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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nubia, yenilikçi Red Magic 6 oyuncu telefonunu 4 Mart tarihinde tanıtacak

    Akıllı telefon üreticisi Nubia'nın başkanı Ni Fei, şirketin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni nesil oyuncu telefonu ile ilgili bilgiler paylaştı.
    20 Şubat 2021, 21:00 (7 sa.)
    485
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nubia başkanı Ni Fei, Çin sosyal ağı Weibo aracılığıyla, Red Magic 6 ile ilgili bilgiler paylaştı. "Hızlıdan daha hızlı" sloganıyla sunulan ve Formula 1 arabalarıyla karşılaştırılan yenilikçi oyuncu telefonu, 4 Mart tarihinde tanıtılacak.

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    Tencent ile işbirliği yapıldı

    Tanıtım görselinde, ekran yenileme, şarj teknolojisi, soğutma sistemi ve işlemci anlamına gelen dört "hızlı" işlevden bahsediliyor. Ni Fei, Red Magic 6'nın 120W GaN (Galyum Nitrür) şarj cihazını desteklediğini de duyurdu. Pil kapasitesi 4500 mAh olacak. Daha önce, telefonun hareketini farklı yönlerde izlemek için 9 eksenli bir sensör hakkında da bilgiler ortaya çıkmıştı.

    Nubia, yenilikçi Red Magic 6 oyuncu telefonunu 4 Mart tarihinde tanıtacak
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    Oyunlarda ise akıllı telefonun performansını artırmak için Tencent Games ile işbirliği yapılmış. Akıllı telefonun ortaya çıkan sertifika belgelerine göre Standart ve Pro sürümlerinin varlığı biliniyor. Görünüşe göre, tanıtım afişi Nubia Red Magic 6 Pro'yu göstermekte. Zira standart modelin 66W hızlı şarj ile gelmesi bekleniyor.



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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

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