En ucuz katlanabilir telefon ile tanışın

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarında en ucuz model unvanını bir süre elinde tutan Tecno markası, MWC 2024 fuarında yine Çinli bir markaya devretti. Nubia Flip 5G modeli en ucuz katlanabilir akıllı telefon oldu.

Nubia Flip 5G özellikleri ve fiyatı

6.9 inçlik 1188x2790 piksel OLED ekran

1.43 inçlik dış dairesel ekran

Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti

6GB RAM/128GB depolama

50MP ana kamera

16MP ön kamera

4310mAh batarya, 33W hızlı şarj

599$

Nubia Z60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

Nubia Flip 5G cebini düşünen tüketicileri hedefliyor. Haliyle pek çok noktada kırpmalar mevcut. Yine de 120Hz ekran, hızlı şarj, 200000 katlamaya dayanıklılık ve en önemlisi fiyat bu noktada belirleyici olacak.

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Nubia Flip 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı