En ucuz katlanabilir telefon ile tanışın

Nubia Flip 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.9 inçlik 1188x2790 piksel OLED ekran
- 1.43 inçlik dış dairesel ekran
- Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti
- 6GB RAM/128GB depolama
- 50MP ana kamera
- 16MP ön kamera
- 4310mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 599$
Nubia Flip 5G cebini düşünen tüketicileri hedefliyor. Haliyle pek çok noktada kırpmalar mevcut. Yine de 120Hz ekran, hızlı şarj, 200000 katlamaya dayanıklılık ve en önemlisi fiyat bu noktada belirleyici olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.