2 zar alanına ve 176 milyon transistöre sahip. GMA 3150 entegre grafik birimine sahip olan DDR3 destekli 64-bit işlemcinin, artan saat hızına rağmen Atom N570 ile benzer güç tüketim değeri (8.5 Watt) sunması bekleniyor.

Intel'in yeni Atom işlemcisini ilk olarak Lenovo, Asus ve Samsung'un kullanması ve yeni netbook'ların Mart ayında yapılacak CeBIT 2011 fuarıyla birlikte satışa sunulması bekleniyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Atom Celeron'dan kötü zaten. 1.66Ghz N280 Atom, 1.3Ghz Celeron'dan %30-40 falan daha yavaş. Hatta 50 de olabilir.
Atom: 1.66Ghz 512kb cache 667FSB
Celeron: 1.3Ghz 1Mb cache 800FSB
Tabii ki hızlı olsun dimi...
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dellino 8 yıl
Atom
Adının hakkını veren bir ürün değil.
Window 8 ARM desteği ile gelecek.
Intel ve AMD'nin mobilite için çok çalışması lazım.
Piyasa kızışacak.
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gun 8 yıl
Ciktigindan beri 1.6 ghz de gidiyoruz netbook larin satisi notebooklari kesmesin diye boyle yapiyor intel ama amd yede bu nedenle firsat doguyor. Fusionlar ele gecirir pazari intel bu kafada olduktan sonra.
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Father Torque 8 yıl
Intel netbooklar için adam gibi bir işlemci çıkaracaksa değişime ilk önce "Atom" markasından başlamalı zira bıraktığı olumsuz izlenim yönünden "Atom" piyasada olduğu kısa süre içinde "Celeron" markasını bile geride bıraktı sayılır.
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CrySystem 8 yıl

gun

Ciktigindan beri 1.6 ghz de gidiyoruz netbook larin satisi notebooklari kesmesin diye boyle yapiyor intel ama amd yede bu nedenle firsat doguyor. Fusionlar ele gecirir pazari intel bu kafada olduktan sonra.


@gun, intel: 8.5 Watt güç tüketim değeri ile ancak bu kadarını yaparız diyor...
Amd, netbook pazarına çok sert vuracak gibi duruyor...
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OverClocK1ng 8 yıl
6 çekidek ne be. İşlemci 3 çekirdek mi ki 6 görsün. Zuhahahahaha
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Tanarri 8 yıl
her çekirdek için çift izlekmi ? yani 6 çekirdekli gibimi görünücek? birde artan saat hızlarına rağmen atom n550 ile aynı güç tüketim değerleri demek istediniz sanırım..
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tahqra 8 yıl
Aynı tas aynı hamam.
AMD Fusion diyor Intel gelmiş saat hızını yükselttik diyor.
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