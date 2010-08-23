Intel'in 16 yıllık kıdemli mühendisi, baş teknoloji yöneticisi olarak AMD'ye geçti

AMD bugün yaptığı açıklamayla uzun yıllardır Intel'de çalışan, sektörün kıdemli isimlerinden Donald Newell'i, başkan yardımcısı ve sunucu donanımlarından sorumlu teknoloji yöneticisi olarak atadığını duyurdu. Intel'de yongada sistem (SoC) mühendisliği ve Intel Labs datacenter ağ mimari grubundan sorumlu baş mühendis olarak görev yapan Newell, meslek hayatının son 16 yılını Intel'de geçirmişti. AMD'de sunucu yol haritaları ve platform tasarım programlarının belirlenmesinden sorumlu olacak Donald Newell'in atamasıyla ilgili olarak AMD'nin iki numaralı ismi Rick Bergman açıklamasında, "Don Newell, yönetim yetenekleri, mühendislik ve tasarım konusundaki uzmanlığı ve stratejik yönlendirmeleri ile güçlü bir kombinasyon getirecek." dedi.

IDC'nin son rakamlarına göre sunucu pazarındaki payı %6.5 seviyesine kadar düşen AMD, Bulldozer tabanlı Interlagos ve Valencia işlemcileriyle, yeniden yükselişe geçmeyi umuyor. Donald Newell'in katılım tarihi dikkate alındığında, Interlagos ve Valencia işlemcileri olmasa bile akabinde çıkacak entegre grafik özellikli Opteron işlemci ailesinin şekillendirilmesi, stratejik konumlandırılması, heterojen bilgi-işlem platformlarının dizaynında aktif rol alması bekleniyor.