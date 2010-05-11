Intel yeni nesil ULV işlemcilerini hazırlıyor

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda performans çıtasını yükseltmeye hazırlanıyor. Bu sınıfta yer alan sistemler için ultra-düşük güç tüketimli ULV işlemcilerini sunan firma, aileyi 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Core i3 ve Core i5 modelleriyle genişletecek. ULV olmayan modellere göre daha düşük frekansta çalışacak yeni işlemcilerde Turbo teknolojisine yer verilmesi de bekleniyor. Bilindiği gibi bu özellik sayesinde işlemci, saat hızını yük durumuna göre otomatik olarak arttırabiliyor.

Bu yıl için 14.5 milyon adet ultra-ince dizüstü bilgisayar satışının gerçekleşeceği tahmin edilirken, hali hazırda lider olduğu pazarda pozisyonu daha da güçlendirmek isteyen Intel'in, yeni nesil ULV işlemcilerini Haziran ayında duyurması ve 3. çeyrekte dağıtımına başlaması bekleniyor.