Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Üç hoparlörlü Nubia Music 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Nubia, geçtiğimiz sene tanıttığı müzik odaklı Nubia Music'in ikinci sürümünü piyasaya sürdü. 3 hoparlöre sahip telefon, 95 dB ses seviyesi ile müzik tutkunlarına hitap ediyor.
    Üç hoparlörlü Nubia Music 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nubia, geçtiğimiz sene müzik odaklı Nubia Music modelini tanıtmıştı. Şirket şimdi de bütçe dostu modelin ikinci sürümünü piyasaya sürüyor.

    Nubia Music 2 özellikleri

    Önceki modelle benzer tasarıma sahip olan Nubia Music 2, arka tarafta yer alan dev hoparlörüyle dikkat çekiyor. Telefonda yer alan üç hoparlörlü 2.1 kanal ses sistemi 95 dB seviyesine çıkabiliyor. DTS:X Ultra desteği de bulunan cihaz, normal telefonların %600 üzerinde yüksek ses üretebiliyor.

    Üç hoparlörlü Nubia Music 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nubia Music 2'de 6,7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran yer alıyor. Unisoc T7200 işlemciyle gelen telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.  Arka tarafta 50 MP ana kamera ve kapağın altında 10 W şarj hızı destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

    Nubia Music 2'de, önceki modelde yer alan çift 3.5mm kulaklık girişi teke düşürülmüş. Yeni bir özellik olarak ise, müzikle beraber yanıp sönen LED'ler eklenmiş.

    Melody Wave ve Pop Art renklerinde gelen Nubia Music 2, Malezya'da 87 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs2 mouse ile zıplama nissan qashqai yorum bmw 316i kronik sorunlar yaratıcı çiçekçi isimleri kredi kartı eksi bakiye kullanılır mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız