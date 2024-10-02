Devasa hoparlörlü Nubia Music modelinin devamı geliyor

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Tam Boyutta Gör Yılın başlarında devasa hoparlör tasarımı ile dikkatleri çeken Nubia Music akıllı telefonu tatmin edici bir piyasa başarısı elde etmişti. Firma devam modeli için kolları sıvadı. Nubia Music 2 veri tabanlarında ortaya çıktı.

Nubia Music 2 neler sunacak?

IMEI veri tabanında ortaya çıkan Nubia Music 2 modelinin neler sunacağı şimdilik bilinmiyor ancak yine ses tarafında kullanıcılara sıra dışı bir deneyim sunacağı tahmin ediliyor. Telefonun gelecek yılın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.

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Nubia Music modeli UNISOC yonga setı, 50MP arka kamera, IPS LCD ekran gibi özelliklerle giriş seviyesine yakın bir donanım sunmuştu ancak 6 kata kadar daha yüksek ses ve DTS:X Ultra desteği ile farklılaşmıştı.

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