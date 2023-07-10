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    Nubia, QD-OLED panelli oyuncu monitörlerini tanıttı

    Nubia, 34 inç ve 49 inç iki yeni oyun monitörü tanıttı. Şirketin üst seviye oyuncu monitörleri Samsung'un QD OLED panelini kullanıyor.                           
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    Nubia, Red Magic Realm adıyla 49 inç ve 34 inç QD-OLED panelli oyun monitörlerini tanıttı. Monitörlerinde Asus ve Alienware’dan sonra Samsung’un QD-OLED panellerini kullanan üçüncü marka. Nubia’nın oyuncuları hedefleyen üst seviye monitörleri özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Red Magic Realm 49" QD-OLED Gaming Monitor özellikleri

    Red Magic Realm 49
    49 inch Red Magic Realm, 32:9 en boy oranı, 5120 x 1440 piksel çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms GTG tepki süresi ve 1800R kavise sahip 49 inç QD-OLED panel kullanıyor. Nubia'ya göre, monitörün genel ekran parlaklığı 400 nit ve 1.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. HDR10 ile birlikte VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikasına da sahip. Monitör, ayrıca AMD FreeSync sertifikalı ve Nvidia G-Sync uyumlu.

    Monitörün bağlantı noktalarına baktığımızda, 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4, 1 adet USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi görüyoruz. Monitör, 2 adet stereo 5W hoparlöre sahip. Oyuncu monitörlerinde görmeye alışkın olduğumuz şekilde, arkada RGB aydınlatma mevcut. Kablo karmaşasından kurtaran kablo düzenleme aparatı, güzel bir detay.

    Red Magic Realm 34" QD-OLED Gaming Monitor özellikleri

    Red Magic Realm 34
    34 inch Red Magic Realm ise 3440 x 1440 piksel çözünürlük, 175 Hz yenileme hızı ve 1800R kavise sahip 34 inç QD-OLED panel kullanıyor. Diğer model gibi 1.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve VESA DisplayHDR 400 True Black sertifikasına sahip. Monitörün yanıt süresi ve bağlantı seçenekleri hakkında bilgi paylaşılmadı.

    Nubia, yeni oyun monitörlerinin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşmadı.

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    mk148a 3 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 4 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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    hatsan hercules 666 yorum plaka lambası ağır kusur mu kriyoterapi yaptıranların yorumları lisede en zor sınıf her şeyi hızlı yapıyormuş gibi hissetmek

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