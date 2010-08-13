Internet Explorer 9'un beta sürümü 15 Eylül'de tanıtılacak

Beklenildiği gibi oldu ve Microsoft, Internet Explorer 9'ın beta sürümünü Eylül ayında çıkaracağını açıkladı. Firefox, Chrome ve Opera gibi rakipleri karşısında kan kaybetmekte olan internet tarayıcısının yeni sürümü radikal güncellemelerle geliyor. Şimdiye kadar dört farklı ön-izleme sürümü yayınlanan ve bu sürümlerin 2.5 milyondan fazla indirildiği belirtilen Internet Explorer 9, HTML5, CSS3, SVG, XHTML başta olmak üzere yeni JavaScript motoru ve GPU hızlandırmalı grafik gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Microsoft, Internet Explorer 9'un ilk beta sürümünü, 15 Eylül'de San Francisco'da düzenlenecek Beauty of the Web isimli etkinlikte tanıtarak kullanıma sunacak.