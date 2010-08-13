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Internet Explorer 9'un beta sürümü 15 Eylül'de tanıtılacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beklenildiği gibi oldu ve Microsoft, Internet Explorer 9'ın beta sürümünü Eylül ayında çıkaracağını açıkladı. Firefox, Chrome ve Opera gibi rakipleri karşısında kan kaybetmekte olan internet tarayıcısının yeni sürümü radikal güncellemelerle geliyor. Şimdiye kadar dört farklı ön-izleme sürümü yayınlanan ve bu sürümlerin 2.5 milyondan fazla indirildiği belirtilen Internet Explorer 9, HTML5, CSS3, SVG, XHTML başta olmak üzere yeni JavaScript motoru ve GPU hızlandırmalı grafik gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Microsoft, Internet Explorer 9'un ilk beta sürümünü, 15 Eylül'de San Francisco'da düzenlenecek Beauty of the Web isimli etkinlikte tanıtarak kullanıma sunacak.


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fatihcanery 9 yıl
highstorm ekran kartı pazarı değil burası,karşısında dev intel ve birikimi olan amdden bahsediyoruz.Nvidianın pazara girmesi kadar güzel birsey olamaz eminim
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fayn88 9 yıl
şu ie hiç alışamadım bakalım deniyecez
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madenci ilyas 9 yıl
Hadi bakalım. Benim IE'den beklediğim tek şey sadelik.
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fatihcanery 9 yıl
gpu hızlandırma işini merak ediyorum doğrusu.çok umutlu değilim operayı ve mozillanın yerini tutacağından hayırlısı artık..
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Peerless 9 yıl
hayırlı olsun bakalım nasıl olacak birçok konuda öncülük edecek ama önemli olan hızındaki gelişme


edit:imla hatası
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alprkrkmz 9 yıl
yakın zamanda çıkacak demektir. herhalde 2011 başında çıkarmazlar. 2.5 ay gibi bir süre bekletmezler kanaatindeyim. ama microsoft un yapması gereken bence diğer tarayıcılar gibi sık sık güncellemek olmalı. ie9 çıkarıp senede bir defa bile güncellememek yanlış gibi geliyor bana.
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MRT_ 9 yıl
Hadi hayırlısı çıksada test etmeye başlasak.

18 ağustosda da Windows Live Messenger'ın 2. betasının çıkacağı tahmin ediliyormuş
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