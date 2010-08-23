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Intel'in 16 yıllık kıdemli mühendisi, baş teknoloji yöneticisi olarak AMD'ye geçti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bugün yaptığı açıklamayla uzun yıllardır Intel'de çalışan, sektörün kıdemli isimlerinden Donald Newell'i, başkan yardımcısı ve sunucu donanımlarından sorumlu teknoloji yöneticisi olarak atadığını duyurdu. Intel'de yongada sistem (SoC) mühendisliği ve Intel Labs datacenter ağ mimari grubundan sorumlu baş mühendis olarak görev yapan Newell, meslek hayatının son 16 yılını Intel'de geçirmişti. AMD'de sunucu yol haritaları ve platform tasarım programlarının belirlenmesinden sorumlu olacak Donald Newell'in atamasıyla ilgili olarak AMD'nin iki numaralı ismi Rick Bergman açıklamasında, "Don Newell, yönetim yetenekleri, mühendislik ve tasarım konusundaki uzmanlığı ve stratejik yönlendirmeleri ile güçlü bir kombinasyon getirecek." dedi.

IDC'nin son rakamlarına göre sunucu pazarındaki payı %6.5 seviyesine kadar düşen AMD, Bulldozer tabanlı Interlagos ve Valencia işlemcileriyle, yeniden yükselişe geçmeyi umuyor. Donald Newell'in katılım tarihi dikkate alındığında, Interlagos ve Valencia işlemcileri olmasa bile akabinde çıkacak entegre grafik özellikli Opteron işlemci ailesinin şekillendirilmesi, stratejik konumlandırılması, heterojen bilgi-işlem platformlarının dizaynında aktif rol alması bekleniyor.


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CRaFTY_35 9 yıl

fx57




AMD bugün yaptığı açıklamayla uzun yıllardır Intel'de çalışan, sektörün kıdemli isimlerinden Donald Newell'i, başkan yardımcısı ve sunucu donanımlarından sorumlu teknoloji yöneticisi olarak atadığını duyurdu. Intel'de yongada sistem (SoC) mühendisliği ve Intel Labs datacenter ağ mimari grubundan sorumlu baş mühendis olarak görev yapan Newell, meslek hayatının son 16 yılını Intel'de geçirmişti. AMD'de sunucu yol haritaları ve platform tasarım programlarının belirlenmesinden sorumlu olacak Donald Newell'in atamasıyla ilgili olarak AMD'nin iki numaralı ismi Rick Bergman açıklamasında, "Don Newell, yönetim yetenekleri, mühendislik ve tasarım konusundaki uzmanlığı ve stratejik yönlendirmeleri ile güçlü bir kombinasyon getirecek." dedi.


IDC'nin son rakamlarına göre sunucu pazarındaki payı %6.5 seviyesine kadar düşen AMD, Bulldozer tabanlı Interlagos ve Valencia işlemcileriyle, yeniden yükselişe geçmeyi umuyor. Donald Newell'in katılım tarihi dikkate alındığında, Interlagos ve Valencia işlemcileri olmasa bile akabinde çıkacak entegre grafik özellikli Opteron işlemci ailesinin şekillendirilmesi, stratejik konumlandırılması, heterojen bilgi-işlem platformlarının dizaynında aktif rol alması bekleniyor.



kardeşim doğru yolu bulmuş :)
%6.5 düşüş çok ilginç herkese AMD aldırıyorum :))
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atyay 9 yıl

CRaFTY_35


fx57




AMD bugün yaptığı açıklamayla uzun yıllardır Intel'de çalışan, sektörün kıdemli isimlerinden Donald Newell'i, başkan yardımcısı ve sunucu donanımlarından sorumlu teknoloji yöneticisi olarak atadığını duyurdu. Intel'de yongada sistem (SoC) mühendisliği ve Intel Labs datacenter ağ mimari grubundan sorumlu baş mühendis olarak görev yapan Newell, meslek hayatının son 16 yılını Intel'de geçirmişti. AMD'de sunucu yol haritaları ve platform tasarım programlarının belirlenmesinden sorumlu olacak Donald Newell'in atamasıyla ilgili olarak AMD'nin iki numaralı ismi Rick Bergman açıklamasında, "Don Newell, yönetim yetenekleri, mühendislik ve tasarım konusundaki uzmanlığı ve stratejik yönlendirmeleri ile güçlü bir kombinasyon getirecek." dedi.


IDC'nin son rakamlarına göre sunucu pazarındaki payı %6.5 seviyesine kadar düşen AMD, Bulldozer tabanlı Interlagos ve Valencia işlemcileriyle, yeniden yükselişe geçmeyi umuyor. Donald Newell'in katılım tarihi dikkate alındığında, Interlagos ve Valencia işlemcileri olmasa bile akabinde çıkacak entegre grafik özellikli Opteron işlemci ailesinin şekillendirilmesi, stratejik konumlandırılması, heterojen bilgi-işlem platformlarının dizaynında aktif rol alması bekleniyor.



kardeşim doğru yolu bulmuş :)
%6.5 düşüş çok ilginç herkese AMD aldırıyorum :))


herkese opteronmu aldırıyosun:)
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DH Misafiri 9 yıl
nediyelim yılın transferi...
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hapocod 9 yıl
"Don Newell, yönetim yetenekleri, mühendislik ve tasarım konusundaki uzmanlığı ve stratejik yönlendirmeleri ile güçlü bir kombinasyon getirecek."
alışma sürecinide göz önüne almışlardır
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M@U 9 yıl
DH bile AMD sunucu sistemlerinden Intel sunucu sistemlerine geçti. Tabi düşecek pazar payı.
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DarkSidesOfMe 9 yıl
büyük transfer demek bu AMD çok karlı çıkacak
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msw 9 yıl
Birgün herkes AMD li olacak misali ((: Doğru yolu bulmuş hayırlı olsun
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kudretx 9 yıl
Amd cilere ve vatana hayirli olsun.
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