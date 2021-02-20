Nubia, yenilikçi Red Magic 6 oyuncu telefonunu 4 Mart tarihinde tanıtacak

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Nubia başkanı Ni Fei, Çin sosyal ağı Weibo aracılığıyla, Red Magic 6 ile ilgili bilgiler paylaştı. "Hızlıdan daha hızlı" sloganıyla sunulan ve Formula 1 arabalarıyla karşılaştırılan yenilikçi oyuncu telefonu, 4 Mart tarihinde tanıtılacak.

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Tencent ile işbirliği yapıldı

Tanıtım görselinde, ekran yenileme, şarj teknolojisi, soğutma sistemi ve işlemci anlamına gelen dört "hızlı" işlevden bahsediliyor. Ni Fei, Red Magic 6'nın 120W GaN (Galyum Nitrür) şarj cihazını desteklediğini de duyurdu. Pil kapasitesi 4500 mAh olacak. Daha önce, telefonun hareketini farklı yönlerde izlemek için 9 eksenli bir sensör hakkında da bilgiler ortaya çıkmıştı.

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Oyunlarda ise akıllı telefonun performansını artırmak için Tencent Games ile işbirliği yapılmış. Akıllı telefonun ortaya çıkan sertifika belgelerine göre Standart ve Pro sürümlerinin varlığı biliniyor. Görünüşe göre, tanıtım afişi Nubia Red Magic 6 Pro'yu göstermekte. Zira standart modelin 66W hızlı şarj ile gelmesi bekleniyor.

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