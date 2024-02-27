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    En ucuz katlanabilir telefon ile tanışın

    Nubia Flip 5G katlanabilir akıllı telefon orta seviyeye yakın bir donanım konfigürasyonunu tüketiciye uygun bir fiyatla sunmayı amaçlıyor. Böylece en ucuz katlanabilir telefon oluyor.
    Nubia Flip 5G Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon pazarında en ucuz model unvanını bir süre elinde tutan Tecno markası, MWC 2024 fuarında yine Çinli bir markaya devretti. Nubia Flip 5G modeli en ucuz katlanabilir akıllı telefon oldu.

    Nubia Flip 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.9 inçlik 1188x2790 piksel OLED ekran
    • 1.43 inçlik dış dairesel ekran
    • Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti
    • 6GB RAM/128GB depolama
    • 50MP ana kamera
    • 16MP ön kamera
    • 4310mAh batarya, 33W hızlı şarj
    • 599$

    Nubia Flip 5G cebini düşünen tüketicileri hedefliyor. Haliyle pek çok noktada kırpmalar mevcut. Yine de 120Hz ekran, hızlı şarj, 200000 katlamaya dayanıklılık ve en önemlisi fiyat bu noktada belirleyici olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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