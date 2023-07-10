Nubia, QD-OLED panelli oyuncu monitörlerini tanıttı

- Red Magic Realm 49" QD-OLED Gaming Monitor özellikleri
- Red Magic Realm 34" QD-OLED Gaming Monitor özellikleri
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Nubia, Red Magic Realm adıyla 49 inç ve 34 inç QD-OLED panelli oyun monitörlerini tanıttı. Monitörlerinde Asus ve Alienware’dan sonra Samsung’un QD-OLED panellerini kullanan üçüncü marka. Nubia’nın oyuncuları hedefleyen üst seviye monitörleri özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
Red Magic Realm 49" QD-OLED Gaming Monitor özellikleri
Monitörün bağlantı noktalarına baktığımızda, 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4, 1 adet USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi görüyoruz. Monitör, 2 adet stereo 5W hoparlöre sahip. Oyuncu monitörlerinde görmeye alışkın olduğumuz şekilde, arkada RGB aydınlatma mevcut. Kablo karmaşasından kurtaran kablo düzenleme aparatı, güzel bir detay.
Red Magic Realm 34" QD-OLED Gaming Monitor özellikleri
Nubia, yeni oyun monitörlerinin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)