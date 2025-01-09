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Tam Boyutta Gör Nubia, geçtiğimiz sene müzik odaklı Nubia Music modelini tanıtmıştı. Şirket şimdi de bütçe dostu modelin ikinci sürümünü piyasaya sürüyor.

Nubia Music 2 özellikleri

Önceki modelle benzer tasarıma sahip olan Nubia Music 2, arka tarafta yer alan dev hoparlörüyle dikkat çekiyor. Telefonda yer alan üç hoparlörlü 2.1 kanal ses sistemi 95 dB seviyesine çıkabiliyor. DTS:X Ultra desteği de bulunan cihaz, normal telefonların %600 üzerinde yüksek ses üretebiliyor.

Tam Boyutta Gör Nubia Music 2'de 6,7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran yer alıyor. Unisoc T7200 işlemciyle gelen telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera ve kapağın altında 10 W şarj hızı destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

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Nubia Music 2'de, önceki modelde yer alan çift 3.5mm kulaklık girişi teke düşürülmüş. Yeni bir özellik olarak ise, müzikle beraber yanıp sönen LED'ler eklenmiş.

Melody Wave ve Pop Art renklerinde gelen Nubia Music 2, Malezya'da 87 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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Üç hoparlörlü Nubia Music 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı