Üç hoparlörlü Nubia Music 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Nubia Music 2 özellikleri
Önceki modelle benzer tasarıma sahip olan Nubia Music 2, arka tarafta yer alan dev hoparlörüyle dikkat çekiyor. Telefonda yer alan üç hoparlörlü 2.1 kanal ses sistemi 95 dB seviyesine çıkabiliyor. DTS:X Ultra desteği de bulunan cihaz, normal telefonların %600 üzerinde yüksek ses üretebiliyor.
Nubia Music 2'de, önceki modelde yer alan çift 3.5mm kulaklık girişi teke düşürülmüş. Yeni bir özellik olarak ise, müzikle beraber yanıp sönen LED'ler eklenmiş.
Melody Wave ve Pop Art renklerinde gelen Nubia Music 2, Malezya'da 87 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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